ドジャース傘下のベンチャーキャピタルから特別ゲストを迎え、11月19日開催のInter BEE 2025にて、スクラムベンチャーズ宮田が基調講演に登壇

スクラムベンチャーズ（本社：米国・サンフランシスコ市）は、ジェネラルパートナーの宮田拓弥が、11月19日開催のInter BEE 2025において基調講演を行うことをお知らせします。海外からMLBドジャース傘下のベンチャーキャピタル「ELYSIAN PARK VENTURES（エリシアン・パーク・ベンチャーズ）」のマネージングパートナーであるJay Adya（ジェイ・アディヤ）氏、そしてテレビ朝日 経営戦略局 投資戦略部 オープンイノベーション担当部長の増澤 晃氏を特別ゲストとして招き、「ドジャースはなぜ投資するのか？球団もテレビ局も“投資家”になる時代」をテーマにセッションを展開します。

エリシアン・パーク・ベンチャーズは、ロサンゼルス・ドジャースのオーナーグループによって設立された投資会社です。スポーツ、テクノロジー、エンターテインメントが交わる領域で活躍する優れた起業家たちとパートナーシップを結び、共に事業を推進しています。ロサンゼルス、ニューヨーク、ロンドンを拠点とし、シードからグロースステージまで幅広く投資を行い、戦略・経営・実務面で世界規模で起業家にリソースを提供しています。

スクラムベンチャーズは、米国および日本を中心としたスポーツ・エンターテインメント関連スタートアップへの投資に特化した「Scrum Sports & Entertainment Fund I」を通じて、スポーツ関連スタートアップに投資を行っています。また、株式会社ファイターズ スポーツ＆エンターテイメントを運営協力パートナーに迎え、北海道及び北海道ボールパークFビレッジを拠点とし、グローバルスタートアップとパートナー企業や自治体との事業共創を目指すグローバルアクセラレーションプログラム「Hokkaido F Village X」（HFX）を運営しています。

日米で10年以上にわたりスタートアップ投資を行っているスクラムベンチャーズの宮田から、ベンチャーキャピタルだけでなく、テレビ局やメジャーリーグベースボールチームもスタートアップ投資を行う投資環境の変化について、ゲストを交えてお話しする予定です。

【基調講演概要】

■タイトル：ドジャースはなぜ投資するのか？球団もテレビ局も“投資家”になる時代

■日時：11月19日（水）13:00 - 14:00

■会場：幕張メッセ 国際会議場 2F 国際会議室

■主催：一般社団法人 電子情報技術産業協会

■公式サイト：https://www.inter-bee.com/ja/

■登壇者：

○ 宮田 拓弥 - Scrum Ventures 創業者兼ジェネラル・パートナー

○ Jay Adya - Elysian Park Ventures MANAGING PARTNER

○ 増澤 晃 - テレビ朝日 経営戦略局 投資戦略部 オープンイノベーション担当部長

【登壇者プロフィール】

◆宮田拓弥（Tak Miyata）

Scrum Ventures 創業者兼ジェネラル・パートナー

サンフランシスコと東京を拠点に、日米のテックスタートアップへの投資を行うベンチャーキャピタルを経営。これまでに、AI＆ロボティクス、気候テック、モビリティ、ヘルスケア、コマース、スポーツ＆エンターテインメントなど140社を超えるスタートアップに投資を実行している。それ以前は、米国で画像解析ソフトウェア、日本でモバイルサービスのスタートアップを起業し、日米両方でEXITを経験。2009年ミクシィのアライアンス担当役員に就任し、その後 mixi America CEO を務める。個人としてのエンジェル投資を続けた後、2013年スクラムベンチャーズ創業。早稲田大学大学院理工学研究科薄膜材料工学修了。

◆ジェイ・アディヤ（Jay Adya）

Managing Partner of Elysian Park Ventures

1999年以降、スポーツ・メディア・テクノロジー分野で投資家、アドバイザー、経営・事業運営に従事。Elysian Park参画以前はIconica Partnersのマネージングディレクターを務め、傘下企業Universal TennisのCFOも兼任。それ以前はCAAおよびTPG傘下のEvolution Media Capitalでマネージングディレクターを務め、LAドジャース、Pac-12、Riot Games、オリンピック、NHL、ボストン・セルティックスなどを含む300億ドル超のグローバルメディア取引を担当。また、OTTコンテンツ、VR/AR、自動映像技術などの分野で投資を推進。さらに、スポーツ系SNS「Takkle.com」の共同創業や、先駆的EC配送サービス「Kozmo.com」への参画、エンジェル投資家としても豊富な経験を持つ。コロンビア大学卒、同大学でMBAを取得。

◆増澤 晃（Akira Masuzawa）

株式会社テレビ朝日 経営戦略局 投資戦略部 オープンイノベーション担当部長

新規事業開発一筋18年目。2007年（株）ドリコムにエンジニア入社、開発マネージャー等、スタートアップ・コミュニティからキャリアを開始。2011年に（株）ミクシィと（株）博報堂DY MPとのJV（株）フレンゾ取締役COO。その前後に（株）博報堂DY MPにてスタートアップ連携、AI関連企業への出資、データマーケティング、グローバルマーケティング等を担当。 2019年テレビ朝日入社後、インターネット・オブ・テレビジョン局にて先端コンテンツのビジネス（XR/OTTビジネス/ショートドラマ/グローバル展開/Web3等）に携わり、2025年7月にエンタメ領域スタートアップ等に投資を行う50億円CVCファンド「EX Innovation Fund」組成に伴い、現職を務める。

