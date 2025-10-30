藤田産業株式会社、サンシン油業株式会社を承継し新体制発足

ゼニスベンチャーホールディングス株式会社

藤田産業株式会社（本社：北海道名寄市西五条南7丁目15番地、代表取締役社長：藤田 純、ゼニスベンチャーホールディングス株式会社グループ）は、サンシン油業株式会社（本社：北海道札幌市西区西町北3丁目3番1号、前代表取締役社長：上村 雅彦〈現・会長〉）の事業を承継し、このたび新たなグループ体制を発足させました。

サンシン油業株式会社は1974年（昭和49年）の創業以来、札幌市内および近郊でプロパンガス・灯油販売、ガソリンスタンド運営などを手がけ、地域に根差したエネルギーサービスを提供してきた老舗企業です。

今回の承継は、地方企業が都市企業を引き継ぐ「地方発・相互協働型の事業承継モデル」として位置づけられ、地域資本による新しい承継の形を示すものです。

ー上村会長は今後も地域の発展に力を注ぐー

長年にわたりサンシン油業を率いてきた上村雅彦会長は、今後も地域社会や業界との関わりを通じ、これまで築いてきた信頼関係を活かしながら、地域の発展や次世代への継承に力を注いでいきます。上村会長が守り続けてきた「地域と共にある経営」の姿勢は、今後もサンシン油業の大切な礎として引き継がれます。

藤田産業および持株会社ゼニスベンチャーホールディングス株式会社（本社：名寄市）は、経営者が安心して次の世代へバトンを渡せる環境づくりを目指し、地域企業の持続可能な成長を支援してまいります。

ー地方と都市の協働で生まれる「地域発の事業承継モデル」ー

藤田産業は、名寄市を拠点にLPガス・医療ガス・福祉・不動産などの地域インフラ事業を展開。ゼニスベンチャーホールディングスを中核として、北海道内各地で地域資本による事業承継支援を進めています。

2024年には士別市内の企業を承継しており、今回のサンシン油業の承継は第2弾の取り組みとなります。地方企業が都市企業を引き継ぐこの形は、地方発の「相互協働型の事業承継モデル」として位置づけられています。

ー次世代経営者を広く募集 Uターン・Iターンも歓迎ー

ゼニスベンチャーホールディングスでは、今回の承継を契機に、次世代経営者候補を広く募集する方針です。名寄・士別・札幌をはじめ、北海道内外から地域で経営を担いたい人材を受け入れ、グループ全体で経営・財務・DX・人材育成などの面で支援を行います。

特に、Uターン・Iターン希望者が道内各地で挑戦できる体制を整え、「地域で経営する」ことが新しいキャリアの選択肢となるよう、地域リーダーの育成に取り組んでまいります。

ー代表コメントー

ゼニスベンチャーホールディングス株式会社 代表取締役 CEO 藤田 純 コメント

「上村会長が長年にわたり築かれた地域との信頼と文化を大切にしながら、サンシン油業の皆さんと共に、地域に根ざした事業を次の世代へつなげていきたいと考えています。ゼニスベンチャーホールディングスでは、『地域の企業を100年先へ繋ぐ』を理念に掲げ、後継者不足に悩む道内企業の事業承継を今後も進めてまいります。」

【会社概要】

＜藤田産業株式会社＞

本社所在地：北海道名寄市西五条南7丁目15番地

創立：1960年（昭和35年）

代表者：代表取締役社長 藤田 純

事業内容：LPガス・産業ガス・医療ガス販売、福祉事業、不動産事業

Web：https://www.fujita-hd.co.jp/

関連会社：ゼニスベンチャーホールディングス株式会社（持株会社）

＜サンシン油業株式会社＞

本社所在地：〒063-0061 北海道札幌市西区西町北3丁目3番1号

創業：1974年（昭和49年）

代表者：上村 雅彦（前代表取締役社長／現・会長）

事業内容：プロパンガス・灯油販売、ガソリンスタンド運営

【本件に関するお問い合わせ先】

ゼニスベンチャーホールディングス株式会社（広報担当）

〒096-0015 北海道名寄市西五条南7丁目15番地

E-mail：info@zvh.co.jp

Web：https://www.zvh.co.jp