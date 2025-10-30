SmartHR、生産性向上SaaS「クラウドログ」とID管理機能で連携開始

株式会社SmartHR

株式会社SmartHR（本社：東京都港区、代表取締役CEO：芹澤 雅人）は、クラウド人事労務ソフト「SmartHR（スマートエイチアール）」の「ID管理」機能において、株式会社クラウドワークス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 兼 CEO：吉田 浩一郎）が提供する企業の働き方を見える化する生産性向上SaaS「クラウドログ」との連携を開始しました。

DXの推進でSaaS利用が広がる一方、多くの企業で情報システム部門が手作業でアカウント管理を行っています。従業員の入退社や異動のたびに発生するこの煩雑な作業は、担当者の大きな負担であると同時に、退職者アカウントの削除漏れといった情報漏洩に直結するセキュリティリスクとなっています。

今回の連携により、SmartHRの「ID管理機能」を用いて「クラウドログ」のアカウント管理が可能になります。「SmartHR」上の従業員の入退社や異動情報をもとに、「クラウドログ」のアカウント情報を一覧で確認。これまで手作業でおこなっていたアカウントの棚卸しや発行・停止作業を、「SmartHR」上で抜け漏れなく行えるようになります。

これにより、アカウント管理の確認漏れや退職者アカウントの削除忘れといった、手作業に起因するセキュリティリスクを大幅に低減。情報システム部門は煩雑な確認・入力作業から解放され、より戦略的な業務への集中を後押しします。

■ 今後の展開

「SmartHR」は、人事労務領域で培った「最新かつ正確な従業員データ」という強みを今後は情報システム領域にも展開し、企業のセキュリティ向上と生産性向上を実現してまいります。また、その実現のため、今後も多様なSaaSとの連携を強化し、お客様の事業成長を後押ししてまいります。

当社との協業に関するお問合せは、以下よりお願いいたします。

＜お問合せ先＞

株式会社SmartHR 「ID管理」連携パートナー事務局

MAIL：biz_idp@smarthr.co.jp

■ 「クラウドログ」について

クラウドログ(https://www.crowdlog.jp/)は、株式会社クラウドワークスが提供する従業員の工数を収集し、企業の働き方を見える化するクラウド型生産性向上SaaSです。2020年3月よりサービスを開始し、2024年9月時点で累計導入社数は850社以上、現導入社数のうち約3割が従業員数300人以上の大企業が活用しています。サービスミッション「時間を記録し、未来を豊かに。」の実現を目指し、従業員の業務プロセス可視化による生産性向上をサポートしています。

■ 「SmartHR」について

「SmartHR(https://smarthr.jp/)」は、労務管理クラウド7年連続シェアNo.1(※1)のクラウド人事労務ソフトです。

採用情報の管理から雇用契約や入社手続き、勤怠・給与計算などの多様な労務手続きをペーパーレス化し、データとして蓄積。さらに、「SmartHR」に溜まった従業員データを活用した「人事評価」「従業員サーベイ」「配置シミュレーション」「スキル管理」などのタレントマネジメント機能により最適な人員配置や人材育成を後押しし、データに基づく人的資本経営を支援します。アプリストアサービス「SmartHR Plus」は各業務分野に特化した様々な外部サービスと連携できるアプリケーションを展開し、個社ごとのカスタマイズ性を高め、正確性や安全性の高いデータ連携を実現しています。

「SmartHR」は、企業の生産性向上を後押しし、すべての人が働きやすい環境づくりに貢献します。

※1：デロイト トーマツ ミック経済研究所「HRTechクラウド市場の実態と展望 2024年度版」労務管理クラウド市場・出荷金額（2024年度見込） https://mic-r.co.jp/mr/03350/

■ 会社概要

株式会社クラウドワークス

- 代表者：代表取締役社長 兼 CEO 吉田 浩一郎- 所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー6階- 設 立：2011年11月11日- 事 業：インターネットサービスの運営- 資本金：28億269万円 ※2025年6月末現在- URL：https://crowdworks.co.jp/

株式会社SmartHR

- 代表取締役CEO：芹澤 雅人- 事業内容：クラウド人事労務ソフト「SmartHR」の企画・開発・運営・販売- 設立：2013年1月23日- 資本金：1億円- 本社：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー- 企業URL：https://smarthr.co.jp/

※SmartHRのロゴなどのデータは、こちら（https://smarthr.co.jp/press-kit/）からダウンロードしてご利用ください。

※記載情報は、情報公開時点のものです。情報は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。