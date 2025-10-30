【経営者向け無料セミナー】吸血型M&Aとは？～売り手不利な状況で生まれる詐欺的なM&A取引～
株式会社M&Aナビ
- 所要時間：約30分
- 開催形式：オンライン（Zoom開催を予定）
- 登壇者：株式会社M&Aナビ 取締役 木場 大器
*顔出し声出し無しでご参加いただけます。
- 吸血型M&Aの概要
- 吸血型M&Aの被害の例
- 吸血型M&Aが行われる業界構造
- 会社の売却を選択肢として検討中の方
- 詐欺的なM&A取引の被害を避けたい方
- M&Aのセカンドオピニオンを求めている方
- 悪質なM&Aの手法に関する報道を見たことがある方
M&Aテクノロジーを展開する株式会社M&Aナビ（本社：東京都品川区、代表取締役：瀧田 雄介、以下「当社」）は、中小企業の経営者向けに吸血型M&Aについて解説するセミナーを2025年11月12日（水）、13日（木）、14日（金）の11時00分から開催いたします。
開催概要- 開催日時：2025/11/12 (水) ~ 14（金） 11時00分~
*同業の方は参加をお断りする場合がございます。
セミナー開催の背景
M&A市場の拡大に伴い、「吸血型M&A」と呼ばれる悪質な手口がメディアで特集され、中小企業庁も警鐘を鳴らしています。
資産を吸い上げ、経営者に負債と個人保証だけを残す深刻な問題です。
本セミナーでは、吸血型M&Aの概要に関してご説明し、詐欺的取引が生まれる3つの構造的背景を解説いたします。
M&Aを考え始めている皆様に、被害を防ぐための判断力を身につけていただく機会としていただければ幸いです。
【こんなことが分かります】
セミナーに申込む（無料） :
https://prime.ma-navigator.com/seminar/event_006?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=event006
こんな方におすすめ- 後継者不在の課題を抱えている方
【会社概要】
"テクノロジーを活用し、すべての経営者に自由なM&Aを"
会社名：株式会社M&Aナビ
所在地：東京都品川区北品川1丁目8番12号5階
代表取締役社長：瀧田 雄介
会社HP：https://corp.ma-navigator.com/
M&Aナビ：https://ma-navigator.com/
M&A・事業承継コラム：https://ma-navigator.com/columns/