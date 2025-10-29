特定技能外国人材の増加と不法就労リスク ― メイクワンが提供する解決策とは

株式会社メイクワン

株式会社メイクワンは、特定技能外国人材に特化した人材紹介・登録支援機関として、企業の採用・運用に関する多様な課題を解決するため、最新の法令遵守とコンプライアンス強化に取り組んでいます。特定技能外国人材の受け入れに関する課題を解決するためのメイクワンの取り組みをご紹介します。

1. 特定技能外国人の在留人数が過去最多に

2025年6月末時点で、特定技能在留外国人数は過去最多の33万6,196人を記録しました。その中でも特定技能2号の在留者数が大きく増加しています。こうした状況において、メイクワンは、国内在住の特定技能・技人国人材に特化したマッチング支援を行い、SNSを活用した迅速な人材紹介を実現しています。また、フィリピン人材×日本に関する情報も提供しており、結婚・出産後の母子の在留資格や、企業が見据える長期雇用戦略についても掲載しています。

関連リンク: 特定技能滞在33万人、過去最多 熟練要する「2号」は3千人(https://www.nippon.com/ja/news/kd1345607310539768197/?utm_source=chatgpt.com)

2. 特定技能外国人を使用する事業場の76%に労働基準法令違反

2024年の監督指導結果によると、特定技能外国人を使用する事業場の76%に労働基準法令違反が指摘されています。これに対して、メイクワンでは、特定技能・技人国に関連する法的ルールをきめ細かく対応し、企業様の法令遵守をサポートしています。特に、組合や支援機関からの情報が不十分な企業様に対しては、個別セミナーを開催し、コンプライアンスを重視する企業様から高い評価を得ています。不安を感じている企業様は、ぜひお問い合わせいただき、安心して人材採用を進めていただけます。

関連リンク: 外国人技能実習生又は特定技能外国人を使用する事業場への監督指導等(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63807.html?utm_source=chatgpt.com)

3. 特定技能外国人の不法就労が増加傾向に

特定技能外国人の不法就労が増加傾向にあり、特に技能実習生からの転籍や不法滞在が問題視されています。メイクワンは、特定技能外国人材の適正な受け入れを支援し、不法就労のリスクを回避しています。正しい知識と適切な手続きを通じて、企業が外国人材を適法に取り扱えるよう情報提供を行っています。また、信頼できるマッチングを通じて、不正のリスクを最小限に抑え、安全で安心な人材紹介を実現します。

関連リンク: 外国人不法就労 “ブローカー”に狙われる「技能実習生」(https://www.youtube.com/watch?v=UOVd8dvNmpk)

4. 特定技能外国人の賃金引き上げが義務化

製造業の30団体が連携し、特定技能外国人の賃金を年1.5～3%引き上げることを義務付けた新しい規定が導入されました。これに伴い、メイクワンでは外国人材の採用から定着支援までを一貫して行い、企業が新しい賃金体系に適応できるようサポートしています。企業様は適切な賃金で即戦力人材を確保し、長期的な雇用が可能となります。

関連リンク: 「特定技能」賃上げへ(https://www.yomiuri.co.jp/economy/20250624-OYT1T50268/)

5. 特定技能外国人の不正取得事例が発覚

技能試験の偽の合格証書を提出し、「特定技能」の在留資格を不正に取得した事例が報じられました。メイクワンでは、不正取得のリスクを抑え、信頼性の高い人材紹介と在留資格申請支援を行っています。在留資格カード（ICチップ読み取り）および在留資格の確認を中心に実施していたが、今後は 「技能試験合格証書」の真正性の確認プロセス」を挟むことを決定いたしました。

関連リンク:日本語テストなどのニセ合格証で「特定技能」取得か…(https://www.yomiuri.co.jp/national/20251023-OYT1T50108/)

メイクワンの取り組み：外国人材の適正な受け入れと運用サポート

メイクワンは、特定技能・技人国を中心とした外国人材の適正な受け入れと活用を支援し、企業の採用・運用課題を解決します。外国人材の法令遵守に関するアドバイスや、セミナーの実施、企業向けのサポートを通じて、適法かつ信頼性の高い人材採用を実現します。これからも、企業様と外国人材が安心して共存できる環境作りに貢献していきます。