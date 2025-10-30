推し活に最適。ライブ手旗を“オーダーメイド”で自由に

ライブ手旗 × オリジナルデザイン制作、いよいよ本格始動

株式会社 ＫＩＬＡＭＥＫ

ライブイベントの物販や、推し活グッズ製作に人気の「オリジナル・ライブ手旗」。

株式会社KILAMEK（本社：東京都新宿区）では、10枚からの小ロット対応で、サイズ・生地・仕立てまで完全オーダーメイドの製作を承っています。

メタルやラメなど“映える”生地にも対応し、ライブ会場で目を惹く存在感をお届けします。

※本サービスページは2025年10月27日（月）に公開されました。

サイトURL：ライブ手旗のオリジナルデザイン(https://www.xn--qckubzc3d2d5271b.com/product/flag_tebata/live/)

こんな方におすすめです

・今までにないライブグッズの企画製作で、ファンを飽きさせたくないタレント事務所様

・鮮やかな光が飛び交うライブならではの臨場感を演出したい企画・運営会社様

・小規模ライブでも、存在感とオリジナル性の高い装飾を求めるクリエイター様

・ライブでの感動を特別なものに。想い出に残るグッズを企画したい製作担当者様

注文ロットとおすすめ利用シーン

・10枚からご注文OK（自主制作や記念用に最適）

・100枚以上で単価がお得（小規模ライブ物販におすすめ）

・300枚以上でさらにコスト最適化（大規模イベント向け）



複数枚のおまとめ注文で生産コストを抑えることも可能です。お気軽にご相談ください。

ライブ手旗の特徴

・“映える”素材が選べる

テトロンポンジ：軽量で発色が良く、定番人気

遮光スエード：両面別柄での印刷が可能

光沢遮光スエード（メタル）：メタリックな質感でゴージャスに

パールトロピカル（ラメ）：キラキラと光を反射し、華やかな印象に

・デザインが自由

手描きイラストや参考画像でもOK。専任スタッフが高精度でデータ化をサポートします。（Adobe Illustrator推奨／Officeデータも対応可能）

・仕立ても自由

棒袋＋パイプ縫い閉じ＋パッカーで抜け・回転を防止

ウレタングリップで滑りにくく振りやすい仕様

フレンジ装飾（黄・白）でステージ映えをプラス

ヒートカット加工で三角形・山切りなど自由形状にも対応

・サイズ展開

A5（W210×H148mm）：地下ライブなど狭い会場向け

A4（W297×H210mm）：定番で携帯性と視認性のバランス◎

A3（W420×H297mm）：大規模会場向けで視認性抜群

開発担当者からのコメント

「ライブやイベント会場で“掲げて映える旗が欲しい”というお声を多くいただき、メタルやラメ生地、グリップ強化などを組み合わせたライブ手旗を企画しました。

小ロットでも本格的な仕上がりを実現できるよう、素材・形・デザインの自由度を追求しています。

物販としてはもちろん、推し活の“自分だけの旗”としても楽しんでいただければ嬉しいです。」

今後の展開と株式会社KILAMEKの方針

今回のライブ手旗は、「小ロットでも映える物販を作りたい」「自由な素材で推しを表現したい」というお客様の声から生まれました。

株式会社KILAMEKでは、これまで培ってきた製作ノウハウを活かし、ライブやフェス、イベント物販から個人の推し活シーンまで、幅広い場面で活躍できる“掲げて楽しむ応援アイテム”として展開を強化してまいります。

今後も株式会社KILAMEKでは、

・スピード対応

・専任スタッフによる提案力

・断られがちな案件にも柔軟に対応する体制

という3つの強みをさらに磨き上げ、環境に配慮した素材の活用や、新しい発想の商品ラインの拡充にも積極的に取り組んでまいります。



◆お問い合わせ先

株式会社KILAMEK

URL：https://www.xn--qckubzc3d2d5271b.com/contact/

MAIL：t.taguchi@kilamek.co.jp

TEL：03-3350-8215