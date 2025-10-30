PreシリーズA・シリーズA資金調達を目指すスタートアップ必見！金融・生損保系VCキーパーソンが集結する「資金調達マッチングMeetup」を開催

INTLOOP株式会社

INTLOOP株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：林 博文、以下 INTLOOP）は、スタートアップ支援プログラム「INTLOOP Ventures」の一環として、2025年11月20日（木）に金融・生損保グループ系の主要VC を招いた「Pre シリーズA・シリーズA資金調達マッチング Meetup」を開催します。

企業の成長を支えるスタートアップにとって、金融・保険業界との連携は、単なる資金提供に留まらず、インフラ・顧客基盤・制度に関するノウハウといったリソースを得るための重要な鍵です。本イベントでは、PreシリーズA・シリーズAの資金調達を目指すスタートアップに対し、VCの意思決定者と直接交流できる場を提供し、日本のスタートアップ資金調達環境の活性化に貢献します。

参加申し込みページ：https://luma.com/bu3g5v3s

■金融・保険系VCとスタートアップの共創が求められる背景

近年、金融・保険業界ではDX推進や新規事業創出の流れを背景に、スタートアップとの連携機運が高まっています。

一方で、スタートアップにとっても、金融・保険系VCは単なる投資家ではなく、顧客基盤や産業インフラの活用制度に関する専門知識の共有が期待できる共創パートナーとして注目されています。

INTLOOPは、この両者の強みを結びつけ、実際の協業や投資へとつながる“出会いの質”を高めるため、本Meetupを企画しました。

■イベント概要：資金調達と共創を同時に実現する実践型Meetup

日時：2025年11月20日（木）18:00～20:30（17:30受付開始）

会場：INTLOOP本社内「Cafe INTLOOP」

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目4-6 赤坂グリーンクロス27F

（東京メトロ銀座線・南北線「溜池山王」駅10番出口直結）

【参加予定VCキーパーソン】- SMBCベンチャーキャピタル 松下 克俊氏- ニッセイキャピタル 伊藤 紀行氏- みずほキャピタル 眞鍋 裕亮氏- 三井住友海上キャピタル 島崎 卓也氏- 三菱UFJキャピタル 西尾 祐一氏- 東京海上ホールディングス 吉崎 裕哉氏【タイムテーブル（予定）】

17:30～18:00 受付

18:00～18:10 オープニング／INTLOOP Ventures紹介

18:10～18:40 VCリバースピッチ

18:40～19:10 パネルディスカッション

「金融・生損保系VCが求めるスタートアップとは？ 投資・共創のリアルを語る」

19:10～19:50 VCテーブル回遊＆名刺交換

19:50～20:30 全体ネットワーキング

【対象／参加条件】- 半年以内にPreシリーズAまたはシリーズA調達を検討しているスタートアップ（30～50社程度）- WebサイトまたはPitch Deck／事業紹介資料（Google Drive・Dropbox等URL共有可）の提出が必要です。- 事前審査制。提出資料をもとに総合判断のうえ、参加可否をご連絡します。- 以下に該当する場合は参加対象外となる可能性があります。- 企業グループの子会社・関連会社、営業代行、制作会社、法人格未設立の方- 営業・勧誘など資金調達目的以外の参加【イベントの特徴】- VCリバースピッチ＋パネル＋ネットワーキングを一体化した設計で、スタートアップとVCが直接対話できる環境を提供。- 一方通行ではなく、“協業前提の双方向マッチング”を重視。- INTLOOPがもつコンサルティング・人材支援ネットワークを活かし、イベント後の伴走支援も見据えた設計。【参加申込】

本イベントは事前審査制です。下記フォームよりお申し込みください。

提出いただいた資料をもとに、運営事務局より参加可否をご連絡いたします。

https://luma.com/bu3g5v3s

■INTLOOP Venturesについて

INTLOOP Venturesは、スタートアップとの共創を通じて社会・産業課題の解決を目指す、INTLOOPのスタートアップ支援プログラムです。INTLOOPが20年以上にわたりコンサルティングとプロフェッショナル人材支援を通じて培ってきた、人材ネットワーク・企業ネットワーク・知見を活かし、先端技術を有するスタートアップと連携し、2030年に向けて懸念される労働人口の減少や生産性の低下といった構造的な社会課題の解決に挑んでいます。協業型アクセラレータープログラム「INTLOOP Ventures Accelerator（IVA）」や、事業共創を支援する「INTLOOP Ventures Innovation Community（IVIC）」を通じて、資金・リソース・ネットワークの提供により、実効性あるイノベーション創出を後押ししていきます。

IVAサイト：https://intloop.com/intv-accelerator/

IVICサイト：https://www.intloop.com/intloopventures/

■INTLOOP株式会社について

INTLOOP（イントループ）株式会社は、企業の経営課題解決をミッションとしています。社員として所属する国内系・外資系ファーム出身の経験豊富なコンサルタントが担うコンサルティングサービスや、約52,000名（2025年7月末時点）の登録を誇るコンサルタント・ITエンジニアなどのプロフェッショナル人材を支援する人材ソリューションサービスを主軸に展開しています。そのほか、マーケティングノウハウを提供するデジタルトランスフォーメーションサービス、先端技術を中心とした開発支援を行うテクノロジーソリューションサービスを提供しています。

会社名：INTLOOP株式会社

代表者：代表取締役 林 博文

所在地：東京都港区赤坂2丁目4-6 赤坂グリーンクロス27階

設立：2005年2月

事業：コンサルティング、プロフェッショナル人材支援、テクノロジーソリューション、 デジタルトランスフォーメーション、人材紹介

URL：https://www.intloop.com

本プレスリリースに関するお問い合わせ

INTLOOP株式会社 広報事務局 木村

メール：pr@intloop.com 電話：03-5544-8040