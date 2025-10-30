1ヶ月フリーレント付きで最大39,800円もおトクに！個室もフリースペースも入会金・初月利用料が無料になる「入会応援キャンペーン」を11月1日(土)より開催！

株式会社キープ・ウィルダイニング

本厚木駅直結とアクセス抜群なコワーキング&シェアオフィスAGORA Hon-atsugiは、2025年11月1日(土)から11月30日(日)までの期間限定で、入会金・初月利用料が無料になるおトクなキャンペーンを開催します。

1名個室入会でキャンペーン適用の場合、入会金と初月利用料合わせて39,800円もおトクになりますのでこの機会に是非お申し込みください。

詳細：https://www.agora-office.com/post/20251101

「入会応援キャンペーン」とは？

キャンペーン期間中に入会のお申し込みをいただいた方限定で、通常10,000円の入会金と初月の利用料が無料になるおトクなキャンペーンです。

※サブスクプラン、法人プランはキャンペーン対象外となります。

対象プラン月額利用料一覧（共益費込み）

・1名個室 29,800円/月（平日/土日祝 8:00~22:00)

・1名ブース 24,000円/月（平日/土日祝 8:00~22:00)

・フリースペースフルタイム 14,000 円/月（平日/土日祝 8:00~22:00)

・フリースペースデイタイム 8,900円/月（平日 10:00~17:00)＊1名個室・1名ブース利用可

・フリースペースナイトホリデー 8,900円/月（平日 17:00~22:00 / 土日祝 8:00~22:00)

[キャンペーン実施期間]

2025年11月1日(土)～11月30日(日)まで

[対象者]

・キャンペーン期間中にお申し込みの方

・利用開始日が2026年1月末までの方

[条件]

・1名個室・1名ブースは最低3ヵ月間、その他プランは最低2ヵ月間の入居が必要です。

[会員申込みフォーム]

下記、リンクよりお申込みください。

https://forms.gle/zTdCufzRJcEz1iyP6

WEB内覧

下記ページをご覧ください。

WEB内覧URL：https://youtu.be/4K_NviPd_ds?si=Xr2DmNlOFhPdpMkK

設備・オプション

■設備

・フリーWi-Fi

・コピー機（※月額会員のみ利用可能）

・商談スペース

・コンセント

・フリードリンク完備

・飲食可

・通話、オンライン会議も可能

（web会議はイヤホンをご利用ください）

■オプション

・メールボックス（\5,000 / 月）

・ロッカー（\2,000 / 月）

・創業オンラインスクール（\2,980 / 月）

・事業相談（無料/月1回）

その他、神奈川県推進の起業家支援プログラムや毎月イベントを開催。

スタートアップの方に向けた無料のビジネスセミナーや起業家交流会等を実施しています。

Agora Hon-atsugi とは

令和4年7月に本厚木市内にできた「コワーキング＆インキュベーションオフィスAgora Hon-atsugi」。リモートワークやオンライン授業で利用される方はもちろんのこと、神奈川県のベンチャー支援施策である「HATSU-SHINかながわモデル」（https://www.pref.kanagawa.jp/docs/sr4/venture.html）の起業支援拠点です。専門家による各種相談対応や起業家同士の交流機会の提供、有望な起業準備者への集中支援など総合的な支援を行うことができ、起業を目指す方を支援しています。月に2回ほどビジネスについてのイベントも実施しています。

名称 ：「 コワーキング＆インキュベーションオフィス Agora Hon-atsugi（あごら ほんあつぎ）」

住所：〒243-0013 神奈川県厚木市泉町1-1 本厚木ミロード１. 6F（小田急線本厚木駅直結）

営業時間：8:00～22:00（AGORA会員以外の方は平日10:00～17:00のみ)

運営会社：株式会社AGORA

座席数： 個室/固定ブース（22席）、フリースペース（19席）