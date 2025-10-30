ブッシュネルゴルフ、赤/緑OLED初搭載。192g、9.8cm、ハイスペック、コンパクトレーザー距離計を11月11日(火)に発売。先行予約特典あり。

株式会社阪神交易

株式会社阪神交易(本社：大阪府大阪市北区、代表取締役社長：森本登士)は、ゴルフ距離計ブランド「ブッシュネルゴルフ」(米国)から赤/緑OLED搭載、192g、ハイスペックなコンパクトレーザー距離計「ピンシーカープロXMジョルト」を2025年11月11日(火)に発売いたします。

■日本プロゴルフ協会推奨品

2025年10月31日(金) 0:00から公式オンラインストアで先行予約販売開始。

【公式オンラインストア】

https://store.bushnellgolf.jp/shop/products/202520

公式オンラインストア限定の予約特典

Marty Golfコラボレーション第二弾。

10月28日～11月10日の間にご予約いただくと、特典として「ブッシュネルくんパーカー(ライトグレー)」をプレゼント。

※各サイズごとに上限があり、予定数に達し次第受付を終了いたします。

※公式オンラインストア限定の特典となります。

予約特典：ブッシュネルくんパーカー

新型のレーザー距離計を携えたブッシュネルくんがプリントされた裏起毛パーカーは冬の訪れにぴったり。寒い季節も楽しく、スタイリッシュにゴルフ気分を楽しめます。



※イメージ画像です。

※実際の商品と画像は色味が若干異なる場合がございます。

ピンシーカープロXMジョルト 特長

1. 赤・緑ハイコントラストOLED

鮮明な赤色、緑色(推奨距離)数値表示で視認性が格段に向上。

2. 192g、軽量コンパクト。

手に収まる9.8cm、わずか192g軽量コンパクトボディはホールド感抜群でプレー中もストレスなく、携帯できる。

3. ピンフラッグ測定可能距離

ピンフラッグ測定可能距離最大500ヤード。より早く、より瞬時にストレスフリーな測定が可能。

4. ダブルジョルト(バイブレーション)機能

ピンフラッグなど細い目標物測定時にピンシーカー機能が作動した際、本体がビビッと振動。 同時に視界上にレッドリングが発光。測定完了を瞬時に視覚、体感で把握できる便利な機能。

5. エレメント機能

勾配計算(スロープ機能)に加えて、「気温・高度(気圧)」を加味した「打つべき推奨距離」を表示。

6. ホームエレベーション機能

最もプレイする(飛距離を把握している)場所の標高を入力し、プレイするゴルフ場に応じて自動で「打つべき推奨距離」に反映。

7. スロープスイッチ機能

左側面のスライド切替スイッチで「スロープモード」、「直線距離モード」に瞬時に切替。

8. BITEマグネットマウント

本体側面に強力マグネットを内蔵。カートフレーム等、鉄素材に装着可能で保管に便利。

9. Bluetooth(R)搭載

Bushnell GOLF アプリと連動させることで下記の変更が可能。

- 4段階の明るさ調整- メートル/ヤードの切替- エレメント機能のオン、オフと標高の入力

10. 完全防水設計

雨天使用可能。急な雨でも安心のタフにつかえる完全防水構造(保護構造：IPX7)

11. 充電式バッテリー

充電式バッテリーにより、電池交換が不要で経済的。(USB-Cケーブル使用)

ピンシーカープロXMジョルト 仕様

■日本プロゴルフ協会推奨品*推奨クラブ機能は別機種の弾道測定器を利用してお客様のショットデータを「My Bag」より取得することで使用可能。

※IPX7:規定の圧力、時間で水中に沈めても影響がないように保護。

※防水性能は雨天時の動作を保証するものではありません。

ゴルフ用距離計ブランド「ブッシュネルゴルフ」とは

ブッシュネルゴルフは米国を拠点とする双眼鏡、トレイルカメラ、暗視スコープなどの光学機器を展開する「ブッシュネル」が開発したゴルフ用距離計ブランドです。米国だけでなく、ヨーロッパ、アジアなどグローバルに展開しており、その測定精度や耐久性の高さから、PGAツアープロの愛用率は96.8％、日本国内でも多くのプロ、アマチュアゴルファーから支持を頂いております。

※第153回 全英オープンゴルフ選手権2025(SPORTING INSIGHTS調べ)

株式会社 阪神交易とは

海外の光学機器・計測器・工具などを輸入して日本国内で卸販売/流通している企業です。ブッシュネルゴルフの日本発売元として、販売からサポートまで対応しております。

【会社概要】

【会社名】株式会社 阪神交易

【設立】1973年5月9日

【代表者】代表取締役社長 森本 登士

【所在地】〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田2-5-6 ニュー共栄ビル

【URL】https://www.hanshinco.com/

【主な事業内容】距離測定器、双眼鏡、暗視スコープ、電動工具、ハンドツール、食肉解体用電動鋸、

小型専門機器の輸入販売