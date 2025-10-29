日本地域コンテンツ大賞2025 授賞式にて内閣府地方創生担当大臣賞ならびに各部門受賞作品の発表！

一般社団法人日本地域コンテンツ振興協会

一般社団法人日本地域コンテンツ振興協会（本社：東京都千代田区、理事長：神原伸太郎、略称：JNSCA）は、今年で15回目の開催となる「日本地域コンテンツ大賞2025」の授賞式を10月28日（火）にハイブリッド形式にて開催し、内閣府地方創生担当大臣賞など受賞作品を発表いたしました。



■内閣府地方創生担当大臣賞


『樂』／　株式会社イーズワークス（長崎県）




■理事長賞


『LIONFIELD 　Emiliano Santoro and Matteo Salvatori』／LIONFIELD



■観光庁長官賞部門


・観光庁長官賞


　『Japanese STATION』／　株式会社JAPASIAN（インドネシア）


・観光庁長官賞部門　優秀賞


　『marumura.com』／　Marumura Co.,Ltd.（タイ）


　『ZOOM JAPON』／　Ilyfunet Communication（フランス）


　『jSnow』／　NICHIGO PRESS Media Group PTY. LTD.（オーストラリア）



■隈研吾特別賞部門


・隈研吾特別賞　最優秀賞


　『ONE ANSWER　ようこそ、長崎のミュージアムへ』／　長崎県（長崎県）


・隈研吾特別賞部門　優秀賞


　『季刊あおもりのき』／　合同会社ものの芽舎（青森県）


　『sees magazine』／　株式会社やまとわ（長野県）


　『sprout! 2025 SUMMER ISSUE』／　八燿堂（長野県）



■地方創生部門


・内閣府地方創生推進事務局長賞


　『地元人』／ スタブロブックス株式会社（兵庫県）


・地方創生部門　優秀賞


　『東川町 「写真の町」40周年誌　ちいさな町の、おおきな歩み』／　 東川町（北海道）


　『ちょっとだけ、楽しい暮らしがあるところ』／　本庄市（埼玉県）


　『kawagoe premium』／　株式会社櫻井印刷所（埼玉県）



■観光部門


・観光部門　最優秀賞


　『Pomodoro』／　株式会社コアミックス（熊本県）


・観光部門　優秀賞


　『新宿plus』／　一般社団法人新宿観光振興協会（東京都）


　『やまなしStyle』／　山梨県（山梨県）


　『しまね十九』／　島根県市町村総合事務組合（島根県）



■企業誌部門


・企業誌部門　最優秀賞


　『Cho-co-tto』／　生活協同組合コープさっぽろ（北海道）


　『けんせつ姫』／　土佐工業株式会社（全国・千葉県）


・企業誌部門　優秀賞


　『Bspoken スーツオヤジ図鑑』／　株式会社DEN planning（富山県）


　『北陸ジェネレーション』／　中日本高速道路株式会社　金沢支社（石川県）



■ライフスタイル部門


・ライフスタイル部門　最優秀賞


　『月刊fu』／　株式会社福井新聞社（福井県）


・ライフスタイル部門　優秀賞


　『こせい』／　株式会社生活総合サービス（滋賀県）


　『スポエール』／　一般財団法人アスリートサポートジャパン（大阪府）


　『めぐる、』／　株式会社あわわ（徳島県）



■デジタル部門


・デジタル部門　最優秀賞


　『日本一の湖のほとりにある街の話』／　若田部　哲（茨城県）


・デジタル部門　優秀賞


　『「３４３６２」／島根県雲南市　移住定住促進PR動画』／　雲南市（島根県）


　『Beneath the Surface - Discover Okinawa with Hilton』／　ヒルトン沖縄（沖縄県）


　『JAPANDIGEST　WEB』／　Doitsu News Digest GmbH（ドイツ）



■MIE（Magazine in Eduvation）部門


・MIE部門　最優秀賞


　『あっちこっちば』／　江戸川大学　本多 悟ゼミナール（千葉県）


　『colors』／　梅花女子大学 文化表現学部 情報メディア学科 マスコミ・出版ゼミ（大阪府）


・MIE部門　優秀賞


　『Time in nature』／　学校法人目白学園　目白大学（東京都）


　『香川と四国をオモシロ知的に遊ぶフリーマガジン　interest』／　四国学院大学　社会学部　経営と情報加工メジャー（香川県）



■アニメ（漫画）・ゲーム部門


・アニメ（漫画）・ゲーム部門　最優秀賞


　『ゆるキャン△ SEASON３』／　野外活動プロジェクト（山梨県）





【日本地域コンテンツ大賞2025　概要】


主　催　　一 般社団法人 日本地域コンテンツ振興協会


後　援　　内閣府 ／ 外務省 ／ 経済産業省 ／ 農林水産省 　 　


　　　　　観光庁 ／ 総務省 ／ 全国農業協同組合連合会


協　賛　　K a m b a r a A r t S t u d i o 株式会社


　 　 　 　神原インターナショナル株式会社


　 　 　 　神原ヘルスブリッジ株式会社


　 　 　 　総合商研株式会社


授 賞 式　 2025年10月28日（火）14時～ハイブリッド式で開催


　　　　　場所：観世能楽堂




