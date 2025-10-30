【11/17開催】量子ネットワークが拓く未来 ｜産学官連携セミナー【港区立産業振興センター】

株式会社キャンパスクリエイト詳細・お申込みはこちら :https://minato-sansin.com/events/sangakurenkei_251117/

量子ネットワークが拓く未来

量子コンピュータの発展はめざましく、量子エラー訂正の実証も進むなど、本格的なコンピュータシステムに至るまでのマイルストーンが着々と達成されつつあります。加えて量子ビットを集積化する技術が実現すれば、急速なスケールアップがもたらされ、AIやインターネットと並ぶ、もしくは、それ以上のインパクトを発揮することになるでしょう。 量子情報技術においても、「ネットワーク化」の有用性が期待されています。

量子技術・量子ネットワークが当たり前となった未来では、どんなことができるのでしょうか？また、そんな未来を実現するために、世界の研究者たちは”今”なにをしているのでしょうか。

本講演では、量子ネットワーキングや分散型量子コンピュータを始めとする量子コンピュータの分散化に関する最新の研究動向や、今後の展望をご紹介します。

◆講師

永山 翔太 氏

慶應義塾大学 メディアデザイン研究科 准教授

・科学技術振興機構 ムーンショット型研究開発事業 「スケーラブルで強靭な統合的量子通信システム」プロジェクトマネージャー

・量子インターネットタスクフォース(QITF) 代表

【開催概要】

〇開催日：2025年11月17日(月)

〇時間：開場14:30 開始15:00 終了16:30（予定）

〇参加費：無料

〇定員：40名

〇場所：港区立産業振興センター内10F 研修室1

東京都港区芝5丁目36番4号 札の辻スクエア

〇アクセス 最寄駅：田町駅三田口（西口）徒歩4分

都営地下鉄三田駅A1・A2出口徒歩2分（A1出口は7：00～21：00利用可）

〇主催：港区立産業振興センター指定管理者 みなと・キャンパス・リログループ

〇事業担当：株式会社キャンパスクリエイト

【港区立産業振興センターのご紹介】

港区立産業振興センターは”「企業・人・地域の力」を一つに結び付け、最新の情報や技術を提供する「未来発展型の産業振興拠点」となる施設”として、2022年4月にオープンいたしました。港区を起点として新しい価値を生み出す「港区産業」の振興と持続的発展を目指しております。

◆コワーキングスペース

https://minato-sansin.com/coworking/

スタートアップ・起業家・フリーランスの方や、テレワークで活動される方、オープンイノベーションに取り組まれる方の活動拠点としてご活用いただけます。

組織、世代、性別の垣根を超えた多様な人材の交流・連携によるオープンイノベーションを促進するとともに、最新のビジネス支援情報を収集できる環境により、ビジネスの成功を支援します。

◆ビジネスサポートファクトリー

https://minato-sansin.com/business-suport-factory/

クリエイター・デザイナー・エンジニアをはじめ、プロフェッショナルから初心者まで、多くの方にご利用いただける機材をご用意しています。フルカラー3Dプリンタなどの先端機器のご利用はもちろん、機器を活用したビジネス支援やクリエイティブコミュニティの形成を目指して、様々なイベントを企画していきます。

◆貸ホール・会議室等

https://minato-sansin.com/another/hole/

本イベントで使用するホールは貸出を行っています。

産業振興センター内にはホール、研修室、会議室等、様々な貸出施設があります。

＊利用例＊

区内団体がホール大（定員280名、広さ約216m2）を、

非営利目的で午後(13:00～17:00)の時間帯に利用する場合の利用料金は8,500円(税込)です。

【会社概要】

株式会社キャンパスクリエイトは、「お客様の課題解決をオープンイノベーションで実践する広域TLO」をスローガンに、国立大学法人電気通信大学TLOとして経済産業省・文部科学省の承認・認定TLOを受けるとともに、企業様の技術ニーズに対して解決可能な大学研究者を全国から探索する、あるいは大学の技術シーズに対して活用可能な企業様を探索しマッチングする産学官連携マッチング業務を実施しています。

また、企業様のオープンイノベーション支援として、企業様が関心を持っている技術分野において活用可能な大学の技術シーズを調査し、報告・ディスカッションを行いながら新規事業のテーマを固めていくコンサルティング業務などを行っています。

2021年1月27日にKAIKA Awards2020の特選紹介事例を受賞しており、従業員・組織が社会価値の創出に向けて一丸となって取り組む経営モデルを推奨しております。



※出典：PRTIMES KAIKA Awards 2020「特選紹介事例」を受賞いたしました。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000051.000031052.html



2022年4月1日より港区立産業振興センターの指定管理者構成団体として、産業振興に取り組んでおります。

会社名：株式会社キャンパスクリエイト

代表者：代表取締役 高橋めぐみ

本社所在地：東京都調布市調布ヶ丘1-5-1 電気通信大学内

設立：1999年9月

事業内容：技術移転マネジメント事業、ソリューション事業、産業振興事業 等