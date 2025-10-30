カミナシ、「高機能素材Week」に出展

株式会社カミナシ

現場DXプラットフォーム『カミナシ』シリーズを提供する株式会社カミナシ（本社：東京都千代田区、代表取締役：諸岡 裕人、以下「カミナシ」）は、2025年11月12日（水）～11月14日（金）に幕張メッセで開催される「高機能素材Week」に出展します。

背景

「高機能素材Week」は、機能性フィルム、プラスチック、セルロース、炭素繊維複合材、金属、セラミックスなど、最先端の素材技術が一堂に集結する世界最大級の展示会です。素材そのものだけでなく、材料の製造・加工機械、検査・測定・分析機器など、素材産業を支えるあらゆる技術やサービス・製品が出展し、最新のトレンドに触れることができます。研究・開発・設計・製造など、ものづくりの最前線で活躍する専門家が多数来場し、活発な情報交換・商談が行われています。

カミナシは、本展示会において現場DXプラットフォーム『カミナシ』を出展します。『カミナシ』シリーズ製品は、紙による管理や属人的な作業をデジタル化し、製造現場の「ムダ」と「手間」を削減することで、業務効率化と品質向上を支援するソリューションです。ブースでは実際のデモンストレーションを通じて直感的な操作性を体験いただけるほか、製造業での導入事例や効果についてもご紹介します。

展示会概要

現場DXプラットフォーム『カミナシ』シリーズについて

- イベント名：高機能素材Week- 開催日時 ：2025年11月12日（水）～11月14日（金）10:00-18:00 ※最終日は17:00まで- 会場 ：幕張メッセ- 主催 ：RX Japan株式会社- 公式サイト：https://www.material-expo.jp/tokyo/ja-jp.html#/- カミナシブース番号：20B-20

現場DXプラットフォーム『カミナシ』は、現場の基盤である「作業方法」「人」「設備」にフォーカスした製品群を展開しています。現場帳票をデジタル化する『カミナシ レポート』や現場従業員管理システム『カミナシ 従業員』、動画マニュアル・研修システム『カミナシ 教育』、設備保全システム『カミナシ 設備保全』を提供しています。多角的なクラウドサービスの展開を通じて、現場で働くノンデスクワーカー3,900万人の働き方をスマートにすることを目指しています。

https://kaminashi.jp/

株式会社カミナシ

会社名：株式会社カミナシ

所在地：東京都千代田区神田鍛冶町3-7 神田カドウチビル3F

代表者：代表取締役CEO 諸岡 裕人

設立：2016年12月

事業内容：現場DXプラットフォーム『カミナシ』シリーズの開発および提供

URL：https://corp.kaminashi.jp