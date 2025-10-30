自然言語でのデータ探索を実現するAI アシスト機能「Talk To Your Data」を強化した『CData Virtuality 2025.Q3』をリリース

CData Software Japan 合同会社

2025年10月30日、CData Software Japan 合同会社（本社：米国ノースカロライナ州、日本オフィス：宮城県仙台市、代表社員 職務執行者：疋田 圭介、以下CData）は、データ仮想化プラットフォーム『CData Virtuality』のアップデートCData Virtuality 2025.Q3 をリリースしました。今回のアップデートでは、自然言語でのデータ探索を実現するAI アシスト機能「Talk To Your Data」の強化、データカタログ「Business Data Shop」へのデータリクエスト機能の追加、ID とアクセス管理を一元化する認証管理コンポーネントの導入などが含まれます。これらのアップデートにより、CData Virtuality はガバナンスとセキュリティを保ちながら、AI 機能によって強化されたデータ分析基盤を提供します。

また、本リリースと同時にホワイトペーパー『モダンアーキテクチャにおけるセマンティックレイヤーの役割』を公開しました。本ホワイトペーパーでは、現代の企業が抱えるデータ活用の問題と、その解決策となるセマンティックレイヤーのビジネス価値やユースケースを解説します。社内のデータ整備やデータ活用に課題をお持ちの方に適した内容です。

自然言語でのデータ探索を実現するAI アシスト機能「Talk To Your Data」の強化

「Talk To Your Data（以下TTYD）」は、CData Virtuality が提供するAI エンジンです。TTYD はセマンティックレイヤー上に構築されており、自然言語でのユーザーの質問意図を明確に理解し、グラフや表といった最適な形式で結果を取得できます。

また、CData Virtuality のTTYD はOpenAI やAnthropic、AWS などあらゆるLLM プロバイダーで動作し、オンプレミスとセルフホスト型の両方をサポートしています。

今回のリリースで、TTYD の以下の点が強化されました。

レビューワークフロー機能の搭載

TTYD にレビューワークフロー機能が搭載されました。この機能は、ユーザーがサポートや説明を必要とした際に、データスチュワード（組織内でのデータ活用を担う専門チームなど）に会話を転送できる機能です。これにより、ビジネスユーザーとデータスチュワードのスムーズなコラボレーションを実現します。

セマンティックレイヤーの拡張に対応

本アップデートより、TTYD がセマンティックレイヤーの拡張に対応しました。ビジネス用語集をまとめたドキュメントなどをCData Virtuality にアップロードし、TTYD で利用するべきナレッジとして適用できるようになります。

これらの機能強化により、TTYD は組織に以下のメリットを提供します。

データカタログ機能「Business Data Shop」の機能強化でデータの直接リクエストが可能に

- クエリ結果の精度と信頼性の向上- すべてのやり取りにおけるガバナンスの強化- セマンティックレイヤーの継続的な改善

データカタログ機能「Business Data Shop」の機能が強化され、ビジネスユーザーやその他のデータユーザーは、データを発見しアクセスするだけでなく、直接データをリクエストできるようになりました。これにより、データセットの検索とリクエストのプロセスを簡略化し、ボトルネックを軽減することができます。

これらの機能強化は、組織に以下のメリットを提供します。

ID とアクセス管理を一元化する認証管理コンポーネントを導入、より強固なセキュリティ機能をシンプルに提供

- ボトルネックの軽減による意思決定の高速化- リクエストプロセスの効率化によるIT 部門の負担軽減- リクエストプロセスの一元化による、ガバナンスの改善

本アップデートではID とアクセス管理を一元化する認証管理コンポーネントが導入されました。SSO 認証によるID とアクセス管理の一元化によって、セキュリティチームはID とアクセスを効率的に管理でき、セキュリティがより強固になります。

主な機能として、以下が提供されます。

- 幅広いID プロバイダーのサポート：EntraID、Okta、Auth0、Google、GitHub、Shibboleth、WSO2 など- エンタープライズ標準への対応：SAML、OAuth2、OIDC ベースの外部ID プロバイダーをサポート- 高度な認証オプション：ワンタイムパスワード（OTP）と多要素認証（MFA）をサポート- ユーザーフェデレーションとロールマッピング

ホワイトペーパー公開：セマンティックレイヤーのビジネス価値やユースケースを解説

現代の企業や組織が保有するデータ環境は、データタイプの急増、ツールの断片化、そして増大するユーザーからのニーズ・要求によって大きな負荷がかかっています。組織が抱えるこれらの問題は、以下のような数字に表れています。

- 大企業では管理するアプリケーションが平均664にもおよび、毎月平均で11のアプリケーションが増加しています。- IT 担当者の57%が、労働時間の半分以上をデータリクエストへの対応に費やしています。- IT 責任者の62%が、AI を最大限に活用するためにデータシステムを統合する体制が整っていないと回答しています。

セマンティックレイヤーは、アジリティ、柔軟性、スケーラビリティを損なうことなく、データプロダクトのアクセス、ガバナンス、提供を一元化する強力な手法として注目を集めています。本ホワイトペーパー『モダンアーキテクチャにおけるセマンティックレイヤーの役割』では、セマンティックレイヤーの主要機能やビジネス価値について解説します。

CData Virtuality の概要が5分でわかる製品ツアー

【ホワイトペーパーの内容】- 効果的なセマンティックレイヤーの主要機能- データアーキテクトとデータチーム、ビジネスユーザーそれぞれにとってのビジネス価値- 3つのモダンデータ戦略（データレイクハウス、データメッシュ、データファブリック）におけるユースケース【こんな方におすすめ】- 社内のデータリクエストへの対応に追われているシステム部門・データアーキテクトの方- データサイロの解消や社内のデータ整備に課題を抱えるIT 企画担当者の方- セルフサービスでのタイムリーなデータ活用を必要としているビジネスユーザーの方

CData Virtuality の基本機能や使い方が体験できる製品ツアーを以下で公開しています。本リリースを読んでCData Virtuality に関心をお持ちいただけましたら、ぜひお試しください。

CData Software, Inc. は、クラウドデータのコネクティビティソリューションおよびデータ連携ツールのリーディングベンダーです。300以上のSaaS、NoSQL やアプリケーションデータに標準接続するドライバーとデータ接続テクノロジーの開発に特化し、各種ツール、クラウドサービス、カスタムアプリケーションからのリアルタイム接続を実現します。CData 製品は、世界中の企業のデータ統合ソリューションにて利用されているほか、Salesforce、TIBCO、アステリアなど200以上のデータ製品ベンダーにOEM されています。

※本リリースに掲載する社名または製品名は、各社の商標または登録商標です。

