サンフロンティアホテルマネジメント、シフト作成時間を8割削減へ。JRシステム「勤務シフト作成お助けマン」とエス・エー・エス「勤労の獅子」の連携導入でホテル運営のDXを推進

鉄道情報システム株式会社

鉄道情報システム株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：池田孝行、略称：JRシステム）のシフト管理システム「勤務シフト作成お助けマン」と、エス・エー・エス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：青山秀一）のクラウド勤怠管理システム「勤労の獅子」が、サンフロンティアホテルマネジメント株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：柳村 一幸）が運営するホテルに導入されたことをお知らせします。

今回のシステム連携導入は、勤怠管理とシフト作成におけるアナログ業務からの脱却と、ホテル運営全体のデジタルトランスフォーメーション（DX）推進を目的としています。

【導入の背景】属人化したシフト作成と、分散した勤怠管理からの脱却

サンフロンティアホテルマネジメント株式会社では、勤怠管理システムのリニューアルを検討する中で、ホテル運営における複数の課題を抱えていました。

勤怠管理においては、これまでホテルごとにシステム環境が独立していたため、本社側での一括管理や全社的な状況把握が困難でした。また、勤務予定と実績の乖離・差分チェックにも多くの工数を要していました。

一方、シフト管理においては、すべて手作業（Excel）で作成しており、特に規模の大きいホテルでは、毎月のシフト作成に15時間もの膨大な時間を費やしているケースもありました。これにより、業務の属人化や、急な変更への対応の遅れが課題となっていました。

同社が「シフト作成も含めてアナログ業務をDXしていきたい」と考えていたところ、勤怠管理システム「勤労の獅子」を提供するエス・エー・エス株式会社より、シフト管理の効率化を実現する「勤務シフト作成お助けマン」の紹介を受け、両システムの導入検討に至りました。

【導入の決め手】システムの機能性と「手厚いサポート体制」

数あるシステムの中から両サービスの導入を決定した理由として、サンフロンティアホテルマネジメント株式会社は、それぞれの機能性に加え、両社ともに「サポートがしっかりしている点」を挙げています。新しいシステムの導入・定着において、信頼できるサポート体制が決め手となりました。

■導入による効果

今回の導入により、以下の効果を見込んでいます。

「勤務シフト作成お助けマン」による効果

これまで15時間かかっていた大規模ホテルのシフト作成作業において、約8割の工程を自動化できる見込みです。これにより創出された時間を、サービス品質の向上や人材育成といった、より付加価値の高い業務に充てることが可能になります。

「勤労の獅子」による効果

使いやすいダッシュボード機能により、これまで本社側で行っていたチェック作業を、各ホテルの現場でリアルタイムに確認・修正できるようになります。これにより、管理業務の効率化と、より迅速な勤怠状況の把握が実現します。

「勤務シフト作成お助けマン」と「勤労の獅子」の連携による相乗効果

「勤務シフト作成お助けマン」にて作成したシフト表を、オリジナルのフォーマットでデータ出力をすることができます。これを「勤労の獅子」に取り込むことにより、データを連携し、多く工数を要していた勤務予定と実績の乖離・差分チェックも簡単に行えるようになります。

■サンフロンティアホテルマネジメント株式会社について

サンフロンティアホテルマネジメントロゴ

商号 ： サンフロンティアホテルマネジメント株式会社 Sun Frontier Hotel Management Inc.

代表者 ： 代表取締役社長 柳村 一幸

所在地 ： 〒100-0006 東京都千代田区有楽町１丁目２－２ 東宝日比谷ビル 8F

設立 ： 2015年8月

事業内容： ・土地有効活用のご提案

ホテル開発

ホテル運営

ホテル再生

資本金 ： 1億円

URL ： https://www.sfhm.co.jp/

■シフト管理システム「勤務シフト作成お助けマンについて

勤務シフト作成お助けマンイメージ画像

https://www.otasukeman.jp

「勤務シフト作成お助けマン」は、シフト表の自動作成・管理ができるクラウドサービスです。最適化AI によりスタッフの希望や勤務条件を反映したシフト表を自動で作成することができ、法令遵守や働きや すさを考慮したシフト表を、誰でも簡単に作成することができます。

■鉄道情報システム株式会社について

勤務シフト作成お助けマンロゴ鉄道情報システム株式会社

商号 ： 鉄道情報システム株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 池田 孝行

所在地 ： 〒151-8534 東京都渋谷区代々木2丁目2番2号

設立 ： 1986年12月9日

事業内容： ・「みどりの窓口」座席予約・販売システムをはじめとした

JRグループの情報システムの開発、運営、管理

・ハウジング・クラウド・バックアップサービスを提供する

データセンター事業

・勤務計画・配送ルート計画などの自動化を実現する

計画系ソリューション

・その他、ITソリューション、情報システムに関する

コンサルタント など

資本金 ： 10億円

URL ： https://www.jrs.co.jp/

■勤怠管理システム「勤労の獅子」について

勤労の獅子イメージ画像

https://www.kinrou44.jp/

「勤労の獅子」は、ホテル・病院をはじめとする複雑な勤務形態の業界・業種にも対応し、各社の運用に合わせて柔軟な設定ができるクラウド勤怠管理システムです。

独自の計算項目やエラールールの設定が可能で、既存システムでは再現が難しかった運用にも対応します。

導入時は専任コンサルタントがシステム導入の伴走支援を行い、制度・運用の課題ヒアリングから改善提案・定着支援までサポートします。

■エス・エー・エス株式会社について

勤労の獅子ロゴ

商号 ：エス・エー・エス株式会社

代表者 ： 代表取締役 青山 秀一

所在地 ： 〒108-0073 東京都港区三田三丁目4番10号4F（リーラヒジリザカビル）

設立 ： 1995年10月4日

事業内容：・金融・流通・クレジット業務を中心としたシステム構築およびコンサルティング

・バックオフィス業務支援のクラウドサービス等の提供およびコンサルティング

・文教向けソリューションの提供

・多様なテーマに適応したカスタマイズ研修サービスの提供

資本金 ： 5千万円

URL ： https://sas-com.com/