クリスチャン ルブタンの2025年ウィンターコレクション College（カレッジ）ソールの新たなデザイン 「Oxybootie College」登場

クリスチャン ルブタンは、2025年ウィンターコレクションにおいて、クラシックなシルエットに新たな解釈を施した「Oxybootie College / オキシブーティー カレッジ」を発表します。

College（カレッジ）ソールに新たなアレンジを加えたデザインは、都会的な軽やかさと、クラシックなテーラードスタイルのエレガンスを見事に融合させた一足。チャンキーなダブルレイヤーウェルトが、構築的な存在感をもたらしながらも、快適な履き心地と抜群の安定感を実現しています。

柔軟で軽快なラバーソールにより、日常のあらゆるシーンをスタイリッシュに飾るデザイン性と機能美が調和したモダンなブーツです。

素材には、光を独特に反射するブラッシング加工が施されたブラックレザーを採用。洗練された艶と

立体感が、モダンなシルエットをより一層引き立てます。

都会的でありながら快適、洗練されつつも力強いスタイルを演出する一足として、この冬のコレクションに新たな魅力を添えます。

【Oxybootie College / オキシブーティー カレッジ】

カラー展開：Black（ブラック）

価格：305,800円

Oxybootyを見る :https://jp.christianlouboutin.com/jp_ja/oxybootie-college-black-3250526BK01.html2025年ウィンターコレクションを見る :https://jp.christianlouboutin.com/jp_ja/gentlemen-winter-collection/

クリスチャン ルブタンについて

クリスチャン ルブタンは1991年、パリの中心で誕生しました。ウィメンズのシューズコレクションからスタートし、その後メンズコレクションを展開。 メゾンのシグネチャーである、アイコニックなレッドソールによって際立っています。

2014年には〈クリスチャン ルブタン ビューティ〉を発表し、さらに2024年にはアイウェアの領域へと世界観を広げました。卓越したサヴォアフェール（クラフツマンシップ）とクリエイティビティが融合する洗練のコレクションを通じて、クリスチャン ルブタンは現在、世界で150を超えるブティックを展開しています。

