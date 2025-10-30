【中小企業のサイバーセキュリティ対策に】IT導入補助金対象！月額1,000円から始められるサイバーセキュリティ対策「データお守り隊」、11月1日（土）提供スタート

株式会社GFD※データお守り隊はIT導入補助金の対象ITツールです

ITインフラ・サイバーセキュリティのインテグレーションサービスを提供する株式会社GFD（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：横溝芳郎）は、株式会社アクト（本社：東京都文京区、代表取締役：小林 智彦）と販売代理店契約を締結し、「データお守り隊」の提供を11月1日より開始します。

年々巧妙化・深刻化するサイバー脅威に対し、多くの企業、特にセキュリティ人材や教育リソースが限られている中小企業では、情報漏えいや業務停止などのリスクが高まっています。

本サービスは、独立行政法人 情報処理推進機構（IPA）に認定されている「EDR＋SOC＋簡易サイバー保険」がセットになったセキュリティサービスです。ランサムウェアなどによる不審な挙動を検知し、緊急時の迅速な対応を可能にします。

また、IT導入補助金の対象サービスとして、中小企業での導入を支援。GFDが導入から運用まで一気通貫でサポートいたします。

▼データお守り隊 サービスページ

https://gfd-solution.com/products/#product-omamoritai

■提供の背景

近年、企業を狙うサイバー攻撃は年々巧妙化・高度化しており、被害の対象は大企業だけでなく中小企業にも広がっています。取引先や顧客情報の漏えい、業務停止など、ひとたび被害を受けると事業継続に大きな影響を及ぼすケースも少なくありません。

一方で、「セキュリティ対策の重要性は理解しているが、専門知識や人材が足りない」「コスト面で大がかりな対策は難しい」といった声も多く、中小企業にとって“現実的で続けられる対策”を講じることは容易ではないのが現状です。

そこでGFDは、これまで培ってきたセキュリティ運用の知見を活かし、中小企業のサイバー対策を”丸ごとサポート”できる新サービス「データお守り隊」を2025年11月1日より提供開始いたします。

■「データお守り隊」が選ばれる理由

1.初期費用0円、月々1,000円。低コストで始めやすい！

初期費用0円。運用含めたフルサービスを1台あたり月額1,000円（税別）でご利用いただけます。

1台から導入可能なため、スモールスタートにも最適です。

(※月換算料金です。ご契約期間は1年間、費用のお支払いは一括払いです)

2.グローバルリーダー製品SentinelOne EDRによる確実な防御！

第三者機関が認めた高検知率・高防御率で、サイバー攻撃を確実に防御します。万が一、ランサムウェアなどによりファイル・システムが改ざんされた場合でも、ロールバック機能によりワンクリックで元に戻ります。

3.SOCによるフルサポート！

SOC（セキュリティオペレーションセンター）はアラートの分析やお客様側の推奨作業をお知らせするだけではありません。EDRの機能を用いたサイバー攻撃の抑止作業、マルウェアの駆除、改ざんされたシステムのロールバック、設定変更作業もいたしますので、お客様での運用の手間がかかりません。日本語・英語対応ですので海外拠点も安心です。



今後もGFDは「横浜No.1の技術の会社」を目指し、「データお守り隊」をはじめとする先進的なセキュリティソリューションの提供を通じて、企業のIT基盤を安全かつ強固に支える支援体制を一層強化してまいります。

＜データお守り隊について＞

サービス名：データお守り隊

提供開始日：2025年11月1日

料金：初期費用0円、月額1,000円（税別）/台

契約期間：1年間（費用は年一括払い）

サービス内容：SentinelOne EDR、SOCサービス、簡易サイバー保険

対象OS：Windows, macOS, Linux

申し込み方法：下記サービスページよりお問い合わせください

https://gfd-solution.com/products/#product-omamoritai

※IT導入補助金の詳細はこちら

https://it-shien.smrj.go.jp/

＜会社概要＞

株式会社GFDは横浜を拠点として、人と社会をつなぎ、安心・安全を創造し未来へのかけ橋となる、ITインフラ・サイバーセキュリティにフォーカスしたコンサルティング、SI、セールス、トレーニング事業を展開するテクノロジーカンパニーです。

世界中のITメーカーとのパートナー契約により、サーバー、ネットワーク、データベース、クラウドなどのスキルを活かし、お客様のニーズに合ったプロダクトの提案・インテグレーションをワンステップで提供いたします。

会社名：株式会社GFD

本社所在地：神奈川県横浜市神奈川区金港町5-14 クアドリフォリオ3階

代表者：代表取締役社長 横溝芳郎

事業内容：ITインフラ・セキュリティプロダクト受託・開発

教育・研修サービス開発・販売

設立：2008年1月

URL：https://gf-design.jp/

＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社GFD

E-Mail:marketing@gf-design.jp