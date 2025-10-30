“大人のTPO”をスマートに演出するブランド「クロコダイル」が公式アプリをリニューアル！アプリパッケージ「TENCO」導入でCXの最大化を目指す

ヤマト インターナショナル株式会社

ヤマト インターナショナル株式会社（本社：大阪市中央区、東京都大田区／取締役社長：盤若智基／東証スタンダード市場：コード番号8127）が運営する“大人のTPO”をスマートに演出するブランド「クロコダイル」の公式アプリをリニューアルしたことをお知らせします。今回のリニューアルでは、アプリ開発パッケージ「TENCO」を提供する株式会社CORIN（本社：東京都新宿区／代表取締役：中村聖子）をパートナーに迎え、ECと店舗の顧客体験（CX）の最大化を目指します。

当社は、2015年よりデジタルチャネルを重要な顧客接点と位置づけ、積極的に取り組みを推進してまいりました。特に2020年からは公式アプリの運用を開始し、ダウンロード数を順調に拡大しております。その結果、2024年末には、メールマガジン、LINE、アプリを含むデジタル総会員数が100万人を突破し、アプリのダウンロード数も76万を超えるなど、大きく伸長いたしました。

この度のリニューアルで導入する新システム「TENCO」は、デザインの自由度、機能の豊富さ、連携の柔軟性を兼ね備えており、お客様一人ひとりにパーソナライズされた顧客体験（CX）を提供することが可能です。今後は、店頭とECの会員情報・ポイント共通化を図り、顧客体験（CX）のさらなる向上を目指します。

■リニューアルキャンペーン- 期間：2025年10月30日(木)～2026年2月4日(水)- 内容：期間中アプリダウンロードまたは、アップデートで\1,000OFFクーポン2枚プレゼント- クーポン配布日：1枚目：即日配布2枚目：2026年2月5日(木)

アプリダウンロードはこちら

- iOS（App Store） ：https://apps.apple.com/jp/app/id1504029293- Android（Google Play）：https://play.google.com/store/apps/details?id=li.yapp.app8D8A0356&pli=1(https://play.google.com/store/apps/details?id=li.yapp.app8D8A0356&pli=1)

■株式会社CORIN

社名 ： 株式会社CORIN（コリン）

代表取締役： 中村聖子

所在地 ： 東京都新宿区西新宿二丁目7番1号 新宿第一生命ビルディング10階

設立 ： 2015年7月10日

URL ：https://www.corin.ne.jp/

事業内容 ：アプリプラットフォーム「TENCO（テンコ）」提供、クライアントの自社製品開発支援、デザイン制作

■クロコダイル ブランドストーリー

「クロコダイル」は、“大人のTPO”をスマートに演出するブランドです。

上質なカジュアルスタイルをベースにした“自分らしいオン”と“きちんとオフ”という、

大人が心地よく過ごすための社会性と時代へのフィット感を大切に考えています。

ワニのワンポイントが印象的な「クロコダイル」の歴史は古く、

1952 年にシンガポールで誕生し、1963年日本上陸。

ブリティッシュトラッドを基調としたメンズカジュアルファッションの先駆けとして人気を博し、

ポロシャツやハウンドブルゾンがブランドのアイコンとして親しまれています。

また、2023年のブランド設立60周年を記念した「クロコダイルタータン」は、

由緒あるスコットランドタータン登記所に登録されています。

わたしたち、「クロコダイル」がこれから目指すのは着ているだけで自信が持てる服。

現在「クロコダイル」「スウィッチモーション クロコダイル」「クロコダイル コード」と広がり、

ファッションを通じてお客様と共に心豊かな毎日を創ります。

- 公式WEBサイト： https://www.crocodile.co.jp/- Instagram ： https://www.instagram.com/crocodile_jp/