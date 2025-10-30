使い切りタイプの穿刺器「フォラケア・シングルランセット」新発売のお知らせ

株式会社フォラケア・ジャパン

株式会社フォラケア・ジャパン（本社：東京都港区、代表取締役：青木雅司）は2025年11月17日（月）に、使い切りタイプの穿刺針「フォラケア・シングルランセット」を発売いたします。本製品は指先などから微量の血液を採取するための医療機器で、糖尿病患者の自己血糖測定や医療機関での血液検査など、幅広い用途にご使用いただけます。

皮膚を穿刺する金属針と、その針の動作を制御する機構を一体化したことにより単体で穿刺動作が完結する「ワンショット」型で、穿刺後の針は本体内部に格納されるため簡便かつ安全にご使用いただけます。一度使用したら再使用はできず、針が再度飛び出したり針先がむき出しになることもないため、安全に廃棄できます。そのため、医療機関内や患者宅などの環境を問わず、血液を介した感染防止にも大きく寄与します。

パッケージは、患者向けの「在宅用」と病院等でお使いいただくための「医療機関用」を用意しました。特に医療従事者向けには、標準的な30Gに加え、より多くの血液採取が必要な場合に適した太径針タイプ（26G）も展開いたします。

■販売名 ：フォラケア・シングルランセット

■一般的名称 ：単回使用自動ランセット（管理医療機器）

■認証番号 ：307AGBZX00041000

■ラインアップ：30G×30本入（患者向け）（メーカー希望価格600円（税別））

30G×50本入、26G×50本入（医療機関向け）（メーカー希望価格1,000円（税別））

■発売日 ：11月17日（月）