国内最大級のWi-Fi自動接続アプリを展開するGMOタウンWiFi株式会社、ネットワークリクルーティング「YOUTRUST」を導入

株式会社YOUTRUST

株式会社YOUTRUST（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：岩崎由夏）が開発・運営する、日本のキャリアSNSおよびネットワークリクルーティングサービスの「YOUTRUST」が、GMOタウンWiFi株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：荻田剛大）に採用強化を目的として、導入されたことをお知らせします。

GMOタウンWiFi株式会社 組織開発サークルリード 宮坂望未様からのコメント

■ YOUTRUST導入の背景

もともと私自身がユーザーとしてYOUTRUSTを使っており、知り合い経由でカジュアルに話が進むフランクさがとても気に入っていました。当社はカルチャーマッチを非常に大切にしており、選考プロセスに、入社前に実際の業務を体験いただきお互いの理解を深める「お試し入社」を取り入れているほどです。そうした背景から、YOUTRUSTなら候補者との関係構築のあり方が当社と相性が良いと感じ、導入を決めました。



■ YOUTRUSTに期待すること

YOUTRUSTは、気軽なやり取りの中から候補者の人柄や温度感が伝わってくるので、カルチャーマッチをプロフィールやメッセージの段階から感じ取りやすいのが魅力です。そうした自然な入り口から接点を持てることで、形式的な選考では見えにくい「一緒に働くイメージ」をすり合わせやすくなりました。今後も、単なる効率ではなく「本質的に効率的な仲間づくり」ができる採用プラットフォームとして、活用していきたいと考えています。

＜ネットワークリクルーティング『YOUTRUST』について＞

YOUTRUST（ユートラスト）は、日本で働くすべての人のためのキャリアSNSです。このプラットフォームは、仕事仲間とのつながり形成、プロフィールの掲載、タイムラインへの投稿、副業や転職意欲の共有などを通じて、新たな出会いを創出する場として活用いただけます。

友人・知人とのつながりはもちろん、コミュニティへの参加をきっかけにネットワークを広げることでキャリアの可能性を切り拓いていける、ネットワーク型のプラットフォームです。

法人向けには、独自のタレントプールから未来の仲間を採用できるネットワークリクルーティングサービス「YOUTRUST TALENT」やプラットフォーム上でBtoBマーケティングや採用広報できる広告ソリューション「YOUTRUST ADS」、営業ターゲットに1to1でダイレクトアプローチできるABMサービス「YOUTRUST SALES」、デジタル人材を中心とした有識者から最先端の知見を得られるエキスパートインタビューサービス「YOUTRUST INSIGHT」などを提供しています。多彩なソリューションによりビジネス成果の最大化を目指して伴走します。

＜会社概要＞[表1: https://prtimes.jp/data/corp/40832/table/149_1_a5442ce5f5b444edb506abd577333464.jpg?v=202510310457 ]

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/40832/table/149_2_ea236cfdf6c40f55276e9ed41ad47417.jpg?v=202510310457 ]