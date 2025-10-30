個人向けMVNOサービス「IIJmio」の本人確認システムにICチップと顔認証によるオンライン本人確認サービス「LIQUID eKYC」を提供予定

株式会社ELEMENTS

ELEMENTSグループの株式会社Liquid（本社：東京都中央区、代表取締役：長谷川 敬起、以下「Liquid」）は、2026年1月中旬より、株式会社インターネットイニシアティブ（以下「IIJ」）が提供する個人向け MVNO サービス「IIJmio」契約時の本人確認手続きに、オンライン本人確認サービス「LIQUID eKYC」における、携帯電話不正利用防止法に準拠した ICチップと顔認証による方式※1 と、マイナンバーカードを用いた公的個人認証（JPKI）方式※2を提供します。

これは、携帯電話不正利用防止法の改正予定にともない採用されるもので、これまでの本人確認書類を撮影した画像をアップロードする方式は廃止され、ICチップを用いた本人確認の方式を、複数の手段から選択できる仕組みを「LIQUID eKYC」で構築しました。

・ICチップ読取＋顔認証（携帯法ニ方式）

自撮りの顔画像と、本人確認書類のICチップを読み取ることで本人確認。

・ICチップ読取（携帯法チ方式、公的個人認証・JPKI）

マイナンバーカードのICチップ情報と、地方公共団体情報システム機構が提供する公的個人認証サービスを用いることで本人確認。

＜導入メリット＞

審査負担の軽減

・ICチップ活用で審査を自動化、自動承認率（ニ方式）は約99%

撮影方式で必要だった目視確認と比べ審査工数が削減します。ニ方式は、チ方式（公的個人認証・JPKI）のNG率約6%と比べて、より高い精度を実現しています。

不正対策

・ICチップを活用した本人確認書類の偽造対策

電子署名検証により、ICチップの内容が改ざんされていないか確認します。

・マイナンバーカードの譲渡や詐取による不正利用を顔認証で防止（ニ方式）

自撮りの顔画像と、本人確認書類の顔情報の一致を確認し、なりすましを防止します。

利用者の利便性向上

・氏名、住所、生年月日、性別の基本4情報の入力が不要

・自撮りの顔画像や本人確認書類の撮影が不要（チ方式）

※1 携帯電話不正利用防止法（携帯法）施行規則３条1項ニに準拠した方式

※2 携帯電話不正利用防止法（携帯法）施行規則３条1項チに準拠した方式

■「IIJ」および個人向け MVNO サービス「IIJmio」について

IIJは、1992年に設立され、1994年に国内初の本格的なインターネット接続サービスを開始しました。現在、IIJグループは約16,000社の国内外企業に対し、インターネット接続、クラウド、セキュリティに加え、IoTや動画配信、さらにシステム構築や運用アウトソーシングなど総合的なネットワーク・ソリューションを提供しています。

個人向けには、「必要な機能を自由に組み合わせて自分流のインターネット環境を構築できる」というコンセプトの下、多彩なプランから選べる高速モバイル通信サービス「IIJmio ギガプラン」やフレッツ 光ネクスト相当の光回線と接続サービスが一体となったFTTHサービス「IIJmio ひかり」を提供しています。

Webサイト：https://www.iijmio.jp/

■eKYC市場シェア6年連続No.1※3である「LIQUID eKYC」について

ネット上での契約やアカウント登録、口座開設時などに必要な身元確認をオンライン完結で行うサービスです。運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類の撮影、もしくはICチップの読み取りを行い、自撮りの顔写真との照合を行う方式や、公的個人認証（JPKI / スマホJPKI） を活用した方式を提供しています。学割などの年齢確認にも対応可能です。独自のAI技術、生体認証技術、OCR技術などにより、撮影開始から完了までの離脱率の低さを実現し、ELEMENTSグループ合計で累計本人確認件数は約1.3億件、累計契約数は約600社となっています。

Webサイト：https://liquidinc.asia/liquid-ekyc/

（公的個人認証に関するページ： https://liquidinc.asia/jpki/）

※3 ITR「ITR Market View：アイデンティティ・アクセス管理／個人認証型セキュリティ市場2025」eKYC市場：ベンダー別売上金額シェア(2019年度～2024年度予測)

■株式会社Liquidについて

Liquidは、生体認証を活用し、認証を空気化することで、世界約80億人全ての人があるがままの状態であらゆるサービスを簡単・安全に使える、なめらかな世界の実現を目指しています。また、金融の取引時確認（犯罪収益移転防止法）、携帯電話契約（携帯電話不正利用防止法）、中古品買取（古物営業法）、不動産取引、CtoC取引などにおける本人確認のオンライン化の流れに合わせ、業界や導入事業者をまたがって横断的に不正検知を行う仕組みを提供し、利便性とセキュリティの両面を追求して参ります。



所在地：東京都中央区日本橋本町3-8-3 日本橋ライフサイエンスビルディング3 5階

代表者：代表取締役 長谷川 敬起

設立：2018年12月

事業内容：生体情報、生体行動に特化した画像解析・ビッグデータ解析（LIQUID eKYC、LIQUID Auth等）

Webサイト： https://liquidinc.asia

サービスサイト：

身元確認サービス「LIQUID eKYC」https://liquidinc.asia/liquid-ekyc/

当人認証サービス「LIQUID Auth」https://liquidinc.asia/liquid-auth/

デジタルIDウォレット「PASS」 https://liquidinc.asia/smartcity/

外国人向けデジタルIDウォレット「GPASS」https://liquidinc.asia/gpass/



■株式会社ELEMENTSについて

所在地：東京都中央区日本橋本町3-8-3 日本橋ライフサイエンスビルディング3 5階

代表者：代表取締役会長 久田 康弘

代表取締役社長 長谷川 敬起

証券コード：東証グロース市場 5246

設立：2013年12月

事業内容：生体認証・画像解析・機械学習技術を活用した個人認証ソリューション、衣食住における個人最適化ソリューション、個人情報を管理するクラウドサービスの開発・提供

Webサイト： https://elementsinc.jp/

※本プレスリリースに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。