25年度、最後の投資は「AIを活用した営業DX」へ。

株式会社イプロスROIで選ばれる営業DX。AIを活用し、リードフォローを“待たせない営業”へ

株式会社イプロス（本社：東京都港区）は、AIを活用したリード獲得・営業支援サービスを強化しています。

国内最大級のBtoBリード獲得サイト「イプロス」は、ユーザーの“困りごと情報”を起点にしたAIリード分析と、効率的な営業フォロー支援で、費用対効果の高い営業支援ツールの提供を実現。

年末に向けて来年度の投資計画を検討する企業から、“営業成果につながるAI投資”として注目を集めています。

■“困りごと情報”から導く、高精度な営業アプローチ

イプロスに登録するユーザーは、「生産性を上げたい」「コストを削減したい」「自動化したい」など、明確な課題意識をもって情報を収集しています。

企業はこれらの困りごと情報をもとに、見込み度の高いリードを自動で抽出・分類することが可能です。

▼営業精度を高めるAI活用機能

・“今すぐ検討層”を明確にし、営業フォローの優先順位を可視化

・過去の接触履歴を一元管理し、再提案や追客を効率化

営業現場では、「誰に」「いつ」「何を提案すべきか」をデータで判断できるようになり、属人的な判断に頼らない営業活動を実現します。

■特定テーマに関心の高いリード150件を保証する新サービスを開始

株式会社イプロスは、特定テーマに関心を持つユーザーのリード150件を保証する新サービスを2025年10月より開始しました。企業が選定したテーマに高い関心を示すユーザーの名刺情報を確実に150件提供。効率的かつ確実なリード獲得を目指す企業に向けた新しいリード提供サービスです。

■AIが支える“費用対効果の高い”営業DX

イプロスでは、AI解析によるリードの最適化と自動配信機能を組み合わせ、

リード獲得から育成、商談化までを一気通貫でサポートします。

▼導入企業の成果例

・リードフォロー業務を効率化

・商談化率が従来比大幅向上

・高関心層へのアプローチで成約率アップ

これらの結果から、単なるAIツール導入にとどまらず、ROIを可視化できる営業DX投資として選ばれています。

■25年度、最後のAI投資先として注目

来年度の成長戦略を左右する「最後のDX投資」を検討する時期。

イプロスは、AIと“困りごとデータ”を組み合わせ、

「見込み顧客を最短距離で商談化」する営業DX基盤を提供します。

便利さではなく成果で選ばれるAI投資として、多くの企業からの注目を集めています。

