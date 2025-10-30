¸«¤»¤¿¤¯¤Ê¤ë¥´¥ß¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó ¡Ø¥À¥¹¥Ý¥ó½÷»Ò¡Ù¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡¡¤¹¤Ù¤é¤Ê¤¤³¹¡¢³êÀî»Ô¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤¬½àÂç¾Þ
¡¡¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹À½ÉÊ¤ÎÀ½ºî¡¦²Ã¹©¡¦ÈÎÇä¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥«¥Î¡ÊËÜ¼Ò¡§ÉÙ»³¸©¹õÉô»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃæÌî Î´»Ö¡Ë¤Ï¡¢Ê¡°æ±ØÁ°¤Î¥ªー¥×¥ó¥¹¥Úー¥¹¡Ö¥Ï¥Ô¥Æ¥é¥¹¡×¤Ç10·î16Æü(ÌÚ)¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢³ô¼°²ñ¼ÒHAQTSUYA¼çºÅ¤Î¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ»ö¶È¼ÔAWARD 2025¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó²ñ¾ì¤È³êÀî»Ô¤´Ã´Åö¼Ô¤Î¼êºî¤ê¥Öー¥¹¡¡¡Ö³êÀî»Ô¡×¤Ï¡¢¼ê½ñ¤¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£(±¦)
¢£¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ»ö¶È¼ÔAWARD¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤Î¼õÆþ´óÉí³Û¤ËÌÜ¤¬¹Ô¤¤¬¤Á¤Ç¤¢¤ëÃæ¡¢¤½¤ÎÎ¢Â¦¤ÇÊ³Æ®¤¹¤ëÊÖÎéÉÊÄó¶¡»ö¶È¼Ô¤Î¼è¤êÁÈ¤ß»öÎã¤Ë¾Þ»¿¤È¶¦´¶¤ò¼¨¤·¡¢¤Þ¤¿¤½¤Î»öÎã¤ò¸©Æâ³°¤Ë¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ËÂÐ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ßµ¡±¿¤Î¾úÀ®¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¥¢¥ïー¥É¤Ç¤¹¡£¼«¼£ÂÎ¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ»ö¶È¼Ô¤ÎÃæ¤«¤é£±¼Ò¤ò¥¨¥ó¥È¥êー¤·¡¢½ñÎà¿³ºº¤ÈÅöÆü¿³ºº¤Ç½ç°Ì¤ò·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£
https://haqtsuya.com/
¢£¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ»ö¶È¼ÔÆ±»Ö¤Î¸òÎ®¤Ç¤ª¸ß¤¤¤Î³èÆ°ÆâÍÆ¤ò³Ø¤Ó¡¢Ç®¤¤¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ø
¡¡²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥Öー¥¹¤ä¡¢¥¨¥ó¥È¥êー»ö¶È¼Ô¤ÎÊÖÎéÉÊ¤Î¾Ò²ð¤ä»î¿©
¥Öー¥¹¤â¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¹Ô¤¸ò¤¦¾ì½ê¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â´Þ¤á¤ÆÂç±«¤Ë¤âÉé¤±¤º¡¢³èµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³êÀî»Ô¤Ï¤´Ã´Åö¼Ô¤Î°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÎÏºî¥Öー¥¹¤òÀß±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ïー¥É¤Ë»²²Ã¤·¤¿»ö¶È¼Ô¤Ï¡¢Ê¡°æ¸©Æâ³°´Þ¤á¡¢°ì¼¡¿³ºº(½ñÎà¿³ºº)¤òÄÌ²á¤·¤Æ¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤¿7ÃÄÂÎ¡£¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÂç¸òÎ®²ñ¤È¤·¤Æ¡¢»²²Ã»ö¶È¼ÔÆ±»Î¤Ç°Õ¸«¸ò´¹¤Ê¤É¸òÎ®¤ò¿¼¤á¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î»Îµ¤¤ò¹â¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½ª¿³ºº¤Ï¡¢¼Áµ¿±þÅú¤Î»þ´Ö¤ò´Þ¤áÌó10Ê¬¡£»ö¶È¼Ô¼«¤éÃÅ¾å¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢5～6Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Õ¤ë¤µ¤È
Ç¼ÀÇ¤ÎÊÖÎéÉÊÄó¶¡¤Ë¸þ¤±¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤«¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤«¤é¤Ï¥À¥¹¥Ý¥ó½÷»Ò¤ò´Þ¤à3Ì¾¤Ç½ÐÀÊ¤·¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ø¤ÎÅÐÏ¿¤òÇ§ÃÎ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¡¢¥À¥¹¥Ý¥ó¤ÎÎò»Ë¡¢À½ÉÊ¤Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÊÖÎéÉÊ¤Ï¿©ÉÊ¤¬Â¿¤¯¡¢¥À¥¹¥Ý¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÀ½ÉÊ¤òÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¥À¥¹¥Ý¥ó¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬ÌÜÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¶ÛÄ¥¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ï½ª»ÏÏÂ¤ä¤«¤Ë
¢£¡Ö¥À¥¹¥Ý¥ó½÷»Ò¡×¤Î»×¤¤¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
¡¡DUSPON¤Ï°ì¿Í¤Ç¤ÏÀ½ºî¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£ºàÎÁ¤ÎÀÚÃÇ¡¦¶Ê¤²¡¦ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Î¹©Äø¤ËÃ´Åö¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æºî¶È¤ò¹Ô¤¤¡¢»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¤Î¤³¤È¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Ê¤¬¤éÀ½ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´°À®¸å¤Ï¡¢DUSPON¤¬¤ªµÒÍÍ¤Ëµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ½ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤Ã¤È¶Ã¤¤È´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Çµ¤¤òÈ´¤«¤º¡¢Â¸ºß°ÕµÁ¤ò¸«¤¤
½Ð¤·¡¢É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¤Î°Ù¡¢£±¤Ä£±¤Ä¤ÎÀ½ÉÊ¤òº£¸å¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤Èºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¥À¥¹¥Ý¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®¤¯PR¤¹¤ë¡Ö¥À¥¹¥Ý¥ó½÷»Ò¡×
¢£¡Ö³êÀî»Ô¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¤Ã¤«¤±¤Ë
¡¡·ë²Ì¤Ï½àÂç¾Þ¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢³êÀî»Ô¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥À¥¹¥Ý¥ó¤Ë³Ý¤±¤ë»×¤¤¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤À½ÉÊ¤ÎÎÉ¤µ¤òÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÎÉ¤¤µ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¡¹¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¿³ºº°÷¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤â¡¢¥À¥¹¥Ý¥ó¤Î¹½Â¤¤ä¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¡¢ºÙ¤«¤ÊÉôÊ¬¤Ë¤â¼ê¤òÈ´¤«¤Ê¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤Ê¤É¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥À¥¹¥Ý¥ó¤ò¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¹¤á¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²¹¤«¤¤¤ª¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¡Ö¥À¥¹¥Ý¥ó¡×¤òÁ´¹ñ¤ØÉáµÚ¤µ¤»¤ÆÎÉ¤¤´óÉÕ¤Î»È¤¤Æ»¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¹¤Ù¤é¤Ê¤¤³¹¡Ö³êÀî»Ô¡×¤Î³èÀ²½¤Ë·Ò¤¬¤ë¤è¤¦î²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ºÇ¸å¤ÏÁ´°÷¤ÇµÇ°»£±Æ
¢£¥Ï¥Ô¥ê¥ó£²³¬¡¡¤ªÅÚ»º¡¦¥®¥Õ¥ÈÀìÌçÅ¹¡ÖÊ¡¿Íµ¤¡×¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤
¢£¥À¥¹¥Ý¥ó¤È¤Ï
¡¡Åö¼Ò¤¬µ»½Ñ¤Î¿è¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ³«È¯¤·¤¿¼¡À¤Âå¥´¥ß¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡ÖDUSPON¡×¤Ï¡¢¥µ¥Ó¡¦Éå¿©¤Ë¶¯¤¤¹âÅÙ¤Ê·øÏ´À¤ÈÂÑµ×À¤ËÈþ¤·¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥´¥ß¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¿Í¡¹¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤½¤ÎÀÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2018Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÅÔ»Ô·Ê´Ñ¤ÈÄ´ÏÂ¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Î¹â¤µ¤òÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢GOOD DESIGN AWARD¤ò¼õ¾Þ¡£µ¡Ç½À¡¦¿³ÈþÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥´¥ß¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®·¿¤Î¥À¥¹¥Ý¥ó¤ÏÂðÇÛ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ËÈ¼¤Ã¤¿ÃÖ¤ÇÛ¼ûÍ×¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡Ö¥À¥¹¥Ý¥ó¡×¤ò¡¢²ÈÄíÍÑ¤«¤é»ö¶ÈÍÑ¤Þ¤Ç¤¢¤é¤æ¤ë¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢ËÉÙ¤Ê¼ïÎà¡¦µ¡Ç½¡¦¥«¥éー¡¦¥µ¥¤¥º¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÈÀ¸³è¤Î¼Á¡ÊQOL¡Ë¡É¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡¡¡¡ ¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥«¥Î
ÂåÉ½¡¡¡¡ ¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÃæÌî¡¡Î´»Ö
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¡§ ¢©938-0043¡¡ÉÙ»³¸©¹õÉô»Ô¸¤»³213-1
TEL¡¡¡¡¡¡ ¡§0765-52-1896¡ÊÂå¡Ë
ÀßÎ©¡¡¡¡ ¡§ 1990Ç¯7·î
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§ Â¿µ¡Ç½BOX DUSPON(R)¥Ö¥é¥ó¥É±¿±Ä¡Ê´ë²è～À½ÉÊÀ½Â¤ÈÎÇä¡Ë¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊªÎ®´ØÏ¢ÁõÃÖÀß·×À½Â¤¡¢ ¾ô¿åÀßÈ÷ÉôÉÊµÚ¤Ó·úºà¶âÊªÀ½ºî¡¢°åÌôÉÊÁõÃÖÀ½ºî
»ñËÜ¶â ¡§ 3,000Ëü±ß
½¾¶È°÷¿ô¡¡¡§ 37¿Í¡Ê2025Ç¯10·î¸½ºß¡Ë
URL¡¡¡¡ ¡§ http://www.na-ka-no.co.jp