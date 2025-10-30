¡Ú¿·¿§ÅÐ¾ì¡Û(³ô)¥Ö¥ì¥¤¥º¤ÎÆÃÄê¸¶ÉÕ¡Ö¥¥Ã¥¯¥Üー¥ÉEV ¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë¡×¤Ë¥ï¥¤¥ó¥ì¥Ã¥É¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥ì¥¤¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»ÔÀî½¨¹¬¡¢°Ê²¼¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥º¡×¡Ë¤Ï¡¢¿Íµ¤¤ÎÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Üー¥É¡Ö¥¥Ã¥¯¥Üー¥ÉEV ¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë¡×¤Ë¿·¿§¡Ö¥ï¥¤¥ó¥ì¥Ã¥É¡×¤òÄÉ²Ã¤·¡¢2025Ç¯10·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï´ûÂ¸¥«¥éー¤ÈÆ±¤¸195,580±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¡¢º£¸å¤Ï¥ì¥®¥å¥éー¥«¥éー¤È¤·¤Æ·ÑÂ³ÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¿·¿§¡Ö¥ï¥¤¥ó¥ì¥Ã¥É¡×¤Ï¡¢»ç¤¬¤«¤Ã¤¿¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÀÖ¤Ç¡¢2025Ç¯½©Åß¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥«¥éー¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¶È³¦¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Íî¤ÁÃå¤¤È²Ú¤ä¤«¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¿§¤Ï¡¢³¹Ãæ¤Ç¤â¤Ò¤È¤¤ïÌÜ¤ò°ú¤¯Â¸ºß´¶¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·¿§¡Ö¥ï¥¤¥ó¥ì¥Ã¥É¡×¤Ï¡¢¥Ö¥ì¥¤¥º¤Î£²ÎØÅÅÆ°¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡ÖEV¥¹¥¯ー¥¿ー¡×¤ä¡¢¡Ö¥¹¥Þー¥ÈEV¡×¤Ç¤â¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥«¥éー¤Ç¤¢¤ê¡¢¥æー¥¶ー¤«¤é¤ÎÍ×Ë¾¤âÂ¿¤¤¿§Ì£¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÈÎÇä¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¥¥Ã¥¯¥Üー¥ÉEV ¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë¡×¤ÎÆÃÄ¹
16ºÐ°Ê¾åÌÈµöÉÔÍ×¤Î¼ÖÎ¾¶èÊ¬¡ÖÆÃÄê¾®·¿¸¶Æ°µ¡ÉÕ¼«Å¾¼Ö¡ÊÆÃÄê¸¶ÉÕ¡Ë¡×¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë°Ø»ÒÉÕ¤ÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Üー¥É¤Ç¤¹¡£
¿·¿§´Þ¤á¡¢£´¿§¤Î¥«¥éーÅ¸³«¡Ê¥ï¥¤¥ó¥ì¥Ã¥É¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥«ー¥¡Ë
¡ÔÆÃÄ§¡Õ
¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ÏÅØÎÏµÁÌ³
ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤Ç´ÊÃ±¤Ë»ý¤Á±¿¤Ó¤¬¤Ç¤¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¼ÖºÜ¤â²ÄÇ½
²ÈÄíÍÑ100V¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Ç½¼ÅÅ²ÄÇ½
É¸½àÁõÈ÷¤Î¥µ¥É¥ë¤Ï¼è¤ê³°¤·¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢Î©¤Ã¤Æ¤âºÂ¤Ã¤Æ¤â±¿Å¾¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿ÈÄ¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ï¥ó¥É¥ë¡¢¥µ¥É¥ë¤Î¹â¤µÄ´À°¤¬²ÄÇ½
ÉÕÂ°¤Î¥¹¥Þー¥È¥ー¤Ç¼ÖÎ¾¤òÎ¥¤ì¤ëºÝ¤ËËÉÈÈ¥¢¥éー¥È¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÁÈ¤ßÎ©¤Æ»þ¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß»þ¤Î¥µ¥¤¥º
¡ÔSPEC¡Õ
¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹ 1210 / Á´Éý 590 / Á´¹â 1070 ～ 1220¡ÊÄ´À°²Ä¡Ë¡¡ºÂÀÊ¹â¤µÄ´À°Éý¡§100¡¡¢¨1
ÂÑ²Ù½ÅÎÌ¡§120kg
¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¡§26kg
½¼ÅÅ»þ´Ö¡§3.5»þ´Ö ¢¨2
Äê³Ê½ÐÎÏ¡§0.35kw
¹ÒÂ³µ÷Î¥¡§35km ¢¨3
¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º¡§10 x 2.50
¥Ö¥ìー¥¡§Á°¸å¡§¥Ç¥£¥¹¥¯
ºÇ¹âÂ®ÅÙ(Áö¹Ô¥âー¥É)¡§20km/h (ECO: 6km/h HIGH: 20km/h) ¢¨3
AC¥¢¥À¥×¥¿ー½ÐÎÏ¡§3A
¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡§¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¡Ê36V/10.4Ah¡Ë
¶õµ¤°µ¡§Á°¡§250kPa ¸å¡§280kPa
ÅÅµ¤Âå¡§Ìó13±ß¡Ê1²ó¤¢¤¿¤ê¡Ë¢¨4
ÅÐºä³ÑÅÙ¡§12% ¢¨3
É¬Í×ÌÈµö¡§ÌÈµöÉÔÍ×¡Ê16ºÐ°Ê¾å¤Ë¸Â¤ë¡Ë
¢¨1 ¥ß¥éー¤ò½ü¤¯¡£
¢¨2 µ¤²¹¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー»ÄÎÌ¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨3 Áö¹Ô»þ¤Îµ¤²¹¡¢Ï©ÌÌ¾õ¶·¡¢²Ù½ÅÎÌ¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー»ÄÎÌ¤Ê¤É¡¢½ô¾ò·ï¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨4 1kWh 26±ß¤È¤·¤Æ·×»»¡£
¡ãÀÇ½Åù³ÎÇ§ºÑ¥·ー¥ë¼èÆÀ¼ÖÎ¾¡ä
ÀÇ½Åù³ÎÇ§ºÑ¥·ー¥ë
¡Ö¥¥Ã¥¯¥Üー¥ÉEV ¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë¡×¤Ï¡¢ÎáÏÂ5Ç¯7·î1Æü¤ÎÆ»Ï©¸òÄÌË¡²þÀµ¤Î»Ü¹Ô¤Ë¤Æ¿·Àß¤µ¤ì¤¿¼ÖÎ¾¶èÊ¬¡ÖÆÃÄê¾®·¿¸¶Æ°µ¡ÉÕ¼«Å¾¼Ö¡×¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Üー¥É¤Ç¤¹¡£
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤¬¿³ºº¤·¡¢¸øÉ½¤·¤¿Ì±´Ö¤Îµ¡´Ø¡¦ÃÄÂÎ¤Ë¤ÆÀÇ½Åù³ÎÇ§¤ò¼õ¤±¡¢ÊÝ°Â´ð½àÅ¬¹ç¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤ê¡¢ÀÇ½Åù³ÎÇ§ºÑ¤Î¥·ー¥ë¤¬¼ÖÎ¾¤ËÅ½ÉÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥Ã¥¯¥Üー¥ÉEV¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://portal.blaze-inc.co.jp/kickboardev/
¢£PRICE
¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë¡§\177,800¡ÊÀÇ¹þ \195,580¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ö¥ì¥¤¥º
ÊÀ¼Ò¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒMTG¡ã7806. Åì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¡ä¤Î¥°¥ëー¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡£
ÂåÉ½¼èÄùÌò »ÔÀî½¨¹¬(¤¤¤Á¤«¤ï ¤Ò¤Ç¤æ¤)
¡ãÌ¾¸Å²°ËÜ¼Ò¡ä
¢©453-0041 Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èËÜ¿ØÄÌÆóÃúÌÜ»°½½ÈÖÃÏ
TEL ¡§052-414-5527
MAIL¡§center@blaze-inc.co.jp
¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡Û
¡ãEV¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡ä
Î©¤Á¾è¤êEV¥Ð¥¤¥¯¡ÊEV¥¹¥¯ー¥¿ー¡Ë´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä
ÀÞ¤ê¾ö¤ßEV¥Ð¥¤¥¯¡Ê¥¹¥Þー¥È EV¡Ë´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä
ÆÃÄê¾®·¿¸¶ÉÕEV¥Ð¥¤¥¯¡Ê¥¥Ã¥¯¥Üー¥ÉEV¡¦¥¹¥Þー¥ÈEVÆÃÄê¸¶ÉÕ¥â¥Ç¥ë¡Ë´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä
ÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¼«Å¾¼Ö¡Ê¥¹¥¿¥¤¥ë e-¥Ð¥¤¥¯¡Ë´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä
EV3ÎØ¥È¥é¥¤¥¯¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥º EV¥È¥é¥¤¥¯¡¦EV¥Ç¥ê¥Ð¥êー¡Ë´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä
EV4ÎØ¥ß¥Ë¥«ー(¥Í¥¯¥¹¥È¥¯¥ëー¥¶ーEV¡¦EV¥¯¥é¥·¥Ã¥¯) ´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä
·Ú¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー¡Ê¥Í¥¯¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Ñー¡Ë´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä