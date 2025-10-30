【小野建株式会社】佐賀インターナショナルバルーンフェスタに協賛

本協賛の概要

小野建株式会社

当社は「クニづくり・マチづくり・モノづくりに貢献する」企業として、鉄鋼と建設事業を全国規模で地域に根差して展開しており、佐賀県においては、佐賀営業所を佐賀大和IC工業団地内に設置しております。

佐賀県で最大級のイベントを盛り上げるために、2023年から協賛を続けており今年で３回目の協賛となりました。なお、本協賛で大会会場に当社のロゴを看板掲出することとなっています。

佐賀営業所長インタビュー

佐賀営業所長井上（写真中央）

Q：今年もバルーンフェスタへの協賛を決めた背景を教えてください。

A：佐賀で1番大きなイベントで例年、90万人を超える方々が来場されます。佐賀県に拠点を持ち、地域に根差した活動を行う企業の一員として少しでも貢献できればと思い今年も協賛しました。

Q：佐賀営業所での地域貢献の活動についてどのように考えていますか。

A：現在、サガン鳥栖のアカデミースポンサー契約をして3年が経とうとしてます。現在のトップチームにもアカデミーで小野建のロゴが入ったユニフォームを着て活動していた選手も増えてきました。今後も続けていき佐賀の方々から感謝されるような営業所になっていけばと思っております。

Q：昨年の佐賀営業所の拡張移転から１年以上経過していますが、現状を教えてください。

A：2025年6月より現在の営業所が稼働し始めて約1年4か月が経ちました。倉庫を建てることによって今まで出来ていなかった細やかなサービスをお客さんへ届けることができるようになりましたし、地元に密着した営業活動ができるようになっていると思っております。

Q：今後の抱負を教えてください。

A：まだまだ移転してから期間が短く、営業所は平均年齢も若いので若さを活かしお客様から愛されて信頼される営業所を作っていきたいと思っております。

佐賀営業所概要

〒840-0211

佐賀市大和町大字東山田2698-19

代表者：井上 晃樹

TEL:0952-20-1091

FAX:0952-20-1092