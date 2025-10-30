世界最高峰の国際G1レースの祭典『2025ブリーダーズカップ』「ABEMA」にて11月2日（日）無料生中継決定

株式会社AbemaTV(C)︎Breeders' Cup Ltd.

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は2025年11月2日（日）午前6時40分（日本時間）より、アメリカで行われる競馬国際G1レースの祭典、『2025ブリーダーズカップ』を無料生中継することを決定いたしました。

『ブリーダーズカップ』は、年に一度、秋にアメリカで開催される競馬の祭典です。2日間にわたり、ダートと芝の各カテゴリーで合計14のG1レースが行われ、各路線の世界チャンピオンを決定します。2021年にはラヴズオンリーユー、マルシュロレーヌが勝利し、日本馬が史上初となる1日2勝の歴史的快挙を達成。今や日本馬が世界の主役として注目される舞台であり、今年も多くの有力馬による勝利が期待されます。

今年の注目はメインレースにあたる『クラシック』に出走する日本馬・フォーエバーヤング。今年2月に世界最高賞金額を誇るサウジカップを制したほか、10月1日（水）に行われた日本テレビ盃では単勝1.1倍という堂々の1番人気に応える見事な勝利を収めた、日本ダート界において現役最強の呼び声が高い馬です。

「ABEMA」では日本時間11月2日（日）に行われる2日目の『クラシック』、次レースのアルジーヌが出走予定の『マイル』を生中継。『クラシック』出走前の午前6時40分から現地の日本馬の最新情報やレースの注目ポイントをわかりやすく解説していきます。

10月の『凱旋門賞』に引き続き、特別ゲストに福永祐一が出演決定。騎手としてコントレイルやシャフリヤールなど数々の名馬の鞍上を務め、現在は調教師の福永氏独自の目線でレースを解説していきます。

福永氏は今回の『ブリーダーズカップ』について、「大注目は歴代最強レベルとも言われるメンバーに挑むフォーエバーヤング。ケンタッキーダービー、昨年のブリーダーズカップの雪辱を晴らすべく、陣営の渾身の仕上げに注目です。」とコメントを寄せています。

生中継する2レースのほか、同日早朝に行われる『フィリー＆メアスプリント』、『ターフスプリント』、『スプリント』、『ディスタフ』の4レースをハイライトにて配信。日本馬が出走予定のレースを余すことなくお楽しみいただけます。

世界的競馬の祭典、国際G1レースの祭典『2025ブリーダーズカップ』はぜひ「ABEMA」にて無料でお楽しみください。

＜福永祐一氏コメント全文＞

今年のブリーダーズカップには日本から8頭もの馬たちが挑戦します。

大注目は歴代最強レベルとも言われるメンバーに挑むフォーエバーヤング。ケンタッキーダービー、昨年のブリーダーズカップの雪辱を晴らすべく、陣営の渾身の仕上げに注目です。

個人的に注目しているのがBCジュベナイルフィリーズターフに挑むスウィッチインラヴ。コントレイル産駒の初年度産駒からBCに挑戦する馬がでてくるとは思いもしませんでした。海外への挑戦を果たせなかった父の分まで頑張ってほしいですね。

■『2025ブリーダーズカップ』 ABEMA中継概要

放送日時：2025年11月2日（日）午前6時40分～（日本時間）

視聴ページはこちら(https://abema.go.link/gFIVE)

特別ゲスト：福永 祐一

実況：清水 久嗣

進行MC：柴田 阿弥