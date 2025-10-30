Box Japan、ユーザーアワード「Box Customer Award Japan 2025」の受賞企業を発表

株式会社Box Japan

インテリジェントコンテンツ管理（ICM）プラットフォームを提供するBox, Inc.の日本法人である株式会社Box Japan（本社：東京都千代田区、社長執行役員：佐藤 範之、以下Box Japan）は、2025年10月23日（木）に開催した年に一度の「Boxユーザー祭り’25」におけるユーザーアワード「Box Customer Award Japan 2025」において、北海道電力株式会社が優勝、ヤンマーパワーテクノロジー株式会社が準優勝に選出されたことを発表いたしました。

「Box Customer Award Japan」は、Box Japanが2020年より年に一度実施しているアワードで、Boxのさまざまなユースケースをユーザー様自身が発表することで、活用をさらに深めるためのヒントを提供することを開催目的としています。「Box Customer Award Japan 2025」では、事前の書類選考を通過した8組のファイナリストが集結し、業務課題に対するBoxの利活用や導入から運用フェーズへのスムーズな移行方法、Box管理者としての経験談などを発表しました。アワード当日は、各社15分間のプレゼンテーションを行い、独創性、使いこなし度、真似しやすさの3点を評価の軸として、Box Japanの審査員15名と当日のオンライン配信視聴者による公正な審査のもと、優勝、準優勝の企業が選出されました。

この度の発表に際し、Box Japan社長執行役員の佐藤 範之は以下のように述べています。

「『Box Customer Award Japan 2025』で優勝に輝いた北海道電力様、準優勝のヤンマーパワーテクノロジー様、誠におめでとうございます。ファイナリスト8組の発表を私自身もすべて拝見しました。企業ごとの課題や業務の効率化にBoxを活用いただき、大変嬉しく思います。

Boxはここ数年、AIを活用してコンテンツから価値を引き出す新たな機能を続々とリリースし、コンテンツ管理基盤から企業のナレッジ基盤として変革を遂げています。ユーザー企業の皆様とともに多様なユースケースを発掘し、より幅広い分野で貢献できるようこれからも支援してまいりたいと存じます。」

受賞企業とユースケースは以下のとおりです。

「Boxユーザー祭り’25」は、2025年11月22日（土）まで、下記URLにてアーカイブ配信を実施しています。

https://boxusermatsuri.jp/

Boxについて

Box (NYSE: BOX)はインテリジェントコンテンツ管理（ICM）プラットフォームのリーディングカンパニーです。Boxのプラットフォームは、企業のコラボレーション促進や、コンテンツのライフサイクル全体の管理、重要なコンテンツの保護、そしてエンタープライズAIによるビジネスワークフローの変革を実現することを目指しています。2005年に米国で設立され、アストラゼネカ、JLL、モルガン・スタンレーなどを含む大手グローバル企業や日本では約21,000社および日経225の84%の企業の業務効率化を支援しています。

Boxは、カリフォルニア州レッドウッドシティーに本社を置き、米国、ヨーロッパ、アジアに拠点を持っています。また、Box.orgでは、非営利団体のミッション実現を支援するために多様な活動を行っています。

株式会社 Box Japan は2013年に設立された日本法人です。日本国内の情報については、下記のサイト「Box Square」で随時更新しています。

https://www.boxsquare.jp/(https://www.boxsquare.jp/)