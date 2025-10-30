【ロイヤルホストやリッチモンドホテル等を展開するロイヤルホールディングスが導入】外食産業の人材課題を解決する新福利厚生サービス「ENvitation」提供開始

株式会社 ADDIX

株式会社ADDIX（所在地：東京都港区、代表取締役社長：伊藤雄剛 以下、ADDIX）は、外食産業における働き方の多様化や従業員エンゲージメント向上を支援する新たな福利厚生サービスとして、従業員とその家族・友人に利用できるデジタル優待券サービス「ENvitation（エンビテーション）https://envitation-biz.jp/」の提供を開始いたしました。

本サービスは、ロイヤルホールディングス株式会社にて既に導入が進んでおり、福利厚生制度の効率化と従業員満足度向上の両立に貢献しています。

■背景と課題

少子高齢化による人材不足は、労働集約型ビジネスモデルを持つ外食産業において深刻化しています。特にパート・アルバイトを中心とする人材の採用・定着は喫緊の経営課題であり、従業員やその家族を対象とした福利厚生施策の充実は企業競争力を高める重要な取り組みとなっています。

従来の紙優待券による福利厚生制度は、印刷や配布コスト、管理業務負担、転売リスク、利用範囲の制限といった課題を抱えていました。ADDIXはこれらの課題を解決し、企業の経営資源を有効活用するために「ENvitation」を開発しました。

■サービス概要「ENvitation」

「ENvitation」は、従業員本人はもちろん、その家族や友人も利用可能なデジタル優待券サービスです。

企業は対象者や割引内容を簡単に設定でき、承認フローを経て優待券を即時発行可能。従業員は利用または贈呈を選択でき、エンゲージメント強化に直結し、従業員エクスペリエンス（EX）向上に寄与します。

【サービス特徴】

・シンプルな運用：対象者と優待内容を設定し承認を得るだけで、即時発行可能

・初期費用なし ：導入コスト不要、専任スタッフも不要

・効果測定 ：ダッシュボードで利用状況を可視化し施策改善に活用可能

・運用コスト削減：デジタル完結で、印刷・管理コストを大幅削減

・売上増加 ：従業員を起点としたリファラル効果で利用率・売上を拡大

■導入実績：ロイヤルホールディングス株式会社

ロイヤルホールディングス株式会社では、これまで紙の優待券を利用していましたが、「ENvitation」導入により、以下の効果を実現。福利厚生制度の効率化と従業員満足度の向上が両立しました。



【課題】

・印刷・配送コストや管理業務の負担 優待券の転売リスク 紙媒体ゆえに配布範囲が限定

【効果】

・遠方の家族や友人へ優待を贈れる利便性向上 コストと業務負荷の大幅削減

【導入企業の声：ロイヤルホールディングス株式会社（経営企画部）】

従来は店舗で利用できる紙の優待券を発行し、従業員やその家族、友人に当社のサービスを体験してもらうことを目的として運用しておりましたが、印刷コストや配布などの管理コストの課題がありました。その解決策の一環として優待券の電子化を決定しました。



ENvitationの導入後は、遠方に住む家族や友人にも贈ることが可能になり利便性が向上しただけでなく、運用コスト削減といった課題も解消されました。今後もENvitationを活用し、従業員満足度のさらなる向上を目指していきたいと考えています。

■今後の展開

ADDIXは「ENvitation」を通じて、外食産業のみならず幅広い業種の福利厚生施策の解決を支援してまいります。従業員エクスペリエンス（EX）の最大化と企業成長の両立を目指し、継続的にサービス改善に取り組んでまいります。

【サービス概要】

名称 ：ENvitation（エンビテーション）

提供開始日：2025年10月30日

URL ：https://envitation-biz.jp/(https://envitation-biz.jp/)

【株式会社ADDIXについて】

ADDIXは、2008年デジタルマーケティング事業から創業し、デジタルシフトの流れと共に、マーケティング領域からDX実行支援に提供範囲を広げ、事業を一から創造し開発する事業開発やデータプラットフォームサービスの提供、組織の内製化支援を行ってきました。2022年12月、関連会社の5社統合により、趣味やライフスタイルに特化したメディアIPを軸とする自社事業も拡充され、読者のニーズの把握から分析、コンテンツクリエイティブ力という強みが加わりました。また、2024年8月に、JR東海グループへ参画し、日本の地域や社会が抱える課題へのバリューチェーンが強化されました。ビジネスの成長と暮らしを豊かにする事業創造支援により、社会全体の持続的な未来の創造に向けて、挑戦し続けます。

【株式会社ADDIX 会社概要】

会社名 ：株式会社ADDIX

代表者 ：代表取締役社長 伊藤雄剛

所在地 ：東京都港区南青山3丁目1-31 KD南青山ビル7F

事業内容：事業創造支援（DX支援、デジタルマーケティング支援）・自社事業創造（データプラットフォーム、メディアIP）

https://www.addix.co.jp/