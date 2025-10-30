「マネーキャリア」を運営するWizleapが400名に調査！「株式インデックス投資」との選択肢の中で、約5割の人が「米国債を活用した一時払い終身保険」に魅力を感じていると回答

株式会社Wizleap

＜調査背景＞

お金の相談プラットフォーム「マネーキャリア」を運営する株式会社Wizleap（東京都渋谷区、代表取締役 谷川昌平）は、20代～70代以上の男女400名（男性187名、女性213名）を対象に独自調査を実施いたしました。

本調査は、直近で米国債の利下げの動きもあるなか、「一時払い終身保険」に対する生活者の方の関心度を明らかにすることを目的としています。特に、株式インデックス投資のような値動きのある資産運用手法もあるなか、どの程度の人が安定的なリターンを重視しているのかを把握し、今後のニーズを探る狙いがあります。

特に最近は、米国債の安定的な運用と万が一の保障を同時に持てることから、教育資金や老後資金を形成するためにご活用頂くケースもあります。

＜一時払い終身保険とは？＞

一時払い終身保険とは、加入時に保険料をまとめて一度だけ支払うことで、一生涯の死亡保障を得られる保険です。加入時にまとまった資金が必要ですが、以下のようなメリットがあります。

・払込保険料の総額が分割払いの終身保険よりも安くなること

・将来的に解約返戻金が払込保険料を上回る可能性があること

・あらかじめ受取人を決めて死亡保険金を残せること

ただし、外貨建ての場合は為替の値動きがあり、加入して間もなく途中解約すると、解約返戻金が払込保険料を下回る可能性がある点に注意が必要です。

一方で、種類によっては「米国債を組み入れて運用される金融商品（米国債の安定利回りがある）」という特徴も持ち合わせるので、「同じ米国債に投資する場合でも、米国債の直接購入と違って保障も得られる一時払い終身保険」が資産形成や運用の手段として注目されています。

＜Q1.米国債の利下げのニュースに関する、あなたの関心度はどの程度ですか？＞

調査の結果、「関心がある」と回答した方は合計で309名（77.3%）であり、米国債の利下げに関する関心度合いが非常に高いことがわかりました。

＜Q2.「A.長期的には平均して年間10％程度のリターンが期待できるが、短期的には値動きがある株式インデックス投資」と、「B.年間4%程度の安定したリターンが見込める米国債を活用した一時払い終身保険（※利率は年齢性別、商品により多少変動あり）」では、どちらがより魅力的に感じますか？＞

上記より、Aの結果が若干優勢ではあるものの、安定性を重視したBも同様に人気があることがわかり、回答がほぼ半々に分かれる結果となりました。



＜Q3. 米国債で運用する一時払い終身保険では20年間利回り4%固定で運用できますが、「20年間利回り4%固定での運用」には魅力を感じますか？（※利率は年齢性別、商品により多少変動あり）＞

調査の結果、米国債で運用する一時払い終身保険の「20年間利回り4%固定での運用」（※利率は年齢性別、商品により多少変動あり）に魅力を感じている人は233名（58.3%）となり、半数以上の人が魅力に感じている結果となりました。

＜Q4.仮に一時払い終身保険に1,000万円を預けるとした場合、どのような役割を期待しますか？＞

調査したところ、主に「資産を増やす、資産を守る、将来の医療・介護費用の備え」の3つの目的に大きく分かれる結果となりました。

＜調査概要＞

・調査名：米国債の利下げや一時払い終身保険に関するアンケート

・調査期間：2025年09月10日～2025年09月11日

・調査対象：20歳~70歳以上

・性別：男女

・調査人数：400人

・調査方法：インターネット調査

・調査主体：株式会社Wizleap

＜Wizleap代表取締役兼CEO 谷川 昌平よりコメント＞

今回の調査では、株式インデックス投資と比較しても、約半数の方が米国債を活用した一時払い終身保険に魅力を感じていることが明らかになりました。

特に、安定的なリターンと保障を同時に得られる点が、教育資金や老後資金の形成において注目されています。

生活者の資産運用に対する関心は依然として高く、今後もリスクと安定性のバランスを重視した商品ニーズが増加すると考えられます。

【会社概要】

社 名 株式会社Wizleap

所在地 東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル19F

代表者 代表取締役 谷川昌平

設立年月 2017年2月10日

資本金 3億5,000万円

事業内容 お金の相談プラットフォーム事業「マネーキャリア」

アポ配信企業向けの案件配信システム「MCマーケットクラウド」

従業員数 70名※2025年4月時点

URL：https://wizleap.co.jp/