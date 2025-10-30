【調査レポート】26卒就活プロセスの実態調査/企業に本音を隠した経験がある就活生は2人に1人！“隠した本音”TOP３とは？

シーズアンドグロース株式会社

新卒採用に特化したコンサルティング会社のシーズアンドグロース株式会社(https://seeds-and-growth.co.jp/)（本社所在地：東京都中央区、代表取締役：河本 英之）は、26卒の「就職活動における企業志望度の変動」について調査を行いました。その結果、選考中に「企業に本音を隠した経験がある」学生は対象者の約6割に上りました。

26卒『就職活動における企業志望度の変動に関する実態調査』の主な結果

■「企業に対して本音を隠した経験がある」就活生は対象者の約6割

新卒採用担当者が抱える大きな悩みの1つに、就活生の「御社が第一志望です！」「他社の選考は辞退しました」といった言葉が、『本音』か『嘘』か分からないことがあります。

本調査によると、調査対象の就活生の内、実に6割以上が、就職活動中に企業に対して本音を隠した経験があることが分かりました。

■【実際に隠した本音TOP３】1位は「志望度や志望理由」が6割以上

実際に隠した本音のTOP３は、1位「志望度や志望理由」（66.1％）、2位「他社選考状況」（50.0％）、3位「企業への不安事項」（40.3％）でした。

ガクチカ・自己PRと回答する就活生も約5人に1人という結果になり、自社との相性を見極めたい企業と、“まわりと差がつく武勇伝や強み“をアピールするために「建前」で話す就活生との間に、情報のミスマッチが生じていることが分かります。

■選考中に志望度が下がったことがある就活生は 約4割

志望度についても、選考の早い段階から第一志望と言い続けてくれている学生だからといって安心はできません。約4割の学生が、「選考（面接など）に参加した際に、企業への志望度が下がったことがある」と回答しています。

これは、例えば採用担当者がいかに優秀でも、面接官や先輩社員など、どこか1点でもマイナスポイントがあると、学生の志望度が下がってしまうということです。

従来の「選考＝企業が学生を見極める場」から、「選考＝学生が企業を見極める場」でもあるという意識の変化、そして選考を“点”ではなく1本の“線”として戦略的に描くことが重要です。

■今回の調査を通じて

売り手市場により、学生が複数の内定を保有し、内定承諾後辞退も増加する中、毎年の採用計画に頭を悩ませている採用担当者様は多いです。

人口減少により今後ますます企業の人材獲得競争が進むことが予測されるため、これからの新卒採用は、いかに学生との信頼関係を築き、相互にオープンなコミュニケーションをとることができるのかが求められます。

また、選考中に志望度が下がり離脱することを防ぐため、戦略的で一貫した採用活動と、描いた戦略を実行できる採用関係者の育成が重要です。

シーズアンドグロースは業界業種・企業規模問わず、企業様の採用課題について、1社1社オーダーメイドの施策・戦略策定で課題解決のご支援に取り組んで参ります。

調査の詳細

『就職活動における企業志望度の変動に関する実態調査』

調査期間：2025年9月11日～同年9月12日

調査方法：IDEATECHが提供するリサーチマーケティング「リサピー(R)」の企画による

インターネット調査

対象者 ：内定をもらい就職活動が終了した26卒103名（男女不問）

※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100にはなりません。

シーズアンドグロース株式会社について

当社は、新卒採用に特化したコンサルタント会社です。大手至上主義になりがちな就活市場において、私たちは、”どの企業にも必ず知名度・売上高・ブランド力に勝る魅力がある“と考え、『誰もがイキイキと働ける社会をつくっていきたい』という思いで、ご支援する全ての企業様の採用成功を目指しております。

企業概要

社名 ：シーズアンドグロース株式会社

代表 ：代表取締役 河本 英之

本社所在地：東京都中央区日本橋堀留町1-4-2 日本橋ノーススクエア3階

設立年 ：2010年7月

資本金 ：990万円

従業員数 ：16名（代表を除く役員以下の人数。2025年10月時点）

事業内容 ：顧客の採用課題からソリューションを組み立てる、完全オーダーメイドの新卒採用に特化したコンサルティングサービスの提供

URL ：https://seeds-and-growth.co.jp/

