【DM施策の“次の一手”】成果を8倍に変えた！“読まれないDM”を商談につなげる実践ノウハウを公開

株式会社プロメディアラボ

株式会社プロメディアラボ（本社：東京都中央区、代表取締役：廣瀬義憲）は、DM施策の成果を最大化する実践ノウハウをまとめた資料

『DMを“眠らせない”フォロー術 ～一手間で変わった成功事例を公開～』 を公開しました。

本資料では、DM後のフォロー導線を見直すだけで成果を「8倍」に高めた成功事例をはじめ、

“売り込み”ではなく“会話を生む”フォロー設計や、誰でも実践できる仕組みづくりを具体的に解説しています。

無料資料ダウンロードはこちら：https://forms.gle/7ruwkyyXtWTZAU7F6

公開の背景

多くの企業がDMを活用する一方で、以下のような課題が顕在化しています。

- DM後のフォロー設計がないまま、手探りで進んでいる- フォロータイミングやトークが統一されていない- 「読まれていない」潜在層を取りこぼしている

こうした課題を解決するには、「DMを届ける」だけでなく、“会話を生む仕組み”を設計することが不可欠です。

本資料では、フォロー導線を見直すだけでアポイント数を8倍に伸ばした実例をはじめ、

成果を出すための「タイミング・トーク・体制設計」の実践ステップを体系的に解説しています。

資料の主な内容

こんな方におすすめ

ダウンロード方法

- 「DM＋フォロー」でアポイント数8倍を実現した実例- 成果を出す3つのポイント（タイミング・トーク・目的設定）- 継続できるフォロー体制のつくり方- 一方通行で終わらせない「対話を生む」仕組み- DM施策を実施しているが、成果が伸び悩んでいる方- 少人数でも成果を出せる仕組みをつくりたい営業責任者- フォロー設計を見直し、反応率・アポ率を上げたいインサイドセールス担当者

以下URLより、どなたでも無料でダウンロードいただけます。

無料ダウンロードはこちら：https://forms.gle/7ruwkyyXtWTZAU7F6

担当者コメント

「DMは、多くの企業が“送って終わり”で止まっているのが現状です。

フォローの目的を“反応を取る”から“会話を生む”に変えるだけで、成果は劇的に変わります。

本資料が、継続的に商談を生み出す仕組みづくりの一助となれば幸いです。」

会社概要

会 社 名：株式会社プロメディアラボ

代 表 者：廣瀬義憲

所 在 地：東京都中央区銀座1-22-11 銀座大竹ビジデンス2階

事業内容：メディアマーケティング・インバウンドマーケティング・インサイドセールス

会社HP：https://promedia-lab.co.jp/