カンタン背景革命、エイブラー｜エイブラーズ第1期:開発サポーター・佐野升星さん、正式連載スタート！

漫画家・佐野升星さんが、原作・荒井チェイサー先生と手がける新連載『株式会社終幕～最期の願い、復讐代行いたします～』（コミックシーモア）がスタートしました。

本作の制作には、「エイブラー（ABUR）」が活用されています。

繰り返し作業や時間のかかる背景制作を効率化し、作家が創作に集中できるよう支援する背景制作ツールです。3D背景素材プラットフォーム「エイコン（ACON）」との連携により、膨大な素材を活用して短時間で高品質な背景を仕上げることができます。

■ エイブラーズ第1期 開発サポーターとして活動（2025年夏）

エイブラーズ第1期 修了記念カード

2025年夏、エイブラーはユーザーと一緒に開発を進める取り組みとして「エイブラーズ第1期:開発サポーター」プログラムを実施しました。

約1ヶ月にわたり、参加クリエイターが毎週のミッションに沿ってエイブラーを活用し、機能改善に関するフィードバックを開発チームに共有する活動を行いました。

現場での声を直接反映し、より使いやすいツールづくりを目指したプロジェクトです。

その参加メンバーの一人である佐野升星さんが、このたび原作・荒井チェイサー先生と共に手がける

新作『株式会社終幕～最期の願い、復讐代行いたします～』の正式連載をコミックシーモアにてスタートされました。

■ 作品情報

株式会社終幕～最期の願い、復讐代行いたします～（コミックシーモア）株式会社終幕～最期の願い、復讐代行いたします～

◆作画：佐野升星

◆原作：荒井チェイサー

◆連載：コミックシーモア

◆作品リンク：https://www.cmoa.jp/title/313415/

本作は、ブラック企業で働く青年・久方京介（ひさかた きょうすけ）が絶望の果てに出会った不思議なサイト「終幕ノート」をきっかけに、

「復讐」という選択を迫られるサスペンス作品です。

🌐佐野升星 公式X：

https://x.com/Sano_shosei

詳細を見る :https://www.cmoa.jp/title/313415/

また、第3話からの原稿制作において、実際にエイブラーを活用して背景を制作していただいています。日々の制作の中で、エイブラーが作品づくりの一助となっています。

■ 佐野升星様 コメント

昔から手描きでの背景作画に苦手意識があり、今まで3Dや素材を多く使っていましたが、エイブラーと出会ってから、漫画背景の選択肢が広がりました！

エイブラーを使えば、色んな場所が自作漫画に登場させられます。

1話あたり30Ｐ前後の月刊連載ですが、背景部分は今のところ全て自分で作業しています！

これからもお世話になります！

■ エイブラー、背景作画の新しい未来へ

エイブラーは、「描けない」を「描けた」に変える体験を通して、

クリエイターがもっと自由に、もっと楽しく描ける環境を目指しています。

今後も、漫画家の皆さまが背景作業で立ち止まったり、悩んだりすることがないように、

エイブラーは現場にいちばん近い存在として、制作を支えてまいります。

新しい背景作画の環境を、これからも一緒につくっていきます。

これからの佐野升星さんの作品にも、ぜひご注目ください。

