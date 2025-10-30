【社名変更のお知らせ】ストークメディエーションは、「株式会社カラリス」へ

株式会社ストークメディエーション

パーソナライズヘアカラーブランド COLORIS（カラリス）を運営する株式会社ストークメディエーション（本社：東京都渋谷区）は、2025年11月1日（土）付けで、社名を「株式会社カラリス」へ変更し、新たなスタートを切ることをご報告いたします。

社名変更の背景

COLORISは2019年のブランド設立以来、「自分らしく生きたい」と願うすべての女性に向けて、

“いつもの日々に彩りと余白を”届けることを目指してきました。

忙しい毎日の中で、時間的にも、経済的にも、心にも、ゆとりがなくなってしまう瞬間は誰にでもあります。

それでも「綺麗になりたい」「自分を大切にしたい」という想いは、決して手放さなくていい。

カラリスは、その想いに寄り添うために、「美容室」か「市販のセルフカラー」しかなかったヘアカラーに、第3の選択肢として“上質なセルフケア体験”を提供してきました。

このたびの社名変更は、サービス名として親しまれてきた「カラリス」という体験そのものを、

企業としてのアイデンティティに据えるという意思表明です。

ブランドと企業の名前をひとつにすることで、「自宅で、自分らしく、美しさを選べる社会」を、より確かなものとして広げてまいります。

代表取締役コメント

「このたび、社名を『株式会社ストークメディエーション』から『株式会社カラリス』へ変更いたしました。これは、ブランドの存在感をさらに高め、日本一のセルフヘアカラーブランドを目指す決意を込めたものです。

また、COLORISを支えてきた稲葉菜月を取締役に迎えることとなりました。新体制のもと、よりスピーディーで多角的な意思決定を行い、事業を次の成長フェーズへと進めてまいります。

これからも、お客様一人ひとりの“なりたい色”に寄り添い、美容をもっと自由で楽しいものにできるよう挑戦を続けてまいります。

引き続きのご支援をよろしくお願い申し上げます。」

代表取締役社長

梅野祐樹

1986年生まれ。2008年にポーラへ入社し、ロジスティクス部門へ配属。その後は2016年にホールディングスへ転籍し、グループ経営企画室へ配属。新規事業開発室を経て、CVCを立ち上げる。

2018年にストークメディエーションを創業し、代表を務める。

取締役 / ブランドマネージャー

稲葉菜月

1990年生まれ。同志社大学卒業後、株式会社ポーラに入社し、店舗コンサルティングや美容教育を担当。2019年にストークメディエーションに参画し、パーソナライズヘアカラーブランド「COLORIS（カラリス）」の立ち上げに従事。ブランドプロデューサーとして商品企画・プロモーションを中心にマーケティング全般を統括し、ユーザーインサイトに基づくストーリーブランディングを得意とする。2025年、株式会社カラリス取締役に就任。

カラリスについて

『COLORIS（カラリス）』は、自宅で理想の髪色を実現する日本初のパーソナライズヘアカラーブランドです。コンセプトは、「日々に彩りと余白を」。

カラーベースを基に、11つの質問にこたえるだけで、あなたに最適な処方を1万通り以上の組み合わせから提案。高級ヘアサロン仕上げのような艶やかな質感と思い通りの髪色が、ご自宅で簡単に実現できます。「ヘアカラーに新しい選択肢をつくりたい」という思いから、美容室ともドラッグストア製品とも違う、新しい「ホームヘアサロンサービス」を目指して、常に革新的なサービス開発を続けています。

COLORISブランドサイト：https://coloris.shop/

Instagram：https://www.instagram.com/coloris_official/

Twitter：https://twitter.com/coloris_shop

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCiHxG1r8wCzakT54eYV-N9A/featured

会社概要

会社名：株式会社ストークメディエーション

所在地：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-23-4

代表者：代表取締役 梅野 祐樹