【 中小・ベンチャー企業向け 】大規模採用イベント開催発表説明会を開催！『Growth就活DXPO／Growth転職DXPO』

ブティックス株式会社


　展示会事業、M&A仲介事業、人材採用支援事業を展開する、ブティックス株式会社（東京都港区、代表取締役社長 新村祐三、東証グロース上場 証券コード：9272）は11月5日（水）、大規模採用イベント『Growth就活DXPO／Growth転職DXPO』 （以下、「本イベント」という）の開催発表説明会の開催を決定した。


　また【開催記念特別講演】として、元リクルート人事採用責任者の曽和利光氏を講師に迎え、「中小・ベンチャーでもできる“採用力”の高め方」について、ウェビナーLive配信を行う。


◆ ウェビナー開催概要


・配信日時：2025年11月5日（水）　14:00～15:00



【 プログラム 】


　●第1部　開催記念特別講演


　　元リクルート人事採用責任者が語る「中小・ベンチャーでもできる“採用力”の高め方」


　　＜登壇講師＞ 株式会社人材研究所　代表取締役社長　曽和 利光氏


　


　●第2部


　　【中小・ベンチャー企業必見】新しい採用イベント開催発表説明会



【 配信方法 】 Zoom


　■本ウェビナーへの参加申込はこちら　


　　⇒⇒　https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_BE4SLCF8TRGMGgXsgYoTyQ(https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_BE4SLCF8TRGMGgXsgYoTyQ)



【 参加申込締切 】 2025年11月4日（火） ※事前申込制



◆ 特別講演登壇講師紹介



株式会社人材研究所　 代表取締役社長　曽和　利光氏


リクルート、ライフネット生命などで採用や人事の責任者を務める。その後、人事コンサルティング会社である人材研究所を設立。日系大手企業から外資系企業、メガベンチャー、老舗企業、中小・スタートアップ、官公庁等、多くの組織に向けて人事や採用についてのコンサルティングや研修、講演、執筆など、精力的に活動中。






開催概要　～ 来年 2026年 東京で開催 ～


●会期：2026年 8月22日（土）


●会場：東京ビッグサイト


●来場者数：4,000名


●出展社数：250社


●公式HP ：https://growth.dxpo.jp/summer/






●会期：2026年11月21日（土）・22日（日）


●会場：有明GYM-EX（ジメックス）


●来場者数：4,000名（2,000名×2日間）


●出展社数：250社（125社×2日間）


●公式HP ： https://growth.dxpo.jp/autumn/





開催発表説明会ウェビナーへの参加申込は下記URLから

本イベントへの出展申込／お問合せは 下記まで

出展スペースがなくなり次第、出展申込締切となりますので、


本イベントへの出展にご興味がある方は、お早目に下記までご連絡ください。


ブティックス株式会社 内 「Growth就活DXPO」「Growth転職DXPO」事務局


〒108‐0073 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル（受付11階）


TEL：03-6459-4211 　E-mail：info＠growth.dxpo.jp



主催者であるブティックス株式会社について

　本イベントの主催者であるブティックス株式会社（東証グロース上場 証券コード：9272）は、展示会事業、M&A仲介事業、人材採用支援事業などで急成長している企業です。業界に特化したマッチング・プラットフォームNo.1企業を目指し、新たなサービスを次々に立ち上げています。