買取マクサス、実践型FC研修の現場を公開- 1週間集中・オーナー講師参画・モニタリング同行で「関係値×成約設計」を徹底

株式会社マクサス

家具・家電・ブランド品・ブランド古着・シューズ・お酒・毛皮等のリユース事業を行うマクサス（本社： 東京都品川区東五反田1-9-2ダイヤパレス五反田1F）は、、FCオーナー向け1週間集中研修の実施風景を公開しました。研修は“聞く・学ぶ”より“やる”を軸に、初日で座学を終えたのち、実地架電・現場同行・モニタリングを通じて関係値づくり／相見積の把握／価格根拠の言語化／チャネル選択までを一連で習得。加えて、現場で戦うオーナー講師（神戸ほか）の参画により、地域の実情と“言いづらい課題”も含めたリアルな改善知見を取り込む構成としました。

研修の狙い

- 関係値を先に作る：価格の前に「なぜ・いま・誰のために売るのか」の合意を取り、ギャップ（希望額と現実）を埋めてから提示。- 相見積の初期把握：最初の雑談（アイスブレイク）で他社訪問の有無／順番を把握し、戦略を設計。- 決め切り／持ち帰りの線引き：無理な上積みで価格を壊さず、“今決める価値”を提示できない場合は関係値を残してフォローへ切替。- 価格根拠の言語化：状態・付属・来歴・相場帯をその場で説明し、ショックを最小化。- チャネル選択：即買取／代行販売（オークション等）を手取り・期間・手間で比較し、顧客と一緒に選ぶ

カリキュラム（1週間・実践中心）

- Day1：全体設計事業・業界の概況、買取データ／集客データの提供・読み方、CRM／在庫・売上の**「マクサスコア」入力**、日報→毎朝フィードバックの運用を共有。- Day2～6：実地架電→アポ→現場。同行とモニタリングを使い分け、コーチの“圧”を外す場面も意図的に設計。相見積の把握→期待値調整→提示→フォローの流れを反復。- Day7：振り返り失注・相見積案件をケース化し、どこで戦略分岐すべきだったかを言語化。次週の行動計画へ落とし込み。

現場で重視したスキル

- 関係値のスイッチ顧客からの個人的な質問が来るのは、心が開いているサイン。そこから期待値調整へ自然につなぐ。- 相見積の初期化早い段階で他社の予定を把握。“今決めると得”のロジックを提示できる状態を作る。- ギャップの埋め方ブランド家具など高額購入品は1/10になるケースもある。来歴・状態・相場帯で納得の筋道を示す。- 決め切り／残すの判断価格上積みで自滅しない。関係値を残し再訪・再アポで勝つ設計を選ぶ。- 幅の出し方「分からない案件」こそ逃げずに着手。リサーチとマクサスコア入力で知見を蓄積し、次回以降の再現性を上げる。

◆マクサス フランチャイズについて

株式会社マクサス、無店舗型・オンライン完結の買取フランチャイズモデル「マクサスFC(https://makxasfc.com/)」を展開しています。

これまで買取ビジネスといえば、店舗を構えて商品を預かり、店頭で対応するスタイルが一般的でした。しかし私たちは、完全オンラインで買取から販売までを完結できる仕組みを確立。開業時のコストを抑えながら、効率的に利益を生み出す新しいビジネスモデルを提供しています。

リユース市場が年々拡大するなかで、地域に根ざした副業・独立ニーズが高まりを見せています。本リリースでは、「マクサスFC」の特徴と導入メリットについて、5つの観点からご紹介いたします。

特徴1 成長市場で確かな収益を築く、新しい出張買取ビジネス

近年、リユース市場は右肩上がりの成長を続け、その市場規模はますます拡大しています。環境意識の高まりや節約志向、そして自宅に眠る不用品を現金化したいというニーズが後押しし、国内の家庭に存在する「隠れ資産」は37兆円にものぼると試算されています。この巨大な市場に、全く新しいアプローチで参入できるのが、買取マクサスのフランチャイズです。

マクサスフランチャイズは、従来の店舗型ビジネスとは一線を画す、出張買取に特化したビジネスモデルを採用しています。

マクサスフランチャイズでは、高額な店舗費用や維持費といった固定コストを大幅に削減。開業資金やランニングコストを最小限に抑えることができるため、金銭的なリスクを抑えながら事業をスタートできます。

実際に、2024年度の実績では、業界未経験で参入した加盟店オーナーの平均年間営業利益は998万円を達成しており、その高い収益性が証明されています。成長市場で、低リスクかつ高収益なビジネスを始めたい方に最適な選択肢です。

特徴2 未経験者でも安心！充実したサポート体制と最先端の独自システム

「買取ビジネスの経験がない」「査定の知識が全くない」といった不安をお持ちの方も、ご安心ください。マクサスフランチャイズは、未経験からでもプロフェッショナルとして活躍できる、万全のサポート体制を構築しています。

加盟後には、まず1週間の徹底した実践研修に参加していただきます。ここでは、豊富な査定ノウハウはもちろんのこと、お客様との円滑なコミュニケーション術や、事業を成功に導くためのマインドセットまで、事業運営に必要なスキルを包括的に習得できます。

研修を終えた後も、経験豊富なコンサルタントが加盟店オーナー一人ひとりに寄り添い、二人三脚で事業の成長を支援する「伴走型サポート」を提供。

査定に迷うことがあれば、LINEを通じてリアルタイムで本部の専門スタッフに相談できるため、どんな商品に対しても自信を持って査定に臨むことができます。この手厚いサポートこそが、未経験者でも高い成果を出せる最大の理由です。

特徴3 事業を加速させる独自の買取業務支援システム「マクサスコア」

日々の業務効率を飛躍的に向上させるため、マクサスは1億円の費用を投じて独自の買取業務支援システム「マクサスコア」を開発しました。このシステムは、加盟店オーナーに無料で提供され、事業運営の強力なパートナーとなります。

「マクサスコア」は、顧客管理から査定データの蓄積、さらには在庫管理まで、買取業務に関わるあらゆるプロセスを一元管理することが可能です。

これにより、煩雑になりがちな事務作業を大幅に効率化し、お客様とのコミュニケーションや実際の査定といった、事業の核となる部分に集中できる環境を整えます。最先端のテクノロジーを駆使することで、属人化しやすい買取ビジネスを標準化し、誰でもスムーズに事業を運営できる仕組みが構築されています。

特徴4 集客の心配は不要！本部主導の強力なウェブマーケティング

ビジネスを成功させる上で最も重要な要素の一つが「集客」です。マクサスフランチャイズでは、加盟店オーナーが集客に悩む必要はありません。

本部が主導する強力なウェブマーケティングにより、継続的な顧客獲得をサポートします。従来の買取ビジネスで主流であったチラシや訪問営業に頼ることなく、インターネットを通じて効率的に見込み客を獲得。

これにより、開業当初から安定した予約を確保することができ、事業を軌道に乗せるまでの期間を短縮します。

また、完全アポ制のため、飛び込み営業などは一切なく、一人でも無理なく事業を運営できる体制が整っています。自身のライフスタイルに合わせて働くことができ、ワークライフバランスを重視したい方にも最適な働き方を提供します。

特徴5 著名経営者も注目！将来性の高いビジネスモデル

マクサスのフランチャイズ事業は、その将来性と革新性から、多くの著名な経営者からも注目を集めています。ビジネス界のインフルエンサーである堀江貴文氏がマクサスFCに加盟し、「買取マクサス ホリエモン六本木店」の店長を募集するなど、その動向は大きな話題となっています。また、古川暁氏や井口智明氏といった、各業界で活躍する実力者も続々と加盟しています。

これは、マクサスが提供する出張買取サービスが、現代の消費者のニーズに深く合致しており、持続的な成長が見込めるビジネスモデルであることを示しています。

お客様の自宅まで伺うことで、手間をかけずに不用品を売却できる利便性の高さは、今後ますます重要視されるでしょう。マクサスFCへの加盟は、単にビジネスを始めるだけでなく、時代を先取りした新しい働き方と、将来性の高い事業を手に入れることを意味します。

買取マクサス 出張買取FC加盟店募集中！

マクサスフランチャイズは、成長著しいリユース市場において、低リスク・高収益を実現する革新的なビジネスモデルです。

未経験者でも安心して事業を始められる手厚いサポート体制、そして独自開発の買取業務支援システム「マクサスコア」が、オーナー様の成功を力強く後押しします。

多くの著名な経営者も注目するその将来性は、あなたのキャリアに新たな可能性をもたらすでしょう。私たちは、皆様のビジネスの成功を全力でサポートし、共に成長していくことをお約束します。

買取マクサス 出張買取FC加盟店募集ページ(https://makxasfc.com/)

■堀江貴文氏がマクサスフランチャイズに加盟！

ホリエモンが“加盟する側”に回るのは史上初！

これまでフランチャイズ本部の立ち上げには複数関わってきた堀江氏ですが、

自身がFCに「加盟」するのは今回が初めて。

構想はYouTube経済エンタメ番組『リアルバリュー』（堀江氏・三崎優太氏・溝口勇二氏）で語られ、

ついに現実のビジネスとして動き始めました。

堀江貴文氏コメント

「これまでFC本部はたくさんやってきたけど、

自分が加盟するのは初めてです。

買取マクサスの仕組みやサービスは、すごく合理的で伸びしろがあると思った。

店長とは月1で直接ミーティングをして、一緒に成功させたいと思っています。

“ホリエモン店”の立ち上げに関われるチャンス、ぜひ掴みに来てください。」

■ 豪華オーナー陣も続々参画中！

・『令和の虎』出演でも知られる実業家

井口智明氏（株式会社ディアローグホールディングス代表）

・東大卒・外資系投資銀行出身のフランチャイズ投資家

古川暁氏

◆マクサスについて

マクサスは、自社の買取サービスを中心に、買取業界の効率化・活性化の支援を行っています。買取サービスでは、一社でオールジャンルをカバーできる利便性を創業から一貫しています。最新家電から骨董品までさまざまな専門業者と提携し、幅広いネットワークを構築。より正確な査定を実現し、お客様に貢献してきました。循環型社会の構築は当たり前。マクサスは、プラスαの価値を。私たちはこれからも邁進してまいります。

株式会社マクサスでは、出張買取やお酒買取(https://www.stock-lab.com/osake-kaitori/)、お酒通販(https://sakeyasu.jp/)、ブランド買取(https://www.stock-lab.com/)、革靴買取(https://lastlab.jp/)などを承っています。

総合リユースブランド『買取マクサス』では、不用品やブランド品の出張買取を出張料・査定料無料でご提供。家電・家具・オフィス家具・時計・ブランド・ブランド古着など幅広い品目に対応し、高価買取でお応えします。買取後のリサイクルも承っていますので、処分や再資源化のご相談もお気軽にどうぞ。出張買取なら、買取マクサス(https://kaitorimakxas.com/)にご相談ください。

また、古本売るなら『ブックリバー』(https://bookriver.jp/)へ。眠っている本の価値を最大限に引き出す古本・古書の買取専門店として、学術書や美術書、稀少本まで専門スタッフが一冊ずつ丁寧に査定します。

真珠のご売却は、日本初・業界唯一の真珠買取専門店「銀座リパール」(https://ginza-repearl.co.jp/)にお任せください。真珠査定歴10年以上のベテラン鑑定士が、眠っているパールの価値を見出し、高額査定をお約束します。



一方でご購入のご要望には、真珠販売専門店『GINZA RePearl』(https://ginza-repearl.jp/)をご案内。サステナブルパールのセレクトショップとして、新品加工を施した美しい真珠のみを厳選。日本真珠振興会主催「真珠検定」シニアアドバイザー有資格者が品質管理を行い、一粒一粒を丁寧にチェックしています。

毛皮のご売却は「東京ミンク」(https://taoyame.jp/)へ。チンチラ、セーブル、フォックスをはじめ、リンクス、ラビット、ヌートリア、ラムなどブランドや年代を問わず買取可能な毛皮専門店として、高価買取でお応えします。

・関連メディア

せきえもん買取ブログ(https://sekiemonkaitori.com/)

マクサスコラム(https://kaitorimakxas.com/column/)

出張買取ドットコム(https://makxas.com/media/)

■会社概要

＜買取マクサス＞

古物商許可証：東京都公安委員会 第302151307220号

所在地：東京都品川区東五反田1-9-2ダイヤパレス五反田1F

事業内容：リユース事業

公式ページ：https://kaitorimakxas.com/

買取マクサス 山梨甲府店：https://kaitorimakxas.com/shop/yamanashi_kofu/