楽楽自動応対が「ITreview Grid Award 2025 Fall」にて最高位の「Leader」を2部門で受賞！

株式会社ラクス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中村崇則）が提供する「楽楽自動応対」（旧名称：メールディーラー）は、アイティクラウド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：黒野源太）運営のIT製品レビュープラットフォーム「ITreview（アイティレビュー）」において、「ITreview Grid Award 2025 Fall」ヘルプデスクツール部門・メール共有システム部門にて最高位の「Leader」を受賞しました。

顧客満足度と認知度の双方が優れた製品として選出されており、ヘルプデスクツール部門では22期連続、メール共有システム部門では15期連続での受賞となります。

楽楽自動応対は、日々多くの問い合わせに答える企業様の業務効率化・生産性向上を支援するため、お客様の声をもとにした機能開発・提供に努めております。

直近では、蓄積された過去のメール応対履歴やFAQなどのナレッジをもとに、AIが返信文案を自動生成するAIエージェント機能をリリースしました。

今後も、これまで蓄積してきた問い合わせ対応のノウハウとお客様の声をもとにしたアップデートはもちろん、最新のAI技術を融合させた機能の提供により、問い合わせ対応を行う企業・部門の皆さまの業務効率化を支援してまいります。

ITreview Grid とユーザーの高満足度の称号である Leader とは

ビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview」では、集まったリアルユーザーのレビューをもとに、顧客満足度や市場での製品認知度が把握できる独自の四象限マップ「ITreview Grid」を展開しています。

10月に発表された「ITreview Grid Award 2025 Fall」では、ITreviewに集まった約14.6万件のレビューをもとに、顧客満足度と認知度の双方が優れた製品を「Leader」として表彰、バッジが発行されています。ITreviewのLeaderは、多くの利用者から支持を得ている証であり、名誉ある称号です。

なお、大企業や中堅企業、中小企業といった各企業規模のユーザーから高評価だった場合にも、大企業部門のLeader、中小企業部門のLeaderなどと称号が与えられています。

さらに、3年間連続でLeaderを取得している製品には「3年連続Leader」、5年間連続の製品には「5年連続Leader」のバッジが発行されております。絶え間なくユーザーレビューを収集しユーザーの声に耳を傾けつつ、評価され続けた製品が受賞しております。

▼アワードの詳細は下記専用ページもご参照ください。

https://www.itreview.jp/award/2025_fall.html

▼「楽楽自動応対」（旧名称：メールディーラー）の受賞カテゴリはこちら。

ヘルプデスクツール：https://www.itreview.jp/categories/helpdesk

メール共有システム：https://www.itreview.jp/categories/email-sharing

16年連続売上シェアNo.1※！ 問い合わせ自動応対システム「楽楽自動応対」（旧名称：メールディーラー）について

ラクスが開発・販売する「楽楽自動応対」（旧名称：メールディーラー）は、AI機能を活用して、過去の応対情報をナレッジ資産として再活用する問い合わせ自動応対システムです。

過去応対履歴をもとにした返信文の生成やメール文面から優先順位付けを行うリスク検知機能によりメール応対業務を自動化し、さらに、応対状況の見える化によって属人化や対応漏れ・遅れといった課題を解消し、問い合わせ応対業務の効率化を実現します。

2001年の提供開始から、お客様のニーズをもとに機能開発を行い、より便利で使いやすいシステムへと進化してきました。現在では累計導入社数は9,000社を超え、16年連続売上シェアNo.1を獲得しています。

▼公式サイト

https://www.maildealer.jp/rakurakujidootai/

※出典：ITR「ITR Market View：メール／Webマーケティング市場2025」メール処理市場：ベンダー別売上金額推移およびシェア（2009～2024年度予測）、同レポートには旧製品名（メールディーラー）で掲載

会社概要

株式会社ラクス

所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿

設立 2000年11月1日

資本金 3億7,837万円

代表者 代表取締役 中村崇則

事業内容 クラウドサービス事業

会社HP https://www.rakus.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ラクス ラクスクラウド事業本部 マーケティング統括部

担当者 山盛 有希子（やまもり ゆきこ）

e-mail it-mkt@rakus.co.jp