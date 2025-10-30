【株式会社きんでん】当社ホームページ内に日本スケート連盟オフィシャルサポーターページを公開

株式会社きんでん

株式会社きんでん（本店：大阪市北区 社長：上坂隆勇）はこの度、当社ホームページ内へ、日本スケート連盟（以下「ＪＳＦ」）とのオフィシャルサポーター契約についての紹介ページを公開しました。

当社は「きんでんブランドの認知・浸透」を図るべく、2025年7月にＪＳＦとオフィシャルサポーター契約を締結しました（※）。それに伴い、契約に至った当社の思いや今後の取り組みについて広く発信するため、紹介ページを制作。同ページでは、現在活躍中のＪＳＦ所属選手の写真を用い、視覚的にも閲覧者を引き付けるデザインとなっています。

同ページには当社ホームページトップのバナー画像からアクセスできます。ぜひ、ご覧ください。

＜ＵＲＬ：https://www.kinden.co.jp/jsf/(https://www.kinden.co.jp/jsf/)＞

※〔ご参考〕「日本スケート連盟オフィシャルサポーターとしての契約を締結 未来を拓き羽ばたく、若いエネルギーと新たな才能をサポート」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000141744.html)(２０２５年７月２４日発表)

