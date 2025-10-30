【新商品】人気のあの人やキャラクターが大集合！イラスト付き年賀はがきを郵便局限定で販売開始します

フタバ株式会社

『フタバ株式会社』（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：市川 宗一郎）は、賀詞や絵柄が印刷された年賀はがきを、下記のとおり販売開始します。

【郵便局限定販売】スヌーピー・ムーミン・ぼく、シマエナガ。年賀はがき

■商品価格（同一絵柄3枚入り 全各2種）：各770円

スヌーピームーミン

ぼく、シマエナガ。「ぼく、シマエナガ。」とは

シマエナガを撮り続ける写真家「やなぎさわごう」氏が運営する、X(旧Twitter)の人気アカウント「ぼく、シマエナガ。」。北海道に生息する雪の妖精シマエナガの魅力を日々余すことなく伝え、現在ではフォロワー数74.3万人を超える。(※2025年10月1日時点)

【販売場所】

（1） 全国約4,000の郵便局

（詳細はこちら→https://www.futabanenga.com/futaba/promo/2025_character_jpnenga.pdf）

（2）「郵便局のネットショップ」

●スヌーピー年賀はがき

https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/apress20251030-01/

●ムーミン年賀はがき

https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/apress20251030-02/

●ぼく、シマエナガ。年賀はがき

https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/apress20251030-03/

※2025年10月30日(木)午前9時00分から販売を開始します。

※「郵便局のネットショップ」での購入には、インターネット会員登録（無料）が必要です。

また、商品価格のほか送料がかかります。

【販売期間】

（1） 全国約4,000の郵便局：2025年10月30日(木)～2026年1月9日(金)

※数量限定のため、商品がなくなり次第終了

（2）「郵便局のネットショップ」：2025年10月30日(木)～2025年12月24日(水)

※受注日から4～7日後のお届け

【郵便局限定販売】箔押しROKKAKU年賀はがき

■商品価格（同一絵柄2枚入り 全2種）：各770円

箔押しペーパーアイテムブランド「ROKKAKU」が織りなす箔押し加工の美しい年賀状です。

一枚一枚、熟練の職人によって丁寧に仕上げられています。

ROKKAKUとは

ROKKAKUは、箔押し技術を活かしたペーパーアイテムを通して、あらゆる場面に彩りを添えるブランドです。京都市内の六角通りで生まれ、ブランドと技術を受け継ぎながら、長年さまざまなアイテムを生み出してきました。

特別な場面はもちろん、日々のささやかな場面にも、心あたためる美しいコミュニケーションの機会を提供していきます。



■ROKKAKUブランドサイト

https://rokkaku-futaba.jp/

箔押し加工とは

熱と圧力によって、紙に箔を圧着させる技法です。浮世絵の木版画を刷り上げていくように、1枚ずつ金属板をつくり、2度3度と箔を重ねて絵柄を完成させていきます。

【販売場所】

全国約2,000の郵便局（詳細はこちら→https://www.futabanenga.com/futaba/promo/2025_rokkaku_jpnenga.pdf）

【販売期間】

2025年10月30日(木)～2026年1月9日(金)

※数量限定のため、商品がなくなり次第終了

【郵便局限定販売】トムとジェリー年賀はがき

■商品価格（同一絵柄3枚入り 全2種）：各770円

【販売場所】

（1） 全国約2,000の郵便局

（詳細はこちら→https://www.futabanenga.com/futaba/promo/2025_tomandjerry_jpnenga.pdf）

（2）「郵便局のネットショップ」

https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/apress20251030-04/

※2025年10月30日(木)午前9時00分から販売を開始します。

※「郵便局のネットショップ」での購入には、インターネット会員登録（無料）が必要です。

また、商品価格のほか送料がかかります。

【販売期間】

（1） 全国約2,000の郵便局：2025年10月30日(木)～2026年1月9日(金)

※数量限定のため、商品がなくなり次第終了

（2）「郵便局のネットショップ」：2025年10月30日(木)～2025年12月24日(水)

※受注日から4～7日後のお届け

【郵便局限定販売】マツケン開運年賀はがき

■商品価格（同一絵柄2枚入り 全1種）：550円

今年も大人気のマツケンが年賀状になって登場！

2026年はマツケン年賀状で、明るく楽しくゴージャスな新年のご挨拶をしてみませんか？

【期間限定】マツケンから新年のお祝いメッセージが聞けます！

宛名のQRコードをスマホで読み込むと、マツケンから新年のお祝いメッセージが流れる豪華な特典が付いています。

※こちらの年賀状は宛名面に予めQRコードが印字されていますので、宛名印刷・宛名書きの際はご注意ください。

※「マツケンボイス」は2026年1月31日(土)までの公開となります。

【郵便局限定販売】暴れん坊将軍年賀はがき

■商品価格（同一絵柄2枚入り 全1種）：550円

暴れん坊将軍が年賀状になって登場！

2026年は暴れん坊将軍年賀状で、粋な新年のご挨拶をしてみませんか？

【郵便局限定販売】サンリオ年賀はがき

■商品価格（同一絵柄2枚入り 全2種）：各550円

【販売場所】

（1） 全国約600の郵便局

（詳細はこちら→https://www.futabanenga.com/futaba/promo/2025_character2_jpnenga.pdf）

（2）「郵便局のネットショップ」

●マツケン開運年賀はがき

https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/apress20251030-05/

●暴れん坊将軍年賀はがき

https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/apress20251030-06/

●サンリオ年賀はがき

https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/apress20251030-07/

※2025年10月30日(木)午前9時00分から販売を開始します。

※「郵便局のネットショップ」での購入には、インターネット会員登録（無料）が必要です。

また、商品価格のほか送料がかかります。

【販売期間】

（1） 全国約600の郵便局：2025年10月30日(木)～2026年1月9日(金)

※数量限定のため、商品がなくなり次第終了

（2）「郵便局のネットショップ」：2025年10月30日(木)～2025年12月24日(水)

※受注日から4～7日後のお届け

【郵便局限定販売】野ばら社年賀はがき

■商品価格（同一絵柄2枚入り 全4種）：各550円

昭和4年創業の長い歴史を持つ野ばら社が生み出してきた、数々の昭和レトロなデザインが年賀状になって登場します。レトロで味わい深いデザインが、新年のご挨拶にぴったりです。

野ばら社について

野ばら社は、昭和4年創業の実用書の出版社です。

図案、図画、書道、音楽書を出版しています。

■野ばら社公式HP

https://www.nobarasha.co.jp/nobarako/

【販売場所】

（1） 全国約600の郵便局

（詳細はこちら→https://www.futabanenga.com/futaba/promo/2025_nobara_jpnenga.pdf）

（2）「郵便局のネットショップ」

https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/apress20251030-08/

※2025年10月30日(木)午前9時00分から販売を開始します。

※「郵便局のネットショップ」での購入には、インターネット会員登録（無料）が必要です。

また、商品価格のほか送料がかかります。

【販売期間】

（1） 全国約600の郵便局：2025年10月30日(木)～2026年1月9日(金)

※数量限定のため、商品がなくなり次第終了

（2）「郵便局のネットショップ」：2025年10月30日(木)～2025年12月24日(水)

※受注日から4～7日後のお届け

1枚から選べる年賀状/喪中・寒中見舞いはがき

■商品価格（1枚あたり）：各300円

200種類以上の豊富なバリエーションをご用意いたしました。

1枚から選べるので小枚数でお買い求めの方にぴったりです。

【販売場所】

「郵便局のネットショップ」

（詳細はこちら→https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/apress20251030-09/）

※2025年10月30日(木)午前9時00分から販売を開始します。

※「郵便局のネットショップ」での購入には、インターネット会員登録（無料）が必要です。

また、商品価格のほか送料がかかります。

【販売期間】

「郵便局のネットショップ」

・年賀状：2025年10月30日(木)～2025年12月24日(水)

・喪中はがき：2025年9月26日(金)～2025年12月24日(水)

・寒中見舞い：2025年10月10日(木)～2026年1月31日(金)

※受注日から4～7日後のお届け



※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

■フタバ株式会社概要発売元：フタバ株式会社



【本社所在地】

〒466-0058

愛知県名古屋市昭和区白金二丁目 4 番 10 号

【設立】

昭和 47 年 2 月

【代表者】

代表取締役社長 市川 宗一郎

【事業内容】

年の始まりに贈る心ふれあう年賀状印刷サービスの提供

慶びお祝い時に贈るお祝い袋（ポチ袋）の企画販売

ハレの日を彩る箔押しペーパーアイテムブランド「ROKKAKU」の企画販売

感謝の気持ちを添えて贈るキャラクターグッズ（ギフト）の開発

大切な思い出を形にするフォトブック（写真整理アプリ）の提供

【WEB サイト】

企業 HP：http://www.futabanenga.com/

年賀状印刷：https://futabanenga.jp/

「ROKKAKU」公式HP：https://rokkaku-futaba.jp/

「ROKKAKU」公式オンラインショップ：https://rokkaku-futaba.myshopify.com/

フタバオンラインショップ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/futabaonlineshop/

【SNSアカウント】

フタバ公式商品紹介 X(旧Twitter)：https://x.com/Futaba_product

「ROKKAKU」公式 instagram：https://www.instagram.com/rokkaku_official/

「ROKKAKU」公式 TikTok：https://www.tiktok.com/@rokkaku_official

■お客様/報道関係の方のお問い合わせ先

フタバ株式会社 企画部

電話：052-882-1671

受付時間：10:00～17:00（土日祝・年末年始・夏期休業を除く）