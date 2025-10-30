【DM施策の“次の一手”】成果を8倍に変えた！“読まれないDM”を商談につなげる実践ノウハウを公開
株式会社プロメディアラボ（本社：東京都中央区、代表取締役：廣瀬義憲）は、DM施策の成果を最大化する実践ノウハウをまとめた資料
『DMを“眠らせない”フォロー術 ～一手間で変わった成功事例を公開～』 を公開しました。
本資料では、DM後のフォロー導線を見直すだけで成果を「8倍」に高めた成功事例をはじめ、
“売り込み”ではなく“会話を生む”フォロー設計や、誰でも実践できる仕組みづくりを具体的に解説しています。
無料資料ダウンロードはこちら：https://forms.gle/7ruwkyyXtWTZAU7F6
公開の背景
多くの企業がDMを活用する一方で、以下のような課題が顕在化しています。
- DM後のフォロー設計がないまま、手探りで進んでいる
- フォロータイミングやトークが統一されていない
- 「読まれていない」潜在層を取りこぼしている
こうした課題を解決するには、「DMを届ける」だけでなく、“会話を生む仕組み”を設計することが不可欠です。
本資料では、フォロー導線を見直すだけでアポイント数を8倍に伸ばした実例をはじめ、
成果を出すための「タイミング・トーク・体制設計」の実践ステップを体系的に解説しています。
資料の主な内容
- 「DM＋フォロー」でアポイント数8倍を実現した実例
- 成果を出す3つのポイント（タイミング・トーク・目的設定）
- 継続できるフォロー体制のつくり方
- 一方通行で終わらせない「対話を生む」仕組み
こんな方におすすめ
- DM施策を実施しているが、成果が伸び悩んでいる方
- 少人数でも成果を出せる仕組みをつくりたい営業責任者
- フォロー設計を見直し、反応率・アポ率を上げたいインサイドセールス担当者
ダウンロード方法
以下URLより、どなたでも無料でダウンロードいただけます。
無料相談について
プロメディアラボでは、商談創出やインサイドセールス運用の課題整理・改善提案を行う無料相談を実施中です。
課題を客観的に整理し、最適な戦略設計をご提案します。
お気軽にご利用ください。
無料相談のご予約はこちら：https://timerex.net/s/pml/5f569dc4/
担当者コメント
「DMは、多くの企業が“送って終わり”で止まっているのが現状です。
フォローの目的を“反応を取る”から“会話を生む”に変えるだけで、成果は劇的に変わります。
本資料が、継続的に商談を生み出す仕組みづくりの一助となれば幸いです。」
会社概要
会 社 名：株式会社プロメディアラボ
代 表 者：廣瀬義憲
所 在 地：東京都中央区銀座1-22-11 銀座大竹ビジデンス2階
事業内容：メディアマーケティング・インバウンドマーケティング・インサイドセールス
会社HP：https://promedia-lab.co.jp/