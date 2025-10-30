APTO、中国・蘇州で開催される「2025 NVIDIAスタートアップショーケース」に初出展

「2025 NVIDIAスタートアップショーケース（正式名称：2025 NVIDIA 创業企業展示）」について

株式会社APTO

2025年11月14日（金）に中国・蘇州で開催される2025 NVIDIAスタートアップショーケース（2025 NVIDIA 创業企業展示）(https://www.nvidia.cn/startups/showcase/)。

本イベントは、2017年から9年連続で開催されているNVIDIAが主催する大規模なリアルイベントです。

中国全土からプロジェクト募集、選考、地域別、中間、最終プレゼンテーションを通じて、中国の優れたテクノロジー系スタートアップ企業と人材を発掘することを目的として開催されています。

ディスプレイ展示、カンファレンス、プレゼンテーションで等で最新のAIトレンド、各社のAIプロダクトについて知ることができます。

当社は、AI関連メディア各社からご好評いただいている高品質なアノテーションサービスや、多くの企業からお問い合わせが急増しているLLM/SLM向けの大規模データセットなど、最新のAI開発ソリューションを幅広くご紹介いたします。

イベント詳細はこちら :https://www.nvidia.cn/startups/showcase/

株式会社APTO

あらゆるAI開発において、最も精度に影響を与える「データ」にフォーカスしたAI開発支援サービスを提供しております。クラウドワーカーを活用したデータ収集・アノテーションプラットフォーム「harBest」や、初期段階でボトルネックになるデータの準備を高速化する「harBest Dataset」、専門家の知見を活用してデータの精度を上げる「harBest Expert」など、データが課題で進まないAI開発を支援することで多くの国内外のエンタープライズ様に評価をいただいております。

▼地球最速のデータ収集・作成プラットフォーム「harBest」

https://harbest.io/

▼データ収集・作成ポイ活アプリ「harBest」

https://harbest.site

▼専門領域特化型LLM Instruction Data Stock「harBest Expert」

https://expert.harbest.io/

会社名 ：株式会社APTO

所在地 ：東京都渋谷区神南1-5-14三船ビル4F 403号室

代表者 ：代表取締役 高品 良

URL ：https://apto.co.jp/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=uFm3eoO4G0E ]

AI開発やAI開発におけるデータまわりで課題感をお持ちでしたら是非ご相談ください。

ご相談・お問い合わせはこちら :https://harbest.io/contact/