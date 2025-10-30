貴重なコレクションとともに読み解く、江戸時代から続く日本の文化「年賀状」 『絵葉書と資料でたどる年賀状の歴史』発行

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高橋隆志）は、『絵葉書と資料でたどる年賀状の歴史』（著者：高尾 均）をインプレス NextPublishingより発行いたします。

『絵葉書と資料でたどる年賀状の歴史』

https://nextpublishing.jp/isbn/9784295604327

著者：高尾 均

小売希望価格：電子書籍版 3,000円（税別）／印刷書籍版 3,800円（税別）

電子書籍版フォーマット:EPUB3

印刷書籍版仕様：A5／カラー／本文200ページ

ISBN：978-4-295-60432-7

発行：インプレス NextPublishing



＜＜発行主旨・内容紹介＞＞

年賀状にビジネスとして関わり、かつ日本有数の年賀葉書のコレクターでもある著者が、年賀状の歴史についてまとめた珠玉の一冊です。江戸、明治、大正、昭和と続く年賀状の移り変わりを、貴重なコレクションとともに解説しています。江戸時代の大名の年賀状、明治時代の干支の絵が入り始めた頃の年賀状、大正時代の子ども年賀状、昭和に入ってからの牧野富太郎の写真年賀状、海外からの年賀状など、ほかでは見られない貴重な葉書が豊富に掲載されています。

「年賀状じまい」が叫ばれる中、年賀状はいつまでも残したい日本の文化です。100年以上続いたその歴史の流れをまとめた、年賀状ファンなら絶対に持っておきたい本と言えます。

（インプレス NextPublishing は、株式会社インプレスR&Dが開発したデジタルファースト型の出版モデルを承継し、幅広い出版企画を電子書籍＋オンデマンドによりスピーディで持続可能な形で実現しています。）

＜＜目次＞＞

はじめに

第1章 江戸・明治の年賀状 官製葉書の時代（～明治33年）

第2章 私製葉書誕生から絵葉書ブームまで（明治34年～39年）

第3章 年賀葉書が最も美しかった時代（明治40年～45年）

第4章 大正時代 子ども年賀状

第5章 昭和（戦前） 年賀状 それは趣味か芸術か

第6章 海外の年賀状

第7章 年賀状 人物誌

おわりに

＜＜著者紹介＞＞

高尾 均（たかお ひとし）

1949年愛媛県川之江市金生町（現四国中央市）に生まれる。愛媛県立川之江高等学校、同志社大学経済学部卒業。

1978年に京都の街中で印刷屋を開業し、年賀状印刷のビジネスに携わる。

その後、年賀状印刷の最大手にて年賀状のマーケティングに従事。

一方、コレクターとしても、日本だけでなく海外のレトロ年賀葉書のコレクションを持ち、収集枚数は4万枚を超える。

年賀状ビジネスだけでなく、年賀状の歴史を研究し、年賀文化の未来への提案を行っている。

＜＜販売ストア＞＞

電子書籍：

Amazon Kindleストア、楽天koboイーブックストア、Apple Books、紀伊國屋書店 Kinoppy、Google Play Store、honto電子書籍ストア、Sony Reader Store、BookLive!、BOOK☆WALKER

印刷書籍：

Amazon.co.jp

※各ストアでの販売は準備が整いしだい開始されます。

※全国の一般書店からもご注文いただけます。

https://prtimes.jp/a/?f=d5875-6964-96342af01a325adc299d736d6186e574.pdf