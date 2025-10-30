「HELLO CYCLING」会員登録数が500万人を突破

OpenStreet株式会社

OpenStreet株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：工藤 智彰、以下「OpenStreet」）は、国内最大級のシェアサイクルプラットフォーム「HELLO CYCLING」の会員登録者数が、2025年10月に500万人を突破したことをお知らせします。

OpenStreetは、2016年に電動アシスト自転車のシェアサイクルサービス「HELLO CYCLING」を開始しました。2021年にはスポーツタイプe-Bike「KUROAD」（※1）を導入し、2024年1月からは特定小型原動機付自転車に対応した「電動サイクル」（※2）のサービスを開始しました。サービス開始当初は3カ所だったステーションは、2025年10月時点で全国12,200カ所以上に設置され53,000台を超える電動アシスト自転車が全国で利用されています。

このたび「HELLO CYCLING」の会員登録者数が500万人を突破しました。会員登録者数は2024年2月に300万人（※3）を、2024年12月に400万人（※4）を超え、300万人を突破した2024年からは毎月約10万人ずつ増加しています。近年は訪日外国人観光客の利用が増えたことも、HELLO CYCLINGの会員数増加の一因になっています。OpenStreetは2025年9月に、世界最大級の電動マイクロモビリティのシェアリングサービスを展開するLime株式会社（本社：東京都港区、カントリー・マネージャー兼アジアパシフィック地域統括責任者：テリー・サイ）との業務提携(※5)を発表し、地域交通の利便性向上やインバウンド観光の活性化を図っていきます。

「HELLO CYCLING」は、サービス開始当初からプラットフォームを全国各地のパートナー企業へ提供し、パートナー企業がそれぞれの地域でシェアサイクル事業を運営するビジネスモデルを展開しています。現在は、北は北海道から南は沖縄県まで85社のパートナー企業・自治体に参画いただいています。「HELLO CYCLING」は1つのアカウントで、さまざまなパートナー企業の自転車や貸出・返却拠点であるステーションをシームレスにご利用できることから、29都道府県256の市区町村にサービスを展開しています。また、全国164の自治体と「シェアサイクル事業」に関する協定を締結し、行政と連携しながら公有地等へのシェアサイクルステーションの設置を進めています。

OpenStreetは今後も電動アシスト自転車のシェアサイクルサービスを拡大することにより、住みやすく安全なまちづくりに寄与するとともに、全国のパートナー企業や自治体、行政と連携し、利用者の皆様が安全で楽しく移動ができるようなサービスの提供を行っていきます。

■「HELLO CYCLING」の利用について

ご利用にあたっては、「HELLO CYCLING」アプリのダウンロードが必要です。アプリで無料会員登録後、ステーションの検索や、自転車の予約から決済までを簡単に行うことができます。また、アプリの地図上に表示されているステーションであれば、全国どこでも貸し出し・返却が可能で、使いたいときに、使いたいだけ、便利に利用することができます。

【ご利用料金】

ご利用車体/エリアによって料金が異なりますので、下記のURLよりご確認ください。

■OpenStreetについて

OpenStreetは、自転車活用推進法の後押しやユニークな水平分業型の地域パートナーモデルにより国内最大級のシェアサイクルプラットフォームである「HELLO CYCLING」および、スクーターや超小型EVのシェアモビリティプラットフォーム「HELLO MOBILITY」の展開を通じてラストワンマイルにおける多様な移動手段を提供し、MaaS促進を目指します。

