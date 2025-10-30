「アニメ産業レポート2025」2025年12月上旬刊行決定｜10月30日（木）より先行予約受付開始、12月下旬には刊行セミナーも開催

一般社団法人 日本動画協会

一般社団法人日本動画協会は、アニメ産業の調査及び統計・分析を行い、その結果を内外に広く発信することを目的として、2009年より毎年「アニメ産業レポート」を刊行しています。

この度、「アニメ産業レポート2025」を2025年12月に刊行することが決定いたしました。刊行に先立ち、ここに市場規模の速報値を発表いたします。

なお本誌では、アニメ制作会社を対象にアンケート集計した2024年の数値と各業界・各メディアの動向報告に加え、アニメ業界の有識者によるマーケットの最新情報など、アニメ関連マーケットの現在地を示します。国内のみならず、海外市場の拡大が著しいアニメビジネスの今を体感いただき、ぜひ今後の産業動向を読み解く一助としてご活用ください。

■2024年アニメ産業・業界市場の概況

【アニメ産業市場】（ユーザーが支払った金額を推定した広義のアニメ市場）

2024年のアニメ産業市場は3兆8,407億円となり、前年比114.8％の増加で、市場最高値を更新。

増加率でも2019年の前年比115.3%に次いで史上2番目となった。

産業市場の拡大は、国内市場1兆6,705億円（前年比102.8％）も貢献するが、海外市場2兆1,702億円（前年比126.0％）の貢献が圧倒的に大きい。

【アニメ業界市場】（全ての商業アニメ制作企業の売上を推定した狭義のアニメ市場）

アニメ業界市場は4,662億円となり、前年比109.1％と順調に増加し、こちらも市場最高値を更新。

これはアニメ産業市場の国内市場における伸び率（102.8％）を上回るが、海外を含めたアニメ産業市場全体の伸び率（114.8％）よりは小さい。

アニメ産業市場に比べると海外市場の割合は小さいが、過去からの推移では割合は増加し続けている。

■刊行概要

【名称】「アニメ産業レポート2025」

【発行元】一般社団法人日本動画協会

【発行日】2025年12月上旬（予定）

【判型/頁数】A4 / 本文：約120ページ（予定）、付録：折込図表4面

【価格】22,000円（税込）

【執筆者】※敬称略・順不同 ※肩書は昨年のものとなります。

森祐治 デジタルハリウッド大学大学院デジタルコンテンツマネジメント研究科専任教授

亀山泰夫 CiP協議会 シニアディレクター

慶應義塾大学メディアデザイン研究科 研究員

高達俊之 コウダテ株式会社 代表取締役

数土直志 ジャーナリスト

日本経済大学大学院エンターテインメントビジネス研究所特任教授

長谷川雅弘 株式会社ヒューマンメディア 事業プロデューサー

専修大学ネットワーク情報学部 非常勤講師

増田弘道 アニメ産業研究家/株式会社ビデオマーケット 顧問

松本淳 まつもとあつし/ジャーナリスト/敬和学園大学 准教授

陸川和男 株式会社キャラクター・データバンク 代表取締役社長

一般社団法人キャラクターブランド・ライセンス協会 専務理事 他予定

■販売情報

【通信販売】

・エスピーアイ・インフォメーション

https://www.spi-information.com/

※バックナンバーはダウンロード版のみの取り扱い

《10月30日（木）より先行予約受付開始》

★定価22,000円（税込）のところ、特別価格20,000円（税込）で販売！

※受付期間：10月30日～11月30日

・書籍版：https://www.spi-information.com/categories/detail/42628

・ダウンロード版：https://www.spi-information.com/categories/detail/42629

【店頭販売】

・AKIBA INFO.×TOKYO ATOM - INFORMATION&SHOP -

・京都国際マンガミュージアム ショップ

・東京アニメセンター in DNP PLAZA SHIBUYA

・アニメ東京ステーション

※ショップにより販売日が異なる場合がございます。

■刊行記念セミナー情報

【名称】「アニメ産業レポート2025」刊行記念セミナー

【日程】2025年12月下旬（予定）

【対象】「アニメ産業レポート2025」を事前購入、または当日会場にて購入した方

【登壇者】「アニメ産業レポート2025」執筆陣

※詳細は一般社団法人日本動画協会HP（https://aja.gr.jp/）にて告知予定

【一般社団法人日本動画協会について】

『一般社団法人日本動画協会（The Association of Japanese Animations、略称：AJA）』は、我が国が誇るアニメーション文化を守り、育てるとともに、産業として世界に道を拓くために、2002年5月に設立されました。

アニメーション制作会社を中心にアニメ産業に関わる各社が協力し、アニメ界を牽引する立場にある業界団体として、他の業界団体や国、地方自治体等と緊密に連携しながら、アニメーション文化・産業の発展のために様々な活動を行っています。