ReU株式会社（旧BYINA）、社名変更を機に海外展開を本格始動2026年2月より香港・中国でブランドローンチ

BYINA株式会社

ヒト由来の幹細胞培養上清液を用いたスキンケア・ウェルネス事業を展開する BYINA 株式会社（ビーナ、本社：東京都中央区、代表：上野ナツヒ）は、2025年11月1日付で社名を「ReU株式会社（リユー）」へ変更いたします。

これから、当社のスキンケアブランド「ReU（リユー）」の海外展開を本格始動し、2026年2月より香港・中国でのブランドローンチを皮切りに、海外展開を開始し、日本発の再生美容技術を世界へ届けてまいります。

■ 社名変更の背景

当社は創業以来、ヒト由来幹細胞培養上清液（Human Stem Cell Culture Supernatant）の研究・開発・商品化を通して、再生医療由来の技術を日常のスキンケアへ届けることを目指してまいりました。

このたび、ブランドと企業を一体化するため、2025年11月1日付で社名を「ReU株式会社（リユー）」へ変更。

併せて、コーポレートロゴもスキンケアブランド「Re/U」と同一デザインへ刷新、企業としての姿勢とブランドアイデンティティを統一し、ブランドの世界観を統一し、世界に向けて“ReU”ブランドをより強く発信してまいります。

社名変更と共に、新たなビジョンとして掲げるのは、

「幹細胞培養上清液を、世界の日常へ。」

2026年2月には、スキンケア化粧品「ReU（リユー）」の海外販売を開始予定（主にアジア圏）。

また、これに合わせ、自社で精製しているオリジナル幹細胞培養上清液の名称も「ＢＹＩＮＡ(R)（ビーナ）」から「ReU培養液(TM)（海外名：ReU Supernatant(TM)）」へと変更いたします。

■ 海外展開を加速 ～香港中国から世界へ～

2026年2月より、香港および中国において越境EC販売と卸売りを同時に強化し、ReUブランドのグローバル展開を本格始動します。

その第一歩として、2025年11月12日～14日に香港で開催される「コスモプロフ・アジアCosmoprof Asia 2025）」に出展。

アジア最大級の国際美容見本市である本イベントを通じ、ReUブランドの海外卸売りをスタートいたします。

Cosmoprof Asia 公式サイト

今後は香港を拠点に、中国本土・シンガポール・中東地域へと販売網を拡大し、

幹細胞培養上清液という再生医療由来の成分を、世界の人々の日常に届けることを目指します。

■ ReU株式会社のビジョン

ヒト由来の幹細胞培養上清液を、限られた人のための特別な手段ではなく、

世界中の誰もが手にする“未来のあたりまえ”へ。

ただ長生きするのではなく、前向きに年齢を重ね、

健やかに美しく、自分らしく生きる日常を、確かな品質で支えていきます。

■ 新社名概要

新社名：ReU株式会社（英文表記：ReU co.,ltd）

旧社名：BYINA株式会社（英文表記：BYINA co.,ltd）

社名変更日：2025年11月1日

本社所在地：東京都中央区銀座３丁目４-１大倉別館５階

代表者：代表取締役 河野八珠子

事業内容：

幹細胞培養上清液の研究・製造・販売、スキンケア化粧品事業

■Re/U（リユー）ブランドについて

Re/U（リユー）は「Re・もどる」＋ 「U(you)・あなた」 から生まれた造語で “あなた本来の美しい素肌に戻る”という想いを込めて立ち上げたスキンケアブランドです。全商品に配合している「ヒト由来幹細胞培養上清液」は国内の提携ラボで自社培養士が精製。純度にこだわり、肌に必要なものだけを届ける独自処方。出どころが明確な成分と徹底した品質管理が、安心と確かな効果をもたらし、肌本来の美しさを引き出します。

