会場数・展示棟数No.1の総合住宅展示場を運営するサンフジ企画が「マイグル」を導入

株式会社ギックス

株式会社ギックス（本社：東京都港区、代表取締役CEO：網野知博、以下：当社）は、当社が提供する”ゲーミフィケーション×データ”による習慣化促進プラットフォーム「マイグル」が、会場数・展示棟数No.1※の総合住宅展示場を運営する株式会社サンフジ企画（本社：東京都渋谷区、代表取締役：末吉糧、以下：サンフジ企画）に導入されたことをお知らせいたします。

※株式会社サンフジ企画 自社調べ（2025年10月時点）

■導入の背景

サンフジ企画が運営する総合住宅展示場では、出展ハウスメーカー各社の集客や営業機会の最大化に取り組んでいます。一方、「どのモデルハウスに立ち寄ったのか」「何をきっかけに来場したのか」といった来場者の動きが見えにくいことや、キャンペーン目的での来場や滞在時間の短い来場者との接点をいかに作るかが大きな課題となっていました。

こうした課題を解決し、「来場者の動きの可視化」を実現するため、サンフジ企画ではこのたび「マイグル」の導入に至りました。LINEミニアプリ上で来場者のアクションを計測・記録するとともに、抽選や特典提供を通じて自然な接点を創出する、ゲーミフィケーションを活用した設計が高く評価されました。

「マイグル」の活用により、「どのような行動をしたか」「どのモデルハウスに来場したか」といった行動データや、アンケート機能による「意識や比較検討状況」などの情報をログとして蓄積し、来場者の動きをより精緻に把握することができます。

11月3日（月・祝）より開始するキャンペーンでは、来場者が楽しみながら参加できる仕組みを通じて接点を創出し、展示場での顧客行動の可視化を支援いたします。

あわせて、オンライン広告を活用して特設サイトへ誘導し、展示場への興味喚起を図ります。これにより、来場前後の行動をオンライン・オフラインの一気通貫で可視化し、広告効果検証にも活用していきます。

■株式会社サンフジ企画 リーダー 福島智裕 様 コメント

これまで、展示場のキャンペーンやイベントは集客が主目的となりがちでした。今回「マイグル」を活用することにより、単発の集客施策ではなく、お客様の行動データをもとにした継続的な施策展開に活用したいと考えています。また、お客様との接点の持ち方や、ご関心の対象、施策への反応といった情報を詳細に記録することで、出展いただくハウスメーカー各社にも成果を実感していただける“可視化された展示場運営”を目指したいと思います。

■今後の展開について

住宅展示場においては、運営側もハウスメーカー各社と同じ目線でお客様を見ていくことが、これからますます求められます。「マイグル」の活用を通じて、展示場がどのように来場・回遊・接客・再来訪へとつながるきっかけを作れているかを把握し、より実効性のあるサポートができるよう取り組みを進めてまいります。

■「おうちづくりスタンプラリー」概要

来場時やモデルハウスの見学、イベントへの参加、広告を見ることでスタンプが獲得できます。スタンプを集めて各チャレンジを達成すると、素敵な賞品のプレゼントや、各種ギフト券が当たる抽選に参加することができます。

開催期間 ：2025年11月3日（月・祝）～2026年1月31日（土）

対象展示場：王子住宅公園（東京都北区）、石神井住宅公園（東京都練馬区）

注意事項 ：各賞品はなくなり次第終了となります。

＜チャレンジ1＞ハウジングメッセの対象展示場に来場しよう

クリア条件：来場スタンプ1個獲得する

賞品：Amazonギフト券500円

※来場スタンプは1日1個まで獲得できます

＜チャレンジ2＞ハウジングメッセの対象展示場のモデルハウスを回ろう

クリア条件：モデルハウススタンプ3個獲得する

賞品：ステンレスボトル

※各モデルハウスのスタンプは1日1個まで獲得できます

＜チャレンジ3＞ハウジングメッセの対象展示場のイベントに参加しよう

クリア条件：イベントスタンプ1個獲得する

賞品：アパ社長カレー

※各イベントスタンプは1日1個まで獲得できます

＜チャレンジ4＞広告を見て参加しよう

クリア条件：広告スタンプ1個獲得する

賞品：JCBギフト券 5万円分

※広告スタンプは期間中1個まで獲得できます

＜チャレンジ5＞【ボーナスチャレンジ】イベントとモデルハウス回遊の両方にチャレンジしよう

クリア条件：イベントスタンプ1個＋モデルハウススタンプ1個

賞品：A賞 JCBギフト券5万円分

B賞 アパ社長カレー

C賞 日用品

＜チャレンジ6＞【シークレットチャレンジ】広告とモデルハウス回遊の両方にチャレンジしよう

クリア条件：広告スタンプ1個＋モデルハウススタンプ1個

賞品：A賞 JCBギフト券5万円分

B賞 アパ社長カレー

C賞 日用品

■サンフジ企画が運営する総合住宅展示場について

サンフジ企画の企画・運営する「総合住宅展示場」は、関東・甲信越・静岡地区で70ヶ所以上、モデルハウス出展棟数は、900棟以上あり、売上高・モデルハウス出展棟数ともに業界トップの座を占めております。

住宅展示場情報サイト・ハウジングメッセ：https://www.housing-messe.com/

■「ゲーミフィケーション×データ」による習慣化促進プラットフォーム「マイグル（Mygru）」https://www.mygru.jp(https://www.mygru.jp)

マイグルは、「ゲーミフィケーション×データ」による習慣化促進プラットフォームです。

オフラインとオンラインの行動データやゼロパーティデータを起点に、来店・回遊・接触頻度といった“購買の手前”にある行動を可視化。チャレンジ、アンケート、インセンティブなどの“ミッション”を通じて、小さな行動変化を積み重ね、継続利用＝習慣化を設計します。（特許出願済 特許6841539等）

■株式会社ギックスについて https://www.gixo.jp/(https://www.gixo.jp/)

ギックスは、戦略コンサルタントとアナリティクス専門家によって立ち上げられた “データインフォームド”推進企業です。データを最大限に活用してクライアント企業の「顧客理解」を支援し、事業成長に向け経営課題を解決しています。盲目的にデータだけに頼るのではなく、データに基づいて人間が論理的に考え、合理的に判断できるよう、テクノロジーと方法論を用いて世の中を変革していきます。



会社名 ：株式会社ギックス

代表者名 ：代表取締役CEO 網野 知博

所在地 ：東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル11F

事業内容 ：アナリティクスを用いたデータインフォームド事業

データを活用した各種コンサルティング業務および、ツールの研究・開発

上記ツールを用いた各種サービスの提供