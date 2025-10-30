大好評「TVガイドdan vol.57」が増刷決定！ 八木勇征の美麗ショット表紙、庄司浩平の‟遊園地デート風”写真が話題に！
「週刊TVガイド関西版2025年11月29日号増刊 TVガイドdan［ダン］vol.57」(東京ニュース通信社刊)
本誌にあるQRコードを通じて撮影中のメイキング動画を見ることができ、誌面のみならず動画でも楽しめる「TVガイドdan」。最新号の「vol.57」が大好評につき、増刷することが決定した。
表紙を飾るのは、現在放送中のドラマ「推しが上司になりまして フルスロットル」(テレ東系)でヒロインの“推し上司”役を演じている八木勇征。ロングインタビューでは、ドラマにちなんだ自身の“推し活”についてや所属するFANTASTICSの推しポイントを語るほか、グループ活動と俳優業を両立する上で心がけていることを明かす。
巻末特集＆裏表紙には、「仮面ライダーガヴ」(テレビ朝日系)やドラマ「40までにしたい10のこと」(テレ東系)など話題作への出演が続く庄司浩平が登場。“遊園地デート”を彷彿とさせる写真のほか、インタビューではドラマ撮影時の裏話をたっぷりと語る。表紙＆裏表紙共に絵柄の異なる限定表紙版も同時発売されたことから、こちらも見逃せない。
また、本誌で人気を博した連載「山田裕貴の怪人百面相」を一冊にまとめた「怪人」をリリースした山田裕貴、ドラマ「終幕のロンド -もう二度と、会えないあなたに-」(カンテレ・フジテレビ系)に出演中の塩野瑛久、ドラマイズム「君がトクベツ」(MBS・TBSほか)で国民的アイドルの一員を演じている木村慧人、上映中の映画「富士山と、コーヒーと、しあわせの数式」で主演の豆原一成を特集。
さらに、水曜プラチナイト「おいしい離婚届けます」(中京テレビ・日本テレビ系)でバディ役の前田公輝×水沢林太郎、水ドラ25「２５時、赤坂で Season２」で再び恋人役を演じている駒木根葵汰×新原泰佑、ドラマ「修学旅行で仲良くないグループに入りました」(ABCテレビほか)で共演中の藤本洸大×簡秀吉、ドラマ「あなたを殺す旅」(FOD)で“ヤクザBL”に挑戦している和田雅成×高橋大翔といった、今気になる旬の男子たちの完全独占撮り下ろしグラビアを掲載。
加えて、三山凌輝の「至福(私服)Collection」、井上祐貴の「〇〇男子図鑑」といった好評連載を収録するほか、これからの活躍が期待される若手俳優をクローズアップする「dan the next」には、「仮面ライダーゼッツ」(テレビ朝日系)で主演を務める今井竜太郎が登場。
まさに最旬俳優・ボーイズグループが一挙集結した「TVガイドdan vol.57」をお楽しみいただきたい。
ラインナップ
＜表紙＆巻頭特集＞
八木勇征
（ドラマ「推しが上司になりまして フルスロットル」）
＜裏表紙＆巻末特集＞
庄司浩平
＜今、気になる男子を完全独占撮り下ろし＞
山田裕貴
（連載「山田裕貴の怪人百面相」が一冊に！ 山田裕貴「怪人」リリース）
塩野瑛久
（ドラマ「終幕のロンド -もう二度と、会えないあなたに-」）
木村慧人
（ドラマ「君がトクベツ」）
豆原一成
（映画「富士山と、コーヒーと、しあわせの数式」）
前田公輝×水沢林太郎
（ドラマ「おいしい離婚届けます」）
駒木根葵汰×新原泰佑
（ドラマ「２５時、赤坂で Season２」）
藤本洸大×簡秀吉
（ドラマ「修学旅行で仲良くないグループに入りました」）
和田雅成×高橋大翔
（ドラマ「あなたを殺す旅」）
＜連載「三山凌輝の至福(私服)Collection」＞
三山凌輝
＜連載「井上祐貴の〇〇男子図鑑」＞
井上祐貴
＜dan the next＞
今井竜太郎
（「仮面ライダーゼッツ」）
【豪華とじ込み付録】
庄司浩平 超ワイド両面ピンナップ
限定表紙版
一部店舗にて通常版とは表紙・裏表紙絵柄が異なる 「週刊TVガイド関西版2025年11月29日号増刊 TVガイドdan［ダン］vol.57限定表紙版」を発売！
「週刊TVガイド関西版2025年11月29日号増刊 TVガイドdan［ダン］vol.57限定表紙版」(東京ニュース通信社刊)
商品名：週刊TVガイド関西版2025年11月29日号増刊 TVガイドdan［ダン］vol.57限定表紙版
表 紙：八木勇征 ※通常版と異なる絵柄となります。
裏表紙：庄司浩平 ※通常版と異なる絵柄となります。
価 格：1,650円 本体1,500円（税10%）
※通常版の「週刊TVガイド関西版2025年11月29日号増刊 TVガイドdan［ダン］vol.57」とは、表紙・裏表紙絵柄以外同じ内容となります。
※在庫には限りがございます。ご了承ください。
［対象店舗］
・Amazon
https://www.amazon.co.jp/
・楽天ブックス
https://books.rakuten.co.jp/rb/18387478/
※限定表紙版の販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。ご了承ください。
※限定表紙版の表紙・裏表紙絵柄はAmazon・楽天ブックスのいずれも同様です。
通常版購入特典 ※ご購入する法人によって特典絵柄が異なります。
■セブンネットショッピング
【特典内容】
生写真 A～C 全3種類よりランダムで1枚
絵柄A：藤本洸大×簡秀吉
【セブンネットショッピング購入特典】「週刊TVガイド関西版2025年11月29日号増刊 TVガイドdan［ダン］vol.57」
絵柄B：藤本洸大
【セブンネットショッピング購入特典】「週刊TVガイド関西版2025年11月29日号増刊 TVガイドdan［ダン］vol.57」
絵柄C：簡秀吉
【セブンネットショッピング購入特典】「週刊TVガイド関西版2025年11月29日号増刊 TVガイドdan［ダン］vol.57」
https://7net.omni7.jp/detail/1107645196
■楽天ブックス１.
【特典内容】
生写真 A～C 全3種類よりランダムで1枚
絵柄A～C：庄司浩平
【楽天ブックス購入特典】「週刊TVガイド関西版2025年11月29日号増刊 TVガイドdan［ダン］vol.57」
【楽天ブックス購入特典】「週刊TVガイド関西版2025年11月29日号増刊 TVガイドdan［ダン］vol.57」
【楽天ブックス購入特典】「週刊TVガイド関西版2025年11月29日号増刊 TVガイドdan［ダン］vol.57」
https://books.rakuten.co.jp/rb/18387480/
＜注意事項＞
※10月30日現在
※限定表紙版および特典付き商品の販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。ご了承ください。
※在庫状況は各店舗によって異なります。詳細は各店舗にてご確認ください。
【紙版 商品情報】
「週刊TVガイド関西版2025年11月29日号増刊 TVガイドdan［ダン］vol.57」
●発売日：2025年10月16日(木)＜好評発売中＞
●定 価：1,650円
●発 行：東京二ュ―ス通信社
全国の書店、ネット書店にてご購入いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。
【電子版 商品概要】
●配信日：2025年10月31日(金)以降順次配信開始
●価 格：1,650円
※Amazon kindle store、楽天kobo、hontoほか、各電子書店で順次配信。配信開始日時は各電子書店によって異なります。
※「週刊TVガイド関西版2025年11月29日号増刊 TVガイドdan［ダン］vol.57」電子版は、紙版とはコンテンツが一部異なります。掲載されていないページ、記事、写真があります。
【関連サイト】
■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイト
TOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞
■公式X
@TVguidePERSON＜https://x.com/TVguidePERSON＞
■公式Instagram
@tvgperson＜https://www.instagram.com/tvgperson/＞