【人事発表】清掃バイトから7年で人事部長に！″誠実さ″で選ばれた異例のキャリアパス。BUZZ GROUP、石垣ともみが人事部長に就任！

株式会社BUZZ GROUP

株式会社BUZZ GROUP（本社：東京都港区赤坂、代表：渡辺憲）は、2025年10月3日付で石垣ともみを人事部長に任命いたしました。

石垣は2019年6月にSTUDIO BUZZの清掃アルバイトとして入社し、コロナ禍での正社員登用を経て、わずか7年で人事部長に就任！元アイドル、事務職未経験からのスタート、SNS運用での最大1,500万再生という実績を経て、「誠実さ」と「バズイズムの理解」を評価され、異例の大抜擢となりました。

▶ インタビュー記事： 「人生が、動き出した場所」石垣ともみ人事部長インタビュー(https://group-buzz.com/recruit/2436/)

【プレスリリースのポイント】

✦ 石垣ともみ 人事部長 プロフィール

- 清掃バイトから人事部長へ、7年目の異例のキャリアパス- 選ばれた理由は「仕事の能力」ではなく「誠実さ」と「バズイズムの理解」- SNS運用で最大1,500万再生、"好き"を仕事にした実績- 未経験者でも挑戦できる組織づくりを目指す新人事体制スタート- 採用コンセプト「エンタメは、つくる方が楽しい！」を掲げ、積極採用中石垣ともみさんの写真

石垣 ともみ（いしがき ともみ）

株式会社BUZZ GROUP 人事部長

【経歴】

✦ 就任の背景：「誠実さ」が選ばれた決め手に！

- 2015年：ナレーター養成所時代にSTUDIO BUZZを利用開始- 2016年～2019年：9人組アイドルグループにてまとめ役を担当（約3年間活動）- 2019年6月：STUDIO BUZZの清掃アルバイトとして入社（初のアルバイト採用）- 2020年7月：コロナ禍でのスタジオ営業停止を経て、正社員登用- 2020年～：スタジオ運営 + 経理業務を担当- 2024年2月～：マイクロミニブタ「バブ」のSNS運用開始（最大1,500万再生達成、フォロワー4.5万人）- 2025年10月3日：人事部長に就任

石垣の人事部長就任について、推薦者であるBUZZ ROUP役員・西川氏は以下のように語っています。

「石垣が仕事ができるからという理由ではない。石垣がBUZZ GROUPのバズイズム（企業理念・価値観）を理解し、体現している。そして何より誠実さがある。だから任せたい」

【推薦理由】

- バズイズムの理解と体現- 会社の成長過程をリアルに見てきた経験- 誠実さという人間性

石垣自身も「誠実に生きることをずっと大切にしてきた。そこを評価してもらえたことが何より嬉しかった」と語り、即日で就任を決断しました。

✦ 未経験からの挑戦ストーリー

【2019年】運命の再会とアルバイト入社

元アイドルとして活動していた石垣は、グループ解散後に「何を目指して生きていけばいいか」と悩んでいた時期に、かつて練習で利用していたSTUDIO BUZZで役員・西川氏と再会。清掃アルバイトとして入社しました。

【2020年】コロナ禍での正社員登用

コロナ禍でスタジオが営業停止となり、シフトが減少して悩んでいた石垣に、西川氏から正社員登用の打診が。「ぜひ私でよければ」と即答し、未経験の事務職に挑戦しました。

役員の西川氏と石垣

【2024年】バブのSNS運用で1,500万再生達成！

オフィスに迎えたマイクロミニブタ「バブ」のSNS運用を担当。「編集しない、ありのままを投稿する」というスタイルで最大1,500万再生を記録！ニューヨークのファンが2日間オフィスに会いに来るなど、世界中から愛されるアカウントに成長させました。

バブの写真

石垣のコメント：

「数字を追うのではなく、バブちゃんへの愛の延長線上でやっている。『好き』という気持ちを発信していると、同じ『好き』を共有できる方たちとたくさん出会えて、それが何よりの宝物です」

バブ Instagram： @bub_micropig(https://www.instagram.com/bub_micropig/)

バブ TikTok： @bub_micropig(https://www.tiktok.com/@bub_micropig)

【2025年10月～】人事部長就任！

成長と信頼を評価され、人事部長に就任。「社員一人ひとりの成長が会社の成長に直結する」という信念のもと、挑戦する人を全力で応援する組織づくりを目指しています。

✦ 人事部長として目指す組織像

石垣は人事部長として、以下の組織づくりを掲げています。

【目指す組織像】

- 挑戦できる人がしっかり輝ける会社- 情熱が伝染して循環している組織- 人事部から文化を作っていく体制

【具体的な施策】

- 未経験者でも成長できるサポート体制の構築- 社内お悩み相談室の開設検討- 一人ひとりの個性を活かすキャリア支援

石垣のコメント：

「私自身が清掃アルバイトから異例のキャリアを歩ませていただいたので、『成長したい、挑戦したい』という方を全力で応援していきたい。自分にまだ自信がない方でも、やってみたいという強い意志があれば、ぜひご相談ください」

✦ BUZZ GROUPの採用方針：「エンタメは、つくる方が楽しい！」

石垣の人事部長就任に伴い、BUZZ GROUPは新たな採用コンセプトを発表しました。

【採用コンセプト】

「エンタメは、つくる方が楽しい！」

エンタメは見る側の人が圧倒的に多いですが、「エンタメって作る方が断然何倍も楽しい」というBUZZ GROUPの価値観を共有できる人材を求めています。

【求める人物像】

- ハングリー精神- めげない心、雑草魂- 誠実さ- 人間性を大切にできる人

【現在積極募集中のポジション】（2025年10月現在）

- 名古屋マネージャー- 経理- メディア戦略部エディター- アイドル事業部マネージャー- SNS事業部プロジェクトマネージャー

▶ 採用情報： https://group-buzz.com/recruit/(https://group-buzz.com/recruit/)

✦ 石垣人事部長からのメッセージ

【エンタメ業界経験者へ】

「あなたのスキルを存分に活かせる会社がここBUZZ GROUPです。ぜひ次の挑戦を私たちと一緒にしませんか？」

【未経験者・自信がない方へ】

「自分にまだ自信がないけど、やってみたいという強い意志がある方、ぜひ私に相談していただきたいなと思っています」

【すべての求職者へ】

「BUZZ GROUPはエンタメを『作る方が楽しい』をテーマに、挑戦したい人が輝ける最高の舞台です。まだ形になっていないワクワクを形にする・作り出していける仲間を待っています。あなたの『好き』がきっとカルチャーを動かす力になる。私たちはその瞬間を全力で応援します！」

株式会社BUZZ GROUP

社名：株式会社BUZZ GROUP (バズグループ)

代表者：渡辺 憲

本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2-13-20 TSUMUGIビル

事業内容：レンタルスタジオの運営、芸能プロダクション運営、メディア運営、WEBサイト・サービス制作、楽曲制作

HP：https://group-buzz.com/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社BUZZ GROUP 広報部

お問い合わせ： https://group-buzz.com/contact/