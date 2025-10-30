自由に選べる受注販売ブランド「セレクト×コレクト（select×collect）」から『IdentityV 第五人格』のアクリルスタンド（全145種）、缶バッジ（全158種）が再受注決定！

株式会社アニメイトホールディングス

株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！

株式会社フロンティアワークス（本社：東京都板橋区 代表：辻 政英 以下：「フロンティアワークス」）は、自由に選べる受注販売ブランド「セレクト×コレクト（select×collect）」から『IdentityV 第五人格』のアクリルスタンド全145種、缶バッジ全158種を本日10月30日（木）より再受注いたします！

アクリルスタンドは「設定画selection」より全63種、「設定画selection Vol.2」は新たに12キャラが追加され全82種、缶バッジはビッグ缶バッジとホログラム缶バッジの各79種と、充実のラインナップをすべて受注生産でお届けいたします。「欲しかったのに手に入らなかった…」という心配がないので、お好きなキャラクターを心ゆくまでお選びいただき、確実にお迎えいただけます！

「オールスターアクリルスタンド- 設定画selection」、「オールスターアクリルスタンド- 設定画selection Vol.2」、「オールスターホログラム缶バッジ」、「オールスタービッグ缶バッジ」は、アニメイト通販にて2025年10月30日（木）11：00～2025年11月30日（日）23：59まで受注受付中です。

是非この機会をお見逃しなく！

■商品情報

select×collect -オールスターアクリルスタンド- 設定画selection

価格 ：990～2,530円（税込） ※キャラクターにより価格が異なります。

サイズ ：約W31～180×H89～196mm内 ※キャラクターによりサイズが異なります。

種類 ：全63種

ラインナップ ：

医師、弁護士、泥棒、庭師、マジシャン、冒険家、傭兵、空軍、機械技師、オフェンス、心眼、祭司、調香師、カウボーイ、踊り子、占い師、納棺師、探鉱者、呪術師、野人、幸運児、曲芸師、一等航海士、バーメイド、ポストマン、墓守、「囚人」、昆虫学者、画家、バッツマン、玩具職人、患者、「心理学者」、小説家、「少女」、泣きピエロ、教授、骨董商、復讐者、道化師、断罪狩人、リッパー、結魂者、芸者、黄衣の王、白黒無常、写真家、狂眼、夢の魔女、泣き虫、魔トカゲ、ガードNo.26、「使徒」、血の女王、ヴァイオリニスト、彫刻師、「アンデッド」、破輪、漁師、蝋人形師、「悪夢」、書記官、隠者

select×collect -オールスターアクリルスタンド- 設定画selection Vol.2

価格 ：990～2,750円（税込） ※キャラクターにより価格が異なります。

サイズ ：約W50～180×H90～230mm内 ※キャラクターによりサイズが異なります。

種類 ：全82種

ラインナップ ：

医師、弁護士、泥棒、庭師、マジシャン、冒険家、傭兵、空軍、機械技師、オフェンス、心眼、祭司、調香師、カウボーイ、踊り子、占い師、納棺師、探鉱者、呪術師、野人、幸運児、曲芸師、一等航海士、バーメイド、ポストマン、墓守、「囚人」、昆虫学者、画家、バッツマン、玩具職人、患者、「心理学者」、小説家、「少女」、泣きピエロ、教授、骨董商、作曲家、記者、航空エンジニア、応援団、復讐者、道化師、断罪狩人、リッパー、結魂者、芸者、黄衣の王、白黒無常、写真家、狂眼、夢の魔女、泣き虫、魔トカゲ、ガードNo.26、「使徒」、血の女王、ヴァイオリニスト、彫刻師、「アンデッド」、破輪、漁師、蝋人形師、「悪夢」、書記官、隠者、夜の番人、オペラ歌手、「フールズ・ゴールド」

▼追加ラインナップ

人形師、火災調査員、「レディ・ファウロ」、「騎士」、気象学者、弓使い、「脱出マスター」、時空の影、「足萎えの羊」、「フラバルー」、雑貨商、「ビリヤードプレイヤー」

select×collect -オールスタービッグ缶バッジ-

価格 ：1,980円（税込）

サイズ ：直径約15cm

種類 ：全79種

ラインナップ ：

医師、弁護士、泥棒、庭師、マジシャン、冒険家、傭兵、空軍、機械技師、オフェンス、心眼、祭司、調香師、カウボーイ、踊り子、占い師、納棺師、探鉱者、呪術師、野人、幸運児、曲芸師、一等航海士、バーメイド、ポストマン、墓守、「囚人」、昆虫学者、画家、バッツマン、玩具職人、患者、「心理学者」、小説家、「少女」、泣きピエロ、教授、骨董商、作曲家、記者、航空エンジニア、応援団、人形師、火災調査員、「レディ・ファウロ」、「騎士」、気象学者、弓使い、復讐者、道化師、断罪狩人、リッパー、結魂者、芸者、黄衣の王、白黒無常、写真家、狂眼、夢の魔女、泣き虫、魔トカゲ、ガードNo.26、「使徒」、血の女王、ヴァイオリニスト、彫刻師、「アンデッド」、破輪、漁師、蝋人形師、「悪夢」、書記官、隠者、夜の番人、オペラ歌手、「フールズ・ゴールド」、時空の影、「足萎えの羊」、「フラバルー」

select×collect -オールスターホログラム缶バッジ-

価格 ：660円（税込）

サイズ ：直径約56mm

種類 ：全79種

ラインナップ ：

医師、弁護士、泥棒、庭師、マジシャン、冒険家、傭兵、空軍、機械技師、オフェンス、心眼、祭司、調香師、カウボーイ、踊り子、占い師、納棺師、探鉱者、呪術師、野人、幸運児、曲芸師、一等航海士、バーメイド、ポストマン、墓守、「囚人」、昆虫学者、画家、バッツマン、玩具職人、患者、「心理学者」、小説家、「少女」、泣きピエロ、教授、骨董商、作曲家、記者、航空エンジニア、応援団、人形師、火災調査員、「レディ・ファウロ」、「騎士」、気象学者、弓使い、復讐者、道化師、断罪狩人、リッパー、結魂者、芸者、黄衣の王、白黒無常、写真家、狂眼、夢の魔女、泣き虫、魔トカゲ、ガードNo.26、「使徒」、血の女王、ヴァイオリニスト、彫刻師、「アンデッド」、破輪、漁師、蝋人形師、「悪夢」、書記官、隠者、夜の番人、オペラ歌手、「フールズ・ゴールド」、時空の影、「足萎えの羊」、「フラバルー」

■権利表記

(C) Joker Studio of NetEase All Rights Reserved.

■販売情報

受注期間 ：2025年10月30日（木）11：00～2025年11月30日（日）23：59

お届け ：2026年2月下旬予定

販売サイト ：アニメイト通販 https://www.animate-onlineshop.jp/

■「セレクト×コレクト（select×collect）」とは

『推し』が必ず手に入る！自由に選べる受注販売ブランド。

豊富なラインナップから、あなたの「欲しい！」を叶えます

