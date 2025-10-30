「ABEMA」がKDDIと共同制作する昼帯の新たな“ショートバラエティ番組企画”『ランチタイムバラエティ』第2弾は“カブキに扮した芸能人の正体を当てる”クイズ番組『誰カブキ』を放送

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、KDDI株式会社とタッグを組み、「お昼の時間帯にスッキリ楽しめる」をコンセプトにした新たな“ショートバラエティ番組企画”『ランチタイムバラエティ』を共同制作いたします。その第2弾として、お笑いコンビ・さらば青春の光がMCを務める視聴者参加型のクイズ番組『誰カブキ』を2025年11月4日（火）お昼の12時15分から12時30分まで「ABEMA」で無料放送開始いたします。（初回のみ12時15分～、第2回以降は毎週火曜正午～、全4回）

このたび「ABEMA」にて無料放送が決定した『誰カブキ』は、 全身“カブキ”に扮装した芸能人が六本木から収録スタジオに向かって疾走する様子を見て、その正体が誰なのかをスタジオメンバーが当てるクイズ番組です。スタジオメンバー全員が見事正解したら、視聴者の方に抽選で豪華賞品を差し上げます。さらに、11月4日（火）放送の初回にはお笑い芸人のみなみかわ、元フィギュアスケーターの高橋成美がゲスト出演します。

収録を終えたMCの森田哲矢は「オファーを受けた時は『何この番組！？』と思いつつ、ただ実際に収録に挑んだらこれまで見たことないような番組だったので世間にどう受け入れられるか楽しみです。これが続けばやがて六本木がパニックになるんじゃないんですかね（笑）」、東ブクロは「一人目のゲストはかなりビッグ。僕自身も予想もつかない芸能人の方々に会えるのを楽しみに頑張りたいです（笑）」とコメントを寄せました。（※一部抜粋、文末にコメント全文掲載）

日本のお昼のエンタメ界に新風を巻き起こす『誰カブキ』は、2025年11月4日（火）お昼の12時15分から（第2回以降は12時～放送）「ABEMA」にて無料放送開始です。無料の見逃し配信と併せて、ぜひお楽しみください。

（初回放送URL：https://abema.tv/channels/special-plus/slots/BeYznDNEYU4qqR）

＜さらば青春の光 森田哲矢 コメント全文＞

まずオファーを受けて、「何この番組！？」って思ったんですけど、一回目の収録が終わった今でも、「何この番組！？」って思っています。（笑）

見たことない番組なので、世間がどういう感じになるのか楽しみですね。

バズってくれるのはもちろんのこと、この番組が続いていって、いつか六本木をパニックにしたいなと思います。

＜さらば青春の光 東ブクロ コメント全文＞

一人目のゲストはかなりビッグな方で、正直驚きました。

僕自身も予想もつかない芸能人の方々に会えるのを楽しみに頑張りたいです。

(オファーが来たら誰カブキになれますか？)僕は出ないです。（笑）

■ABEMA『誰カブキ』 番組概要

放送日時：11月4日(火) 12時15分～（※第2回以降は12時～放送）

放送URL：https://abema.tv/channels/special-plus/slots/BeYznDNEYU4qqR

出演：【MC】さらば青春の光 【初回ゲスト】みなみかわ・高橋成美

■『ランチタイムバラエティ』概要

『ランチタイムバラエティ』の番組企画は、総勢9名の新進気鋭のクリエイターが「ABEMA」で新たにヒットするバラエティ番組の企画をプレゼンテーションし、合計17案の中からKDDIと「ABEMA」の編成局長兼プロデューサーが厳正に審査して選ばれた3つのバラエティ番組で構成されます。クリエイターの斬新な発想と、話題性のある番組制作を両立させることを目指しています。

本バラエティ番組企画は第一弾「『どこまでハラスメント』」第二弾「『誰カブキ』」の放送に続き、12月2日に第3弾の新番組も順次公開予定です。いずれも新進気鋭のクリエイターによる斬新な発想で、昼のスキマ時間に楽しめるバラエティ番組を提供してまいります。

