ZEB・木造建築などの技術開発に力を入れる東京都 ナカノフドー建設が現場のあらゆる安全点検効率化のため「GENBAx点検」を導入

SORABITO株式会社（代表取締役社長：博多一晃、本社：東京都中央区、以下「SORABITO」）が開発・提供する、建設現場の点検表ペーパーレス化サービス「GENBAx点検」を、株式会社ナカノフドー建設（本社：東京都 代表取締役社長：飯塚 隆）が導入したことを発表します。

「GENBAx点検」導入の背景

建設業においては、デジタル化の遅れや人手不足、長時間労働など様々な問題が山積しています。これらの課題を解決するために、SORABITOでは、建機レンタル会社における点検業務を効率化するサービス「i-Rental 点検」や、建設現場での安全点検業務を効率化する「GENBAx点検」を提供しています。

株式会社ナカノフドー建設は1933年に創業されました。以来、海外建設事業に強みを持ち東南アジアを中心に40年以上の実績があり、ZEB（省エネ建築物）や木造建築などの技術開発に力を入れ持続可能な社会の実現を目指しています。さらに社内技術発表会「ナカノフドー・テクノフォーラム」を開催し、技術力向上に努めておられます。

今回のGENBAx点検の導入背景として

- 現場でのDXへの取り組みを推進したい- 熱中症対策から足場/分電盤まで施工/安全管理に関わる点検を一式で管理したい- 元請けでの安全点検チェックを漏れなく行いたい

などを感じておられ、「GENBAx点検」を導入いただきました。

SORABITOは、今後も建設現場の安全性および生産性の向上を支援しながら、業界全体の人手不足や業務の省力化といった課題に対応すべく、機能開発と技術提供を継続してまいります。

株式会社ナカノフドー建設について

社名：株式会社ナカノフドー建設

代表取締役社長：飯塚 隆

本店所在地：東京都千代田区九段北四丁目2番28号 NF九段

設立：1942年12月

URL：https://www.wave-nakano.co.jp/

「GENBAx点検」とは

「GENBAx点検」は、建設機械の始業前点検のほか、設備や足場の点検、作業員の健康チェックなどあらゆる点検表をペーパーレス化します。点検表の回収を不要に、点検承認をスマート化し、安全点検業務を効率化するサービスです。

サービス紹介動画：https://www.youtube.com/watch?v=ZYatxLUStAY

サービス紹介：https://genbax.jp/inspection/construction/

「GENBAx点検」3つの特徴

スマホで点検

建機の点検、設備の点検、作業員の健康チェックまであらゆる点検を可能に。QR読み取りによるログイン、作業員のユーザー登録を不要に。協力会社の多い建設現場での利用をスムーズに。

結果はリアルタイム集計・共有

スマホで登録された点検結果は、リアルタイムにパソコンでの確認が可能に。作業完了状況をリアルタイム集計、日々の点検状況を可視化。点検表の回収を不要に、点検アラートの把握を効率化。

パソコン・スマホで電子承認

電子承認機能により、パソコン、スマホで承認作業を完了。いつでも、どこでも承認を可能に。多段階承認機能により、社内の点検表回覧を不要に。

SORABITO株式会社について

SORABITOは、「はたらく機械のエコシステムを共創する」をビジョンに掲げ、建設現場に不可欠な機械の調達・利用を支援するサービスを開発・提供しています。建設機械レンタル会社向けサービスである「i-Rentalシリーズ」は、建設会社からのレンタル注文をオンライン化する「i-Rental 注文」、建設機械の点検業務を効率化する「i-Rental 点検」があります。また、建設会社向けサービスである「GENBAx点検」は、建設機械の始業前点検のほか、設備や足場の点検、安全点検などあらゆる点検表をペーパーレス化します。規模や地域に関わらず様々な建設会社様での導入が進んでいます。

社名：SORABITO株式会社

代表者：代表取締役社長 博多 一晃

本社所在地：東京都中央区日本橋茅場町1丁目9番2号 第一稲村ビル8階

設立：2014年5月12日

URL： https://www.sorabito.com/

