「アモーヴァ／ＢＳマネージャーセレクトファンド（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）」の設定について

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社（旧社名： 日興アセットマネジメント株式会社）は、絶対収益追求型のマルチストラテジーファンドを活用した追加型投信「アモーヴァ／ＢＳマネージャーセレクトファンド（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）」を12月16日に設定し、運用を開始する予定です。

当ファンドは、世界最大級のオルタナティブ運用会社、ブラックストーンのマルチストラテジーファンド（以下、「参照ファンド」）を活用し、個人投資家が直接投資を行なうのが難しいオルタナティブ投資において、世界有数の投資戦略へのアクセスを可能とします。

投資対象資産や運用戦略の異なる複数の運用マネージャーによるヘッジファンドを組み合わせることで、絶対収益の獲得[1]を追求する参照ファンドは、市場の先行き不透明感が高まる中での資産形成において、有効な手段の一つであると考えられます。

さらに、収益の拡大を図るため、当ファンドは指数連動債を活用することで、参照ファンドのパフォーマンスに対して概ね1.5倍程度の運用成果をめざします[2]。



商品名：「アモーヴァ／ＢＳマネージャーセレクトファンド（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）」

商品分類：追加型投信／内外／資産複合／特殊型（絶対収益追求型）

設定日：2025年12月16日

当初申込期間：2025年11月17日～12月15日

取扱会社 : 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社*

*取扱開始日：2025年11月17日（月）



[1] 市況動向に左右されず、投資元本に対して収益を上げること。（必ず収益を得られるという意味ではありません。）

[2] 詳しくは、後述の「ファンドの特色」をご参照ください。

「アモーヴァ／ＢＳマネージャーセレクトファンド（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）」について

当ファンドは、特化型運用を行ないます。

その他の留意事項

- 当資料は、投資者の皆様に「アモーヴァ／ＢＳマネージャーセレクトファンド（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）」へのご理解を高めていただくことを目的として、アモーヴァ・アセットマネジメントが作成した販売用資料です。- 当ファンドをお申込みの際には、投資信託説明書（交付目論見書）などを販売会社よりお渡ししますので、内容を必ずご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。- 取扱販売会社については、2025年10月30日時点の情報であり、今後追加・変更される場合があります。

