Guiano、5年ぶり3枚目のフルアルバム「The Sky」1月28日(水)発売決定

Guianoが、2026年1月28日(水)に3rd Album「The Sky」をリリースすることが決定いたしました。フルアルバムとしては実に5年ぶりのリリースとなります。

あわせて、来年2月から開催する東名阪ツアーが本作「The Sky」のアルバムツアーとなることも発表し、ツアーのキービジュアルも公開いたしました。

■5年ぶり全15曲入りのフルアルバム「The Sky」

Guianoが5年の時を経て放つ、3枚目のオリジナルアルバム「The Sky」。

前作アルバム「A」（2021年）以降、アーティストとしても作家としても活動の幅を広げ、数々のアーティストへの楽曲提供やコラボレーションを重ねてきたGuiano。

その他、昨年からはLIVEも精力的に行っており、今年2025年に開催した2度のワンマンライブはいずれもSOLD OUT。その5年間の経験と成長が、今作の音楽的・思想的な深みに結実している。

本作のテーマは「空（くう）」。

仏教的な「空」の思想――すべてのものは本来、意味も形もなく、ただ在るだけという観念を起点に、Guianoは“無意味なものと、無意味じゃないもの、そのあわいにある美しさ”を追い求めた。

意味づけを超えたところにある“存在の美”を、音楽という形式で掬い取った作品である。

既発曲「ネハン」「藍空、ミラー」をはじめ、しほを迎えた「私はキャンバス feat. しほ」など、全15曲を収録。

アルバムには、同テーマから着想を得て執筆した短篇集「絵描きの旅」も収録。

言葉と音が響き合いながら、“描くこと＝生きること”という詩的な問いを紡いでいく。

そして2026年2月からは、初の全国ワンマンツアー「Guiano Tour 2026 -The Sky-」を開催。東京・大阪・名古屋を巡り、音と言葉でアルバムの世界を体現する。

『The Sky』――それは、Guianoがこの5年間で辿り着いた哲学・結論であり、今を生きるための祈りでもある。

2026年1月28日(水) 配信

Guiano

3rd Album「The Sky」

(ALLT RECORD)

ALLT-0002 / \3,000+税

1. good morning

2. せかいのしくみ

3. 私はキャンバス feat. しほ

4. アイロニー (Romantic)

5. the rainy day

6. You Think So?

7. 踊るのが人生！

8. ネハン

9. 藍空、ミラー

10. the twilight

11. 刹那Blue

12. あなたはmusic

13. WHAT A WORLD!!!

14. good night

15. I love you (Maybe this time it's true)



All Lyrics, Music & Arrangement: Guiano

Vocal: しほ [M3]

Mixed by D.O.I. (Daimonion Recordings) [M2~4, M6~9, M11~13, M15]

Mixed by Guiano [M1, M5, M10, M14]

Mastered by Takeo Kira (TEMAS)

Jacket Artwork: わお

▼収録内容

・CD

・短篇集

▼購入者特典

・FINDME STORE by THINKR：A4クリアファイル

・その他：ステッカー

▼販売ショップリンク

https://lnk.to/guianothesky

■ライブ情報

【Guiano Tour 2026 -The Sky-】

2026年2月21日(土) 愛知 SPADE BOX OPEN 17:15 / START 18:00

［問］サンデーフォークプロモーション https://www.sundayfolk.com/contact/





2026年2月22日(日) 大阪 Music Club JANUS OPEN 17:15 / START 18:00

［問］GREENS https://www.greens-corp.co.jp/info/

2026年3月8日(日) 東京 LIQUIDROOM OPEN 17:00 / START 18:00

［問］DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/





［チケット料金］

5,800円(税込)

［主催・企画］THINKR

［制作・進行］ALLT STUDIO

■Guiano アーティストプロフィール

当時13歳だった2014年にニコニコ動画に初投稿しボカロPデビュー。 以降、コンスタントにオリジナル楽曲を投稿し続ける。

以降、数々の殿堂入り、ミリオン再生楽曲を世に送り出す。

EDM、トロピカルハウスからシティポップ、ピアノバラード、アコースティックまでジャンルや日本という枠にはまらない音楽性はシーンの中で異彩を放つ。今思春期を過ごす若者や、子供のまま大人になってしまった現代の大人たちの核心を突いてくる言葉とその歌声に尾崎豊を連想するという声も。

2020年からはボカロPとしての活動に区切りをつけ、自分の声で歌っていくことを選ぶ。

令和時代の活躍が期待される新世代の吟遊詩人。

自身の作品リリースのほか、他アーティストへの楽曲提供や、CM音楽、劇伴などコンポーザーとしても腕を振るう。

北国の歌が東京に降り注ぐ。



YouTube https://www.youtube.com/Guiano

Twitter https://twitter.com/GuiAnoDayo

Instagram https://www.instagram.com/guianodayo/

TikTok https://vt.tiktok.com/Uyvur3/

■ALLT STUDIOについて

ALLT STUDIOは、

ネットシーンを中心に活動する

アーティスト達をマネジメントする、

日本発の音楽クリエイターレーベルです。

ALLT STUDIOのアーティストは、自身の楽曲制作にとどまらず、

他アーティストへの楽曲提供やコラボレーション、

映画・ドラマ・CMなどの主題歌を手掛けたりと、

様々な形で創造性を発揮しています。

日本のネットシーンから派生した音楽性を要に、

シンガー、コンポーザー、クリエイターとしての表現世界を追究し、

成長出来る場を構築していくと共に、所属アーティストの

非凡な才能を最大限に引き出すサポートをしていきます。

「ALLT (オルト)」という名前には、

Alternative / All Type / All That / All Time の意味を込めており、

幅広い音楽ジャンルを受け入れる柔軟性を持ち、

新しい音楽の世界へ挑戦を続けるスタジオの精神や、

所属アーティスト達の姿勢を表しています。

私たちは広く愛される音楽と、独創的な音楽を両立する

新たな次元の作品を生み出し、

より多様で豊かな音楽体験を見出していきます。

公式サイト：https://alltstudio.jp/

（運営 株式会社THINKR： https://thinkr.jp/）